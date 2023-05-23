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Kripto para piyasalarında hacimler düşmüş, Bitcoin dipleri görmüş olabilir. Ancak yeni devler doğuyor. Ayı piyasaları erken dönemde yatırım fırsatları için harika zamanlardır. Borsalar aynı zamanda kendi yatırım şirketleri aracılığıyla gelecek gördükleri projelere fon ayırırlar. Bu onların boğa sezonunda bireysel yatırımcılardan daha fazla kazanç elde etmesini sağlar.

Binance Altcoin Yatırımları

Kasım ayındaki FTX çöküşünü hatırlayalım. Binance borsası FTX’e erken dönemde yaptığı yatırımın karşılığı olarak o günlerde yüz milyonlarca dolar değerinde FTT Token almıştı. Bunu satma isteği çatırdayan FTX borsasının iflas etmesine neden oldu. Benzer şekilde Binance ve daha birçok kripto şirketi yatırımlarına devam ediyor. Popüler borsa Binance, FTX’e yatırım yaptığında FTT Token uzun süre boyunca çift haneli rakamlara ulaşamamıştı. Yani bu yatırımı takip edip FTT Token alanlar geçmişte ciddi kazanç elde etti.

Kripto şirketlerine yatırım yapmaya devam eden Binance bunu daha çok Binance Labs aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu şirketlerin bir kısmı henüz tokenlerini piyasaya sürmedi, bir kısmı borsada listelendi ve Binance kendi tokenlerinin kilit açılışlarını bekliyor.

Binance Yatırım Yaptığı Projeler

Binance’ın girişim sermayesi kolu Binance Labs gelecekte Web3’ün hayatımızda ciddi yerine olacağına inanıyor. Bu inancı onu Web3 alanındaki yeni şirketlere yatırım yapmaya itiyor. Binance Labs, 2018’den bu yana 25 ülkeden 200’den fazla projeye yatırım yaptı. Ayrıca Binance Labs Kuluçka Programı aracılığıyla Polygon, Perpetual Protocol ve Dune Analytics de dahil olmak üzere Web3’e özgü 50’den fazla projeyi kuluçkaya yatırdı. Sektördeki en büyük kripto yatırım şirketi olan Binance Labs yaklaşık 7,5 milyar dolarlık varlığa sahiptir.

Peki hangi kripto para projelerine yatırım yaptı? Son 26 tanesini aşağıda görüyorsunuz.

Tabi: Toplamda 11 milyon dolar yatırım alan NFT odaklı proje 10 Mayıs tarihinde Binance Labs dahil 8 yatırımcıdan 10 milyon dolar topladı.

Playbux: 21 Nisan tarihindeki 2 milyon dolarlık yatırım turuna Binance Labs dahil 8 fon katıldı. Playbux dijital ticaret odaklı bir metaverse projesidir.

Rumby Stars (CRT): GameFi, 20 Nisan 2023 tarihinde yatırım yapıldı.

Gameta: 10 Nisan tarihiden 5 milyon dolarlık tohum yatırım turuna katıldılar.

Polyhedra Network

FilSwan

Yukarıdaki projelere 2023 yılında yatırım yapıldı, bir de 2022 yılında yatırım yapılanlar var.

Ambit Finance (AMBIT)

FrankieOne

NGRAVE

Ultimate Champions (CHAMP)

Ancilia

Paragraph

AlterVerse (ACE)

MX Global

Bitquery

Salus Security

Aptos (APT)

Hooked Protocol (HOOK)

Sui (SUI)

SPACE ID (ID)

DoraHacks

Ankr Network (ANKR)

Mask Network (MASK)

Magic Square (SQR)

OpenLeverage (OLE)

Tatsumeeko (MKLN)

Bu projelerin bir kısmı Binance onları desteklese de başarıya ulaşamayabilir. Yatırımcıların kendi risk profillerine göre detaylı incelemeleri yaparak stratejilerini oluşturması önemlidir.