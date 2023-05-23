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  •   Nisan Ayının Başından Bu Yana Düşen Altcoin’de Hayat Belirtisi! Büyük Yükseliş Kapıda Mı?

Nisan Ayının Başından Bu Yana Düşen Altcoin’de Hayat Belirtisi! Büyük Yükseliş Kapıda Mı?

Özet

  • XLM fiyatı Nisan ayında gördüğü 0.11 dolar seviyesinden sonra düşüşe geçti.
  • XLM fiyatı için 6 saatlik teknik analiz sıçrama belirtisi gösteriyor.
20:45
23 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Stellar (XLM) fiyatı Nisan ayının başından bu yana düştü. Aşağı yönlü hareket sırasında önemli bir yatay alanı kaybetti. Bununla birlikte, uzun vadeli okumalar düşüş eğilimindeyken, kısa vadeli grafik yakında bir sıçramanın gerçekleşebileceğini gösteriyor.

XLM Coin’in Geleceği

Günlük zaman diliminde yapılan teknik analiz, XLM fiyatının 1 Nisan’da 0,11 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana düştüğünü gösteriyor. Düşüş sırasında XLM, destek sağlaması beklenen 0,095 dolar alanının altına düştü. Bölge gelecekte muhtemelen direnç sağlayabilir.

En yüksek seviyeden bu yana yaşanan düşüş beş dalgalı bir aşağı yönlü hareketi andırıyor (siyah). Eğer öyleyse, XLM şu anda düşüşün beşinci ve son dalgasında. Önceki artış bir A-B-C düzeltici yapı (beyaz) olduğundan, dalga sayımı trendin düşüş yönünde olduğunu göstermekte.

Bir trendin yönünü belirlemek için teknik analistler, tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini incelemeyi içeren Elliott Dalga teorisini kullanır.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) değeri düşüş eğiliminde görünüyor. Yatırımcılar piyasa koşullarını değerlendirirken RSI’ı bir piyasanın aşırı alım ya da aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek ve bir varlığı biriktirmeye ya da satmaya karar vermek için bir momentum göstergesi olarak kullanır.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlü ise boğalar hala avantajlıdır, ancak değer 50’nin altındaysa bunun tam tersi geçerlidir. RSI artıyor olsa da, hala 50’nin altında, bu da düşüş eğiliminin bir işareti olabilir.

XLM Fiyat Tahmini: Sıçrama Gerçekleşecek Mi?

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, bir sıçramanın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Bunun ana nedeni RSI okuması olarak gösterilebilir.

RSI, 9 Mayıs’tan bu yana önemli miktarda yükseliş sapması (yeşil çizgi) oluşturmuştu. Yatırımcılar piyasa koşullarını değerlendirirken RSI’ı bir piyasanın aşırı alım ya da aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek ve bir varlığı biriktirmeye ya da satmaya karar vermek için bir momentum göstergesi olarak kullanır.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı doğruysa boğalar hala avantajlı olabilir, ancak değer 50’nin altındaysa bunun tersi geçerli olabilir. Momentumdaki bir düşüş fiyat düşüşüne eşlik etmediğinde yükseliş sapması meydana gelebilir.

Bu genellikle keskin yükseliş trendlerinin tersine dönmesine yol açar. Yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse, XLM fiyatı 0,5-0,618 Fib geri çekilme direnci tarafından oluşturulan 0,105 dolar direnç bölgesine doğru artabilir. Ancak, bu yükseliş XLM fiyat tahmini, fiyat 0,088 doların altında kapanırsa geçersiz olabilir. Bu durumda 0,080 dolar destek bölgesine bir düşüş yaşanması muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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