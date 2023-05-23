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Son Fed toplantısı geçtiğimiz yıl başlayan faiz artışları için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyordu. Haziran ayında faiz artışı olmayabileceğine dair sinyallerin ortasında Powell nispeten olumlu konuştu. Şimdi son toplantının tutanakları yayınlanacak ve burada bazı detaylara özellikle dikkat edilmeli. Kripto paralardaki volatilite saat 21:00 itibariyle hızla artabilir.

Fed Tutanakları ve Kripto

Yatırımcılar Çarşamba günü akşam 21:00’da Fed tutanaklarının yayınlandığını görecek. 2022 Ocak ayında yayınlanan tutanakların piyasalarda nasıl bir çöküşü tetiklediğini hatırlayalım. Sonrasında faiz artışları başlamıştı. Artık artışta zirveye yaklaştık ve belki de faizler zirveye ulaştı. Şimdi sırada tutanakların tam tersi bir sonuç doğurmasında. 2022 Ocak ayındaki tutanaklar piyasaları yerle bir ederken Fed’in faiz artırımını durdurduğunu net biçimde ima ettiği bir tutanak tam tersi sonuç doğurabilir.

Akşam son dakika olarak tutanakların detaylarını sizlerle buradan paylaşıp yorumlayacağız. Son faiz kararında daha fazla artırıma ihtiyaç duyulmayabileceği belirtildiği için tutanaklarda daha fazlasını görme ihtimalimiz var. Bu da piyasada yükselişi tetikleyebilecek cinstendi. Powell tarafından son yapılan açıklamaları hatırlarsak güncel verilerde endişe verici bir şey yok. Yani tutanaklar bu sefer kripto lehine dalgalanma doğurabilir.

Haziran Ayı Fed Toplantısı

Enflasyon son iki yılda rekor seviyelere yükseldi ve Fed bu tarihi fiyatları frenlemek için faiz oranlarını on kez artırdı. Herkesin aklındaki soru: Fed faiz oranlarını tekrar yükseltecek mi? Şu an itibariyle çoğu uzman Fed’in mevcut para politikası yoluna ara vereceğini düşünüyor. CME FedWatch Tool‘a göre %70 ihtimalle Fed Haziran toplantısında faiz artışı yapmayacak. Bugün gelen pozitif PMI verileri bu oranı az da olsa düşürdü.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Pazar günü Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda Fed’in faiz artırımını tamamlamadığını, ancak “daha fazla bilgi almak için” bir duraklamaya açık olacağını kabul etti. Fed Başkanı Jerome Powell da son zamanlarda insanların bir duraklama beklemesine yol açan açıklamalar yaptı. Kredi koşullarının piyasalar üstündeki etkisi netleştikçe kripto para yatırımcıları Fed’in yüzünün gülmesini bekliyor.

Peki Haziran faiz kararı bu kadar netse FedWatch neden %70 ihtimal veriyor? Bugün gelen PMI ve Louis Fed Başkanı James Bullard tarafından yapılan “bu yıl 2 faiz artışı daha” açıklamasının etkisi diyebiliriz.

Fed faiz kararlarını oy birliğiyle alıyor ve Powell ile diğer birkaç üyenin nispeten iyimser duruşu Haziran ayının kripto için iyi geçebileceğini söylüyor.