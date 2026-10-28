BITCOIN (BTC)

BlackRock, Bitcoin ETF’sine 151,46 milyon dolar giriş sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, Bitcoin ETF’sine 28 Ekim’de 151,46 milyon dolar giriş sağladı.
  • 📊 Toplam Bitcoin ETF piyasası aynı işlem gününde 175,99 milyon dolar net giriş kaydetti ve bu akışın büyük bölümünü $BTC odaklı BlackRock fonu taşıdı.
  • 📉 Bitcoin, 81.000 dolar civarını yeniden gördükten sonra 80.509 dolara geriledi ve son 24 saatte %0,04 düştü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

BlackRock, Bitcoin ETF’sindeki alımını artırdı. SosoValue verilerine göre şirketin fonu 28 Ekim itibarıyla 151,46 milyon dolarlık Bitcoin alımı kaydetti. Bu hareket, son haftalardaki sert dalgalanmanın ardından kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden canlanabileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 Kurumsal talepte yeniden artış görüldü
2 Bitcoin fiyatı toparlandıktan sonra yeniden geriledi
3 ETF piyasasında denge arayışı sürüyor

Kurumsal talepte yeniden artış görüldü

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock’ın bu hamlesi, Bitcoin ETF piyasasında temkinli seyreden akışın yön değiştirmeye başladığı bir döneme denk geldi. Son günlerde yatırımcıların daha ihtiyatlı davranması nedeniyle fonlardan çıkışlar öne çıkarken, son iki işlem gününde yeniden anlamlı girişler kaydedildi.

BlackRock’ın 28 Ekim’de kaydettiği 151,46 milyon dolarlık giriş, daha geniş Bitcoin ETF pazarındaki toplam 175,99 milyon dolarlık net girişin büyük bölümünü oluşturdu.

Toplam Bitcoin ETF piyasası son işlem gününde 175,99 milyon dolar net giriş gördü. Bu tabloda en büyük payı BlackRock aldı. Böylece şirketin fonu, yatırımcı katılımı açısından pazardaki ağırlığını korudu.

SosoValue, spot kripto ETF’ler için fon akışlarını ve piyasa verilerini izleyen bir platform olarak biliniyor. Veriler, özellikle kurumsal yatırımcı davranışındaki kısa vadeli değişimleri takip etmek için piyasa oyuncuları tarafından yakından izleniyor.

Mini sözlük: SosoValue, özellikle spot ETF’lerde günlük net giriş ve çıkış verilerini derleyen bir veri takip platformudur. Net giriş, fona yeni para girişi olduğunu; net çıkış ise yatırımcıların fondan para çektiğini gösterir.

Bitcoin fiyatı toparlandıktan sonra yeniden geriledi

BlackRock’ın alımı, Bitcoin’in geçen haftaki uzun süreli oynaklığın ardından kısa süreli toparlanma yaşadığı bir dönemde geldi. Bitcoin bu süreçte 81.000 dolar civarındaki yerel zirvesini yeniden test etti.

Piyasa analistleri, ETF tarafındaki talebin kalıcı hale gelmesi durumunda Bitcoin’de daha güçlü bir fiyat toparlanmasının mümkün olabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşın fiyat hareketi kalıcı olmadı. BlackRock’ın alımının ardından Bitcoin yeniden eksi bölgeye döndü. Son verilere göre Bitcoin 80.509 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatteki düşüş %0,04 ile sınırlı kaldı.

ETF piyasasında denge arayışı sürüyor

Son alımlar, kurumsal yatırımcıların birkaç haftalık bekle gör yaklaşımının ardından yeniden pozisyon almaya başladığını gösterse de, fiyat tarafındaki zayıf görünüm tamamen ortadan kalkmış değil. ETF piyasasındaki girişlerin sürmesi halinde Bitcoin üzerindeki toparlanma eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan kısa vadeli fiyat dalgalanmaları, tek günlük güçlü girişlerin piyasada kalıcı yön değişimi yarattığını kesin biçimde göstermiyor. Bu nedenle yatırımcılar, önümüzdeki günlerde ETF akışlarının devam edip etmeyeceğini izliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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