Son dakika! Fed faizi sabit tuttu: Gözler Warsh’ın açıklamalarına çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmeyerek politika faizi aralığını %3,75–4,00 seviyesinde korudu. Böylece faizin üst sınırı %4’te kaldı.

Kararın ardından gözler, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi. Warsh’ın enflasyon ve faizlerin geleceğine ilişkin mesajları çok önemli olacak. Buradan canlı olarak Warsh’ın açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

FED bülteninden notlar: Ekonomi güçlü büyüyor; iç harcamalar belirsizliğe rağmen dirençli.

Enflasyon yüksek seyrini koruyor.

İstihdam artışı iş gücüne ayak uyduruyor, işsizlik fazla değişmedi.

Verimlilik artışı ve sermaye yatırımları güçlü.

Karar 10’a karşı 2 oyla alındı. Cook ve Hammack 25 baz puan artış istedi.

alındı. Cook ve Hammack istedi. Fed, politikanın yönünü belirlemek için daha fazla veri bekliyor. Kararın ardından kısa vadeli faiz vadeli işlem kontratları yükseldi.