BITCOIN (BTC)

Bitcoin Satış Baskısını Aşıyor: O Veriler Yeniden Artışta

Özet

  • Bitcoin satış baskısını azaltarak yeniden denge sürecine girdi.
  • Kurumsal yatırımcı ilgisi JPMorgan ve ETF adımlarıyla yeniden arttı.
  • Fiyatın 110.000 dolar desteğini koruması kısa vadede kritik önem taşıyor.
İlayda Peker
Ekim ayının ilk haftasında 126.198 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin (BTC) $115,192.63, o tarihten bu yana 15.000 doların üzerinde değer kaybetti. Kripto piyasasındaki geniş çaplı likidasyon dalgası, fiyatlarda sert düşüşe neden olsa da zincir üstü veriler, önümüzdeki günlerde yeniden bir yükseliş hareketine işaret ediyor. Analistler, Bitcoin’in satış baskısını giderek azalttığını ve piyasada yeni bir denge oluşmaya başladığını belirtiyor.

İçindekiler
1 Satış Baskısı Azalıyor, Yatırımcılar Beklemede
2 Kurumsal İlgi Bitcoin’e Güç Katıyor

Satış Baskısı Azalıyor, Yatırımcılar Beklemede

On-chain analisti Axel Adler’e göre, Bitcoin’in “kârda olan arz oranı” son haftalarda önemli ölçüde geriledi. Bu oran, mevcut fiyat seviyesinde yatırımcıların ne kadarının kâr elde edebileceğini gösteriyor. Adler, son 30 gün içinde mevcut fiyatın altında alım yapan Bitcoin miktarının azaldığını belirtti. Bu durum, yatırımcıların zararına satış yapma isteğinin azaldığını ve piyasadaki satış baskısının zayıfladığını gösteriyor.

Öte yandan piyasa halen Ekim başındaki likidasyon öncesi seviyelere tam olarak ulaşamasa da son haftalarda satışların azaldığı dikkat çekiyor. Analistlere göre, bu tablo düşüş trendinin en sert kısmının geride kaldığını ve Bitcoin’in yeniden istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Tarihsel veriler de benzer dönemlerdeki fiyat hareketlerinde toparlanmanın genellikle güçlü bir yükselişle sonuçlandığını ortaya koyuyor.

Kurumsal İlgi Bitcoin’e Güç Katıyor

Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 111.616 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %0,32’lik bir artış kaydetmiş durumda. Gün içinde en yüksek 111.850 doları test eden BTC, düşük işlem hacmine rağmen güçlü bir direnç sergiliyor. Hacim tarafında ise %20,9’luk bir düşüşle 40,43 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Bu düşüş, piyasada arz sıkışıklığına yol açarak fiyat üzerinde pozitif bir baskı yaratabilir.

Kurumsal yatırımcı ilgisinin de yeniden artmaya başladığı görülüyor. JPMorgan’ın Bitcoin’e yönelik son hamlesi bu ilgiyi doğrular nitelikte. Banka, 2025 yılı sonunda kurumsal müşterilerin BTC varlıklarını teminat olarak kullanmalarına olanak tanıyacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, Bitcoin’e olan talebi artırarak uzun vadede fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini destekleyebilir.

Bunun yanında BlackRock’un Bitcoin ETF başvurularındaki büyüme ve MicroStrategy’nin yeni BTC alımları da kurumsal cephenin yeniden aktifleştiğini gösteriyor. Özellikle 2024 sonunda başlayan ETF onay dalgası, piyasaya milyarlarca dolarlık yeni sermaye girişi sağlamıştı. Uzmanlara göre bu trend devam ederse, Bitcoin yeniden 120.000 dolar bandına yükselebilir.

Özetle Bitcoin piyasasında son haftalarda görülen satış baskısının azalması ve kurumsal ilgideki artış, yatırımcılar açısından umut verici sinyaller veriyor. Ancak piyasanın hâlâ kırılgan bir yapıda olduğu unutulmamalı. Fiyatın 110.000 dolar desteğini koruması, kısa vadeli yönün belirlenmesinde kritik olacak. Uzmanlar, bu dönemi “birikim aşaması” olarak değerlendiriyor ve yatırımcıların uzun vadeli düşünmesinin önemini vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
