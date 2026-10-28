Tim Draper, Bitcoin benimsenmesinin bankalarda para çekilişini artıracağını savundu

Milyarder girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Bitcoin kullanımının yaygınlaşmasının geleneksel para birimlerine duyulan güveni zayıflatabileceğini ve bankalardan yoğun para çekilişlerine yol açabileceğini söyledi. Draper, küresel finans sisteminin önemli bir dönüşümden geçtiğini düşündüğünü belirterek Bitcoin sahibi olmanın giderek daha kritik hale geldiğini savundu.

Draper’dan finans sistemine dair sert çıkış

X üzerinden yaptığı paylaşımda Draper, şirketlerin önce geleneksel para birimlerinin yanında Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını, daha sonra ise yalnızca Bitcoin’e yönelebileceğini öne sürdü. Draper, uzun süredir Bitcoin’e verdiği güçlü destekle biliniyor. Yatırımcı, teknoloji girişimlerine erken aşamada yaptığı yatırımlarla tanınan bir isim olarak kripto para piyasasına ilişkin çıkışlarıyla da öne çıkıyor.

Tim Draper, Bitcoin sahibi olmamanın sorumsuzluk olduğunu savunarak küresel finans sistemindeki değişim sırasında bu varlığın kritik bir rol üstlenebileceğini dile getirdi.

Draper’a göre böyle bir geçiş, başta ABD doları olmak üzere itibari para birimlerinin değer algısını aşındırabilir. Bu durumda tasarruf sahiplerinin bankalardaki varlıklarını daha hızlı çekmeye yönelmesi mümkün olabilir. Yatırımcı, bu sürecin dünya finans düzeninde kalıcı etkiler yaratabilecek bir kırılma anı doğurabileceğini ifade etti.

Şirketler için Bitcoin ödemesi senaryosu

Draper, şirketlerin ödeme sistemlerinde Bitcoin’i önce ek bir seçenek olarak sunacağını, ardından bunun ana tercih haline gelebileceğini düşünüyor. Bu görüş, onun Bitcoin’in ileride baskın bir para birimine dönüşebileceği ve itibari paralara alternatif oluşturabileceği yönündeki uzun süredir tekrarladığı yaklaşımıyla örtüşüyor.

Draper, şirketlerin önce “Bitcoin kabul ediyoruz” diyeceğini, zamanla ise “yalnızca Bitcoin kabul ediyoruz” noktasına gelebileceğini öngörüyor.

Bu değerlendirmeler, Bitcoin’in günlük ödemelerdeki rolüne ilişkin tartışmaların yeniden hız kazanmasına da işaret ediyor. Draper, hazırlığını erken yapan kişi ve şirketlerin, geleneksel para birimlerinde ısrar edenlerin önüne geçebileceğini savundu.

250 bin dolar tahmini yeniden gündemde

Draper bu yıl içinde Bitcoin için 250.000 dolar hedefini de yineledi. Eylülde yaptığı değerlendirmede bu seviyenin yaklaşık iki yıl içinde görülebileceğini söyledi. Daha önce nisan ayında ise ABD dolarındaki enflasyonist baskıları gerekçe göstererek Bitcoin’in 18 ay içinde 250.000 dolara çıkabileceğini öne sürmüştü.

Yatırımcı, bu yükseliş beklentisini 2028’de gerçekleşmesi planlanan Bitcoin yarılanmasıyla da ilişkilendiriyor. Yarılanma, madencilerin blok onayı karşılığında aldığı yeni Bitcoin miktarını azaltan bir mekanizma olarak biliniyor ve yeni arz üzerinde kısıtlayıcı etki yaratabiliyor.

Draper ayrıca nisan ayında Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında şirketlere, hazine rezervlerinin %5 ila %15’ini Bitcoin’de tutmayı değerlendirmelerini önermişti.