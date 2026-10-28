Ekonomi

Son dakika! Fed faizi sabit tuttu: Gözler Warsh’ın açıklamalarına çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fed, beklentiler doğrultusunda faizi sabit tuttu. Faiz üst sınırı %4’te kaldı.
  • 🎙️ Gözler TSİ 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmeyerek politika faizi aralığını %3,75–4,00 seviyesinde korudu. Böylece faizin üst sınırı %4’te kaldı.

Kararın ardından gözler, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Warsh’ın enflasyon ve faizlerin geleceğine ilişkin mesajları çok önemli olacak. Buradan canlı olarak Warsh’ın açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

FED bülteninden notlar:

  • Ekonomi güçlü büyüyor; iç harcamalar belirsizliğe rağmen dirençli.
  • Enflasyon yüksek seyrini koruyor.
  • İstihdam artışı iş gücüne ayak uyduruyor, işsizlik fazla değişmedi.
  • Verimlilik artışı ve sermaye yatırımları güçlü.
  • Karar 10’a karşı 2 oyla alındı. Cook ve Hammack 25 baz puan artış istedi.
  • Fed, politikanın yönünü belirlemek için daha fazla veri bekliyor.

Kararın ardından kısa vadeli faiz vadeli işlem kontratları yükseldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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