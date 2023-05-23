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Tablo Net! PEPE Coin İçin Kıyamet Senaryosu Mu?

Özet

  • PEPE Coin balinaları satış yapıyor.
  • Yeni kullanıcılar zayıf da olsa geliyor.
  • Olası yükselişte hedef 0,00000190 dolar olacak.
20:25
23 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

On-chain veriler kripto paralarla alakalı önemli çıkarımlara katkı sağlıyor. PEPE Coin alarmları çalıyor. Mayıs ayına damga vuran meme coin kısa sürede yatırımcıların odağından çıktı. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma ve piyasadaki hacimsizliğin bunda etkisi büyük. Peki PEPE Coin için beklenen şey ne? İşte detaylar.

PEPE Coin Yorum

Mayıs ayının başlarında, popüler internet meme’i Kurbağa Pepe’den esinlenen bir kripto para birimi olan PEPE 2 milyar dolar piyasa değerine yaklaşmıştı. Aradan geçen iki haftada önemli ölçüde eridi ve 700 milyon doların altına düştü. Peki bu neden oldu?

Dune Analytics’te analist olan Wuligy tarafından takip edilen verilere göre, PEPE balinaları fiyat düşüşünün asıl sorumlusu. Özellikle, en yüksek kazanç ve getiriye sahip ilk on beş adres ve pazar zirvesi civarında önemli miktarda PEPE token’ı tutanlar, son haftalarda varlıklarının çoğunu boşalttı.

Binance listelemesinden sadece yarım saat önce fiyat henüz ATH seviyesini görmeden yatırımcıları bu satışlar konusunda uyarmıştık. Bunun iki nedeni vardı. İlki Binance listelemeleri bu tarz meme coinler için genelde zirve ilanı oluyor. İkincisi ise listelemeden yarım saat önce Binance borsasına milyonlarca dolar değerinde PEPE Coin transfer edildi.

PEPE Coin Alınır Mı?

PEPE’nin saatlik işlemleri ve hacimleri 5 Mayıs’taki zirvelerine kıyasla önemli ölçüde düştü ve bu da hem balinalar hem de daha küçük yatırımcılar arasındaki ilginin azalmaya devam ettiğini gösteriyor. PEPE’nin günlük kullanıcı sayısı Nisan ayında 100 civarından 100.000’in üzerine keskin bir artış gösterdikten sonra düşmese de yatay bir seyir izledi. 23 Mayıs itibariyle 115.000’in üzerinde olması, fiyat düşüşüne rağmen yeni kullanıcıların zayıf da olsa katılım gösterdiğini söylüyor.

Bununla birlikte, PEPE’nin lansmanından bu yana en son Bitfinex olmak üzere birden fazla kripto borsasında listelenmesi göz önüne alındığında, bu adreslerden bazıları mevcut yatırımcılara veya borsa cüzdanlarına ait de olabilir. Kısa vadede 0,00000146 dolar desteğinden bir toparlanma %20 artışla 0,00000190 dolara doğru bir hareket başlatabilir.

Bitcoin fiyatındaki olası sıçrama spekülatif kazanç elde etmeyi uman yatırımcıları tekrar buraya çekerse PEPE Coin buna bağlı yükseliş yaşayabilir. Ancak tersi senaryoda %45 düşüşle 0,00000083 dolara gerileme görebiliriz.

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