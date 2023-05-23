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Yatırımcılar ayı piyasaların zorlu şartlarıyla mücadele ederken fonlar geleceğe hazırlanıyor. Onlar için ayı piyasaları değerli projelere erken yatırım fırsatı anlamına geliyor. Bugün bahsedeceğimiz projelerin en azından bir kısmını gelecekte Binance gibi büyük borsalarda duyabiliriz. Onlar henüz normal yatırımcıların çoğu tarafından keşfedilmemiş ancak kurumsalların desteğini almış projeler.

Keşfedilmemiş Kripto Paralar

Son 1 haftada kriptonun yoğun gündemine rağmen kripto şirketleri kurumsallardan fon toplamaya devam etti. Borsalardaki günlük kümülatif hacim 17 milyar dolar seviyelerine kadar düşmüş olsa da 15-23 Mayıs tarihleri arasında 20 Finansman turunda toplam 214,3 milyon dolar toplandı veya toplanmak üzere.

Peki bunların detayları neler?

HashKey Group, Hong Kong’un dijital varlıklar için net düzenleyici yapılara sahip bir kripto merkezi olarak ortaya çıkmasından yararlanarak 1 milyar dolarlık bir değerleme ile 200 milyon dolar toplamayı planladığını açıkladı.

merkezi olarak ortaya çıkmasından yararlanarak 1 milyar dolarlık bir değerleme ile 200 milyon dolar toplamayı planladığını açıkladı. Borderless Capital, Wormhole destekli 50 milyon dolarlık cross chain onuna liderlik ediyor. Diğer yatırımcılar arasında Jump Crypto, Arrington Capital, Solana Foundation ve Aptos Labs yer alıyor.

Twitter’ın eski CEO’su ve şu anda Block’un kurucu ortağı ve CEO’su olan Jack Dorsey, bir Bitcoin ödeme firması olan Azteco için 6 milyon dolarlık bir tohum finansman turuna liderlik etti.

ödeme firması olan Azteco için 6 milyon dolarlık bir tohum finansman turuna liderlik etti. Neon EVM’nin CoinList’teki token satışı 8 Haziran’da yapılacak ve Solana’daki yenilikçi Ethereum Sanal Makinesi için 5 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Openfort, tohum finansmanında 3 milyon dolar topladı. Gumi Cryptos ve Maven 11, Game7, NGC Ventures ve Newman Capital’den gelen ek fonlarla tura liderlik etti.

Sort, Alliance DAO, Punk DAO, Orange DAO, Blizzard Fund ve Coinbase, Gemini ve Snyk’ten bir dizi melek yatırımcının desteğiyle Lemniscap ve The General Partnership tarafından ortaklaşa yönetilen bir tohum finansman turunda 3,5 milyon dolar topladı.

LabDAO, Inflection ve Village Global liderliğindeki finansman turunda 3,6 milyon dolar elde etti. Yatırım turuna North Island Ventures, Seed Club Ventures, ID Theory, Road Capital, Gnosis DAO, The LAO, Orange DAO, Beaker DAO, Spaceship DAO ve eski Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan gibi önemli destekçiler de katıldı.

Inflection ve Village Global liderliğindeki finansman turunda 3,6 milyon dolar elde etti. Yatırım turuna North Island Ventures, Seed Club Ventures, ID Theory, Road Capital, Gnosis DAO, The LAO, Orange DAO, Beaker DAO, Spaceship DAO ve eski Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan gibi önemli destekçiler de katıldı. FastLane Labs, Multicoin Capital’in lider yatırımcı olduğu 2,3 milyon dolarlık bir tohum finansman turu sağladı. Bu tura Polygon, Shima Capital, Delphi Digital, Everstake, a41 Ventures ve Polygon ‘un kurucu ortağı Sandeep Nailwal tarafından kurulan girişim sermayesi fonu Symbolic Capital katıldı.

‘un kurucu ortağı Sandeep Nailwal tarafından kurulan girişim sermayesi fonu Symbolic Capital katıldı. Tanssi Network, tohum finansman turunda 3 milyon doları başarıyla topladı. Arrington Capital tarafından yönetilen tura Borderless Capital, Hypersphere, D1 Ventures, Hashkey Capital , C² Ventures ve Jsquare’den önemli katılımlar oldu.

Syntropy, 4 milyon dolarlık bir yatırım turunu kapattı. Tohum sonrası turda Alpha Transform Group, Alphemy Capital, Denali Digital, Saxon Ventures ve FirstBlock Capital yer alıyor.

SUI, APTOS ve Solana Örneği

Üçünün de ortak noktası erken dönemde yukarıda ismi sayılan yatırım fonlarının bir kısmı tarafından keşfedilmiş olmasıdır. Akıllı para sadece on-chain üzerinden popüler balinaları izlemekte fazlası. Kripto odaklı yatırım fonlarının verdiği destekler de yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu projelerin bir kısmı henüz altcoinlerini piyasaya sürmedi ve ICO süreçlerini başlatmadı. Yatırımcılar güçlü fonların desteğini alan projeleri erken dönemde tabine alarak herkesten önce stratejilerini oluşturabilir.

Solana, SUI ve Aptos gibi altcoinlerin başarısının arkasında kurumsal yapıları ve büyük yatırım fonlarının desteği var. Sıradaki rakiplerinin son günlerde yatırım alanlar arasından çıkmayacağını kimse garanti edemez.