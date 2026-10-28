🔴Canlı: Fed Başkanı Warsh’tan faiz kararı sonrası açıklama

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi %3,75–4,00 aralığında sabit tutmasının ardından gözler Başkan Kevin Warsh’ın basın toplantısına çevrildi.

Enflasyonun yüksek seyrini koruduğu ve iki üyenin faiz artışı istediği toplantı sonrasında, Warsh’ın para politikasının geleceğine ilişkin mesajlarını canlı yayında iletiyoruz:

21:30 da açıklamalar burada başlayacak..

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