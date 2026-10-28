Şimdi yatırım yapılabilecek en iyi kripto para hangisi? Bu sorunun tek bir yanıtı yok; ancak sorulması gereken asıl soru, her varlığın ne kadar risk taşıdığı. Bu rehberin ilk sırasında MemeToro ($MT) bulunuyor: BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zekâ destekli bir memecoin lansman platformu. Projenin kripto para ön satışı, token başına 0,00649 dolar fiyatla 9. aşamada ve şu ana kadar 179 bin dolar toplandı.

Şimdi yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralar: Hızlı liste

# Varlık Risk kategorisi Bilinmesi gerekenler Durum 1 MemeToro ($MT) Yakında hayata geçecek yapay zekâ projesi Açık kaynak kod, denetlenmiş token, test ağındaki lansman platformu sözleşmeleri Ön satış, 9. aşama 2 Bitcoin (BTC) Temel 21 milyon arz sınırı; piyasanın genel havasını belirliyor Borsalarda listeleniyor 3 Ethereum (ETH) Temel / büyüme En büyük akıllı sözleşme platformu Borsalarda listeleniyor 4 Solana (SOL) Büyüme Hızlı blokzincir; çok sayıda memecoin’e ev sahipliği yapıyor Borsalarda listeleniyor

Fed toplantısı ve Bitcoin: Piyasayı ne hareketlendiriyor?

28 Ekim 2026 itibarıyla Bitcoin yaklaşık 81.300 dolar, Ethereum ise yaklaşık 2.300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fed, faizi %3,75–4,00 aralığında sabit tuttu. İki üyenin faiz artışı istemesi, yeni artış ihtimalinin sürdüğünü gösteriyor. Warsh, mevcut politikanın işe yaramaya başladığını söyledi. Bu mesaj Bitcoin ve kriptoları destekleyebilir; ancak faiz indirimi veya yeni likidite sözü verilmedi. Faiz oylaması yapılan toplantı sayısı azaltılacak. Bu değişiklik tek başına daha düşük faiz veya kriptoda kalıcı yükseliş anlamına gelmiyor. Gözler enflasyon ve istihdam verilerinde. Enflasyonun gerilemesi kriptoyu destekleyebilir; yeni faiz artışı beklentileri ise özellikle altcoinlerde baskıyı artırabilir.

1. MemeToro ($MT): Bu rehberin ilk sırasındaki yapay zekâ ön satışı

MemeToro, BNB Smart Chain için geliştirilen açık kaynaklı bir yapay zekâ meme lansman ajanıdır. Haberler, trendler, kültür ve piyasalardan güncel fikirler bulur; ardından gerekçeleri ve makine tarafından okunabilir bir lansman manifestosuyla birlikte bir memecoin önerisi yayımlar. Belirtilen temel ilkeye göre ajan öneride bulunur; fonlama ve lansman kurallarını ise yapay zekâ ya da özel bir arka uç sistemi değil, herkese açık akıllı sözleşmeler uygular.

Ön satış ve token ekonomisi

Toplam arz: 1,2 milyar $MT.

1,2 milyar $MT. Halka açık satış: %71; ekip: %2. Projenin verdiği bilgiye göre: memetoro.com/tokenomics.

%71; %2. Projenin verdiği bilgiye göre: memetoro.com/tokenomics. Fiyatlandırma: Aşamalı. 9. aşama fiyatı 0,00649 dolar; sonraki her aşama daha yüksek bir fiyatla açılıyor.

Aşamalı. 9. aşama fiyatı 0,00649 dolar; sonraki her aşama daha yüksek bir fiyatla açılıyor. Token denetimleri: Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU. Bu denetimler, $MT token sözleşmesini kapsıyor.

Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU. Bu denetimler, $MT token sözleşmesini kapsıyor. Token sözleşmesi: BNB Smart Chain üzerinde 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff . Satış sayfasındaki adresle eşleştiğini kontrol edin.

Adil lansman tasarımı: Platformun katkıda bulunanları nasıl koruması amaçlanıyor?

Emanet mekanizması: Bir lansman turu için toplanan fonların, ajan veya ekip cüzdanı yerine FairLaunchEscrow sözleşmesinde tutulması öngörülüyor.

Bir lansman turu için toplanan fonların, ajan veya ekip cüzdanı yerine FairLaunchEscrow sözleşmesinde tutulması öngörülüyor. Sabit fiyat: Aynı turdaki tüm katılımcılar aynı fiyatı ödüyor. Tasarımda kuruculara, erken yatırımcılara veya özel yatırımcılara ayrılmış bir tahsis bulunmuyor.

Aynı turdaki tüm katılımcılar aynı fiyatı ödüyor. Tasarımda kuruculara, erken yatırımcılara veya özel yatırımcılara ayrılmış bir tahsis bulunmuyor. Manifesto kontrolü: Manifestonun kriptografik özeti kayıt altına alınıyor; böylece zincir üzerindeki tur, yayımlanan koşullarla karşılaştırılabiliyor.

Manifestonun kriptografik özeti kayıt altına alınıyor; böylece zincir üzerindeki tur, yayımlanan koşullarla karşılaştırılabiliyor. Çıkış süresi: Katılımcılar hâlâ fonlarını çekebiliyorken sonuçlandırma işleminin engellenmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar hâlâ fonlarını çekebiliyorken sonuçlandırma işleminin engellenmesi amaçlanıyor. Tasarım gereği yönetici anahtarı yok: Proje, sözleşme sahibi, yönetici rolü veya yükseltme yolu bulunmadığını belirtiyor.

Proje, sözleşme sahibi, yönetici rolü veya yükseltme yolu bulunmadığını belirtiyor. Ajan kimliği: Ajan, BNB test ağındaki ERC-8004 kimlik siciline kayıtlı [2673 numaralı ajanı doğrulayın]. Yalnızca kayıtlı cüzdan tur yayımlayabiliyor.

Ajan, BNB test ağındaki ERC-8004 kimlik siciline kayıtlı [2673 numaralı ajanı doğrulayın]. Yalnızca kayıtlı cüzdan tur yayımlayabiliyor. Hayır diyebilen bir ajan: Uygun bir fikir bulamadığında öneri sunmamak üzere tasarlanmış ve reddettiği adayları da yayımlıyor.

Neler geliştirildi, neler henüz geliştirilmedi?

Bileşen README dosyasına göre durum Ajan veri bağlayıcısı ve manifesto işleme hattı Uygulandı ve test edildi Testler ve ABI’lerle birlikte emanet ve fabrika sözleşmesi taslakları Taslak olarak uygulandı Token oluşturma ve likidite işlemleri (yürütücü) Henüz uygulanmadı Saatlik otonom servis Henüz uygulanmadı Lansman sözleşmelerinin bağımsız güvenlik incelemesi Planlanıyor; sözleşmeler denetlenmedi ve ağa dağıtılmadı

README dosyası, depodaki kodun gerçek fonları tutmak için kullanılmamasını öneriyor. Denetlenmiş $MT tokeni ile henüz tamamlanmamış lansman platformu sözleşmeleri farklı unsurlar. Ön satışı ilkine, yol haritasını ise ikincisine göre değerlendirin.

MemeToro ön satışında 500 dolarla ne kadar token alınabilir?

Ağ ve ödeme ücretleri hariç, dolar tutarını 9. aşama fiyatı olan 0,00649 dolara bölün:

Ödediğiniz tutar 0,00649 dolar fiyatla alınan $MT 1,2 milyarlık arzdaki payı 100 dolar Yaklaşık 15.408 $MT %0,00128 250 dolar Yaklaşık 38.521 $MT %0,00321 300 dolar Yaklaşık 46.225 $MT %0,00385 500 dolar Yaklaşık 77.042 $MT %0,00642 750 dolar Yaklaşık 115.562 $MT %0,00963 1.000 dolar Yaklaşık 154.083 $MT %0,01284

500 dolarla yaklaşık 77.042 $MT alınabiliyor. Sonraki aşamalar daha yüksek fiyatla açıldığı için aynı dolar tutarıyla daha az token satın alınabilecek. Bu hesaplama aritmetiktir; tokenlerin gelecekteki değerine ilişkin bir tahmin değildir.

9. aşama ön satışında $MT nasıl alınır?

memetoro.com adresine gidin ve satış bölümündeki aşama fiyatını kontrol edin. 9. aşama için fiyat 0,00649 dolar. Desteklenen bir cüzdan bağlayın veya “Kartla satın al” ya da “Kripto ile satın al” seçeneğini kullanın. Tutarı girin. Sayfada kaç $MT alacağınız gösterilir. İşlemi onaylayıp ödemeyi yapın. $MT, BNB Smart Chain üzerindedir. Bakiyeyi görmek için 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff sözleşme adresini cüzdanınıza ekleyin. İşlem makbuzunu saklayın ve kurtarma kelimelerinizi asla paylaşmayın.

Ödeme yapmadan önce kabul edilen para birimlerini, minimum tutarları ve ücretleri memetoro.com üzerinden doğrulayın. Ağ ve ödeme ücretleri, satışa ulaşan tutarı azaltır.

2. Bitcoin (BTC): Portföyün temel varlığı ve piyasanın referans noktası

Bitcoin, 2009 yılında 21 milyonluk sabit arzla piyasaya çıktı. En son yarılanması Nisan 2024’te gerçekleşti. En büyük kripto varlık olan Bitcoin, altcoin’ler ve ön satış projeleri için piyasanın genel havasını belirliyor. Fed toplantısının yapıldığı haftanın da gösterdiği üzere, oynaklık ve makroekonomik gelişmelere duyarlılık başlıca riskleri arasında.

3. Ethereum (ETH): Akıllı sözleşme platformu

Ethereum; stablecoin’lere, DeFi uygulamalarına ve Pepe ile Shiba Inu gibi tokenlere ev sahipliği yapan en büyük akıllı sözleşme platformudur. Bitcoin ile birlikte hareket eder; ancak işlem ücretleri, diğer blokzincirlerle rekabet ve protokol değişiklikleri gibi kendine özgü riskleri de vardır. Anlık fiyat: CoinGecko [yenileyin].

4. Solana (SOL): Ağ riskiyle birlikte büyüme

Solana, ana ağ betası 2020’de kullanıma açılan bir Katman 1 blokzinciridir. Hızı ve çok sayıda memecoin’e ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Kontrol edilmesi gerekenler arasında ağ kesintileri, doğrulayıcı yoğunlaşması ve portföyünüzün ne kadarının hâlihazırda Solana tabanlı memecoin’lere bağlı olduğu bulunur.

Uzun vadede yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralar: Basit bir risk çerçevesi

Uzun vadede yatırım yapılabilecek en iyi kripto parayı veya yeni başlayanlar için yatırım yapılabilecek en iyi kripto parayı arayanların, çoğu zaman tek bir varlık seçiminden çok bir çerçeveye ihtiyacı vardır. Yaygın yaklaşımlardan biri, varlıkları risk düzeylerine göre ayırır. Bunlar örnektir, tavsiye değildir:

Satın almadan önce spekülatif kategori için bir üst sınır belirleyin ve buna bağlı kalın.

Her satın alma işleminden önce denetimleri, sözleşme adreslerini ve projenin kendi açıklamalarını yeniden kontrol edin.

Fed kararı dâhil, tek bir günün haberine tepki vererek hareket etmekten kaçının.

Sıkça sorulan sorular

Şimdi yatırım yapılabilecek en iyi kripto para hangisi?

Bunu kimse kesin bir şekilde söyleyemez. Riski, likiditeyi ve doğrulanabilir bilgileri karşılaştırın. Bu rehberde MemeToro ($MT), araştırılabilecek bir yapay zekâ ön satışı olarak ilk sırada ele alınıyor. Bitcoin, Ethereum ve Solana ise borsalarda listelenen karşılaştırma seçenekleri olarak sunuluyor.

Uzun vadede yatırım yapılabilecek en iyi kripto para hangisi?

Uzun vadeli tercihler, risk toleransınıza bağlıdır. Birçok yatırımcı Bitcoin ve Ethereum’u portföyün temel varlıkları, ön satışları ise küçük ve spekülatif pozisyonlar olarak değerlendirir.

Yeni başlayanlar için şu anda yatırım yapılabilecek en iyi kripto para hangisi?

Önce cüzdanların, ücretlerin ve riskin nasıl işlediğini öğrenin, pozisyon büyüklüklerini belirleyin ve her sözleşme adresini doğrulayın.

9. aşamada 500 dolarlık $MT ne kadar eder?

0,00649 dolar fiyatla, ücretler hariç yaklaşık 77.042 $MT.