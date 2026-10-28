Securitize, Stellar ağında tokenizasyon hizmeti sunmaya hazırlanıyor

Stellar ağı, kurumsal tarafta önemli bir entegrasyonla gündeme geldi. Tokenizasyon alanında faaliyet gösteren Securitize, düzenlemeye uyumlu finansal teknoloji altyapısını Stellar blokzincirine entegre etmeyi planlıyor. Bu adımın, Stellar’ın gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Kurumsal ürünler için yeni entegrasyon

Securitize, Stellar üzerinde tokenleştirilmiş finansal varlıkların ihraç ve yönetim süreçlerini sunmayı hedefliyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Stellar, Securitize altyapısına entegre edilen 17. blokzincir oldu. Böylece kurumsal varlık yöneticileri, finansal ürünlerini hangi ağ üzerinde geliştirecekleri konusunda daha geniş bir seçenek setine sahip olacak.

Securitize, Stellar’ın finansal hizmetler sektörü için geliştirildiğini ve düzenlemeye tabi kurumların ihtiyaçlarına uygun özellikler sunduğunu vurguluyor.

Securitize, dijital menkul kıymetlerin ve tokenleştirilmiş varlıkların oluşturulması ile yönetimi konusunda öne çıkan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin platformunda yaklaşık 5 milyar dolar değerinde tokenleştirilmiş menkul kıymet bulunduğu belirtiliyor.

Stellar’ın RWA pazarındaki yeri

Açıklamaya göre Stellar, gerçek dünya varlık tokenleri bakımından en büyük dördüncü ekosistem konumunda yer alıyor. Bu veri, ağın özellikle kurumsal blokzincir kullanımında daha fazla ilgi gördüğüne işaret ediyor. Entegrasyonun tamamlanması halinde Stellar’ın bu alandaki görünürlüğü daha da artabilir.

Stellar altyapısı, finansal varlık ihracı ve işlem mutabakatı gibi kullanım alanlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Ağ üzerinde, faaliyete geçtiği günden bu yana milyarlarca işlemin gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu yapı, düzenlemeye tabi finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu operasyonel çerçeveyle uyumlu bir profil çiziyor.

Şirket, bu entegrasyonla kurumsal varlık yöneticilerine finansal ürünlerde daha fazla blokzincir seçeneği sunmayı amaçlıyor.

Zamanlama henüz netleşmedi

Gelişme, Stellar Development Foundation’ın Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen yıllık Meridian 2026 etkinliği sırasında ortaya çıktı. Stellar Development Foundation, ağın büyümesini destekleyen ve ekosistemin kurumsal iş birliklerini geliştiren kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Entegrasyon kapsamında hangi finansal ürünlerin sunulacağı ve hizmetin tam olarak ne zaman devreye alınacağı ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle iş birliğinin kapsamı ve takvimi konusunda belirsizlik sürüyor.

Buna rağmen gelişme, Securitize’ın sektördeki mevcut ağırlığı nedeniyle yakından izleniyor. Şirketin BlackRock, Apollo, BNY, KKR ve Hamilton Lane gibi büyük varlık yöneticileriyle çalışması, Stellar için bu adımın kurumsal erişim açısından önemini artırıyor.