Ekonomi

🔴Canlı: Fed Başkanı Warsh’tan faiz kararı sonrası açıklama

Bilmeniz Gerekenler

  • Fed’in faizi %3,75–4,00 aralığında sabit tutmasının ardından Başkan Warsh’ın açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
COINTURK
COINTURK
Memetoro

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi %3,75–4,00 aralığında sabit tutmasının ardından gözler Başkan Kevin Warsh’ın basın toplantısına çevrildi.

Enflasyonun yüksek seyrini koruduğu ve iki üyenin faiz artışı istediği toplantı sonrasında, Warsh’ın para politikasının geleceğine ilişkin mesajlarını canlı yayında iletiyoruz:

21:30 da açıklamalar burada başlayacak..

 

 

 

 

 

 

 

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COINTURK
By COINTURK
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