Ekonomi

Fed faizi sabit tuttu: Warsh’ın mesajları Bitcoin ve kripto paralar için ne anlama geliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Fed, faizi %3,75–4,00 aralığında sabit tuttu. İki üyenin faiz artışı istemesi, yeni artış ihtimalinin sürdüğünü gösteriyor.
  • 💬 Warsh, mevcut politikanın işe yaramaya başladığını söyledi. Bu mesaj Bitcoin ve kriptoları destekleyebilir; ancak faiz indirimi veya yeni likidite sözü verilmedi.
  • 📅 Faiz oylaması yapılan toplantı sayısı azaltılacak. Bu değişiklik tek başına daha düşük faiz veya kriptoda kalıcı yükseliş anlamına gelmiyor.
  • 📊 Gözler enflasyon ve istihdam verilerinde. Enflasyonun gerilemesi kriptoyu destekleyebilir; yeni faiz artışı beklentileri ise özellikle altcoinlerde baskıyı artırabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Fed, politika faizini %3,75–4,00 aralığında sabit tutarken Başkan Kevin Warsh, uygulanan politikanın sonuç vermeye başladığını ancak enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Kripto piyasası açısından açıklamalar, yeni bir faiz artışına ara verilmesinin sağladığı rahatlama ile sıkı para politikasının devam etmesi riski arasında şekilleniyor.

İçindekiler
1 Bitcoin için olumlu taraf: Ek sıkılaşmaya ara verilmesi
2 Toplantı takvimi değişiyor: Tek başına yükseliş gerekçesi mi?
3 Altcoinlerde fırsat kadar oynaklık riski de var

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını 10’a karşı 2 oyla aldı. Lisa Cook ve Beth Hammack, faizin 25 baz puan artırılmasını istedi. Karar metninde ekonomik faaliyetin güçlü büyüdüğü, iç harcamaların dirençli olduğu ve enflasyonun yüksek seyrini koruduğu vurgulandı. Fed, sonraki adımlarını belirlemek için daha fazla veri görmek istiyor.

Kararın ardından konuşan Warsh, mevcut politikanın işe yaramaya başladığı konusunda geniş bir görüş birliği bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, aralık ayındaki karara ilişkin tahmin paylaşmadı ve toplantıların sonucunu önceden belirlemeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Bu mesajların temel anlamı, Fed’in beklemeye geçmesine rağmen faiz artışı seçeneğini kapatmaması. Enflasyonun kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle (PCE) ölçülen yüzde 2 hedefine indirilmesi önceliğini koruyor.

Bitcoin için olumlu taraf: Ek sıkılaşmaya ara verilmesi

Warsh’ın ekonominin doğru yönde ilerlediğini ve Fed’de çoğunluğun ekonomiyi aşırı ısınmış görmediğini belirtmesi, daha sert faiz artışlarından endişe eden yatırımcılar açısından destekleyici okunabilir.

Bitcoin açısından olası olumlu etki, piyasaların gelecekteki faiz beklentilerini aşağı çekmesi üzerinden oluşabilir. ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflaması durumunda, kripto varlıklara yönelik risk iştahı güçlenebilir.

Ancak faizin sabit tutulması, piyasaya yeni likidite verildiği veya faiz indirimlerinin başlayacağı anlamına gelmiyor. İki üyenin artış istemesi de komite içindeki sıkılaşma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Toplantı takvimi değişiyor: Tek başına yükseliş gerekçesi mi?

Warsh’ın açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri, FOMC toplantılarının formatının değiştirilmesi oldu. Aktarılan plana göre yılda sekiz toplantı korunacak; 2027’de bir toplantıda, 2028’de ise iki toplantıda faiz oylaması yapılmayacak. Böylece 2028’de faiz kararının alındığı toplantı sayısının altıya düşmesi bekleniyor.

Bu değişiklik, yatırımcıların düzenli faiz kararlarına odaklandığı takvimi yeniden şekillendirebilir. Bununla birlikte, daha az faiz oylaması yapılması, daha düşük faiz veya daha gevşek para politikası anlamına gelmez. Bitcoin üzerindeki kalıcı etkiyi toplantı sayısından çok, alınan kararların yönü ve finansal koşullar belirleyecek.

Altcoinlerde fırsat kadar oynaklık riski de var

Warsh, kredi risk primlerinin genişlediğini ve yatırımcıların daha seçici davrandığını da belirtti. Bu tablo, özellikle likiditesi düşük ve spekülatif talebe bağımlı altcoinler açısından önem taşıyor.

Faiz beklentilerinin gerilemesiyle risk iştahı güçlenirse Ethereum ve diğer altcoinlerde yükseliş hareketleri görülebilir. Buna karşılık, enflasyonun yüksek kalması ve yeni faiz artışlarının fiyatlanması, bu varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir. Daha yüksek oynaklık, her iki yöndeki hareketleri de büyütebilir.

Warsh’ın bilanço konusundaki önerilerin ilk çeyreğin başlarında FOMC’ye sunulacağını söylemesi de izlenecek başlıklar arasında. Henüz yeni bir bilanço kararı açıklanmış değil; dolayısıyla bu açıklamadan doğrudan parasal genişleme sonucu çıkarmak mümkün değil.

Bitcoin ve kripto paralar için bundan sonraki belirleyici unsur, Fed’in bekleme döneminde açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri olacak. Enflasyonda gerileme daha destekleyici bir ortam oluşturabilirken, fiyat baskılarının güçlenmesi yeni sıkılaşma beklentilerini yeniden öne çıkarabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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