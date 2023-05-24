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  •   İkisine Çok Dikkat! RNDR Coin Yorum ve OP Coin Geleceği! 31 Mayıs Kavşağı Kritik!

İkisine Çok Dikkat! RNDR Coin Yorum ve OP Coin Geleceği! 31 Mayıs Kavşağı Kritik!

Özet

  • 31 Mayıs tarihinde OP Coin dolaşım arzı yaklaşık 154 milyon artacak.
  • OP Coin arzı yıl sonuna kadar 800 milyona yakın artacak.
  • RNDR Coin ekibi token fiyatını artırma stratejisinde başarılı oldu.
00:35
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Özellikle Türk kripto para yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören altcoinler TL bazlı çift haneli kazançlar elde etti. Bitcoin fiyatı 27.200 dolar seviyesini tutmaya çalışırken 2 popüler altcoin yükseliyor. Bugün gelecek veriler ve açıklamalarla birlikte yükselişleri ivme kazanabilir. Peki kısa vadede kaç dolara ulaşabilirler?

RNDR Coin Yorum

Bu yılın başında Render (RNDR) Coin önemli değişikliklere giderek token birim fiyatını yükseltmeye odaklandı. Ekip, elde ettikleri gelirin dolaylı yoldan altcoin fiyatını artırması için ödeme mekanizmasında değişikliğe gitti. Aylar önce bu hamlenin fiyatı yükseltmek için yapıldığını RNDR Coin geleceği haberimizde sizlere duyurmuştuk.

RNDR Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 2,71 dolarda bulunuyor. Güne %10’un üzerinde artışla devam ediyor. Fiyat 21 Mayıs tarihinde 3 dolar sınırına dayanmış olsa da bu seviyeyi aşamadı. Ancak 2,60 ve 2,7 dolar arasında oluşan destek daha fazla yükselişe zemin hazırlıyor. Kısa vadede 2,28 dolar üstündeki fiyat yükseliş eğilimini sürdürebilir. Boğaların önünde 3 ve 3,3 dolar dirençlerinin ardından 4 dolar hedefi bulunuyor.

OP Coin Geleceği

ARB ve OP Coin hali hazırda Ethereum ağındaki en iyi 2 ölçeklendirme çözümüdür. Fiyat dün öğlen saatlerinde 1,73 doları aşmak istese de başarılı olamadı. Yazı hazırlandığı sıradaysa 1,66 dolarda bulunuyor. TRY paritesindeki ekstra yükselişin arkasında son listeleme hamlesi olabilir. Kısa vadede 1,65 ve 1,58 dolar desteklerinin korunması yükselişin devam edebileceğini söylüyor.

Eğer 1,73 dolar üstünde kapanışlar görülürse 1,86 ve 2 dolarlık hedefler radara girebilir. Bitcoin fiyatının yakında yön tayin edeceğine dair yaygın bir kanaat var. Buna göre OP Coin için olası hedefler 2 dolar veya 1,503 dolar seviyesi olacaktır.

OP Coin henüz boğa sezonuyla tanışmamış ve fayda üreten bir altcoin olduğu için uzun vadede yatırımcılarının yüzünü güldürebilir. Fakat ufak bir sorun var. 31 Mayıs tarihinde arza 154 milyon OP Coin daha eklenecek. Dolaşım arzına eklenecek bu rakam önümüzdeki günlerde satıcıları cesaretlendirebilir. Yıl sonuna kadar mevcut dolaşım arzında 800 milyon coin daha eklenecek. Bu da piyasa değer artsa bile token başına fiyatın düşük kalabileceğini söylüyor.

Kripto para piyasalarının kümülatif hacmi 17 milyar dolardan tekrar 30 milyar seviyesine yükseldi. Bitcoin hakimiyetinde ise 0,01’lik bir artış var.

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