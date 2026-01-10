Bitcoin 2026’da Yol Ayrımında: Dev Kurumlar Bölündü, Belirsizlik Derinleşiyor!

Bitcoin piyasası 2026’ya girerken net bir yön bulmakta zorlanıyor. Küresel çapta etkili fon yöneticileri, kripto şirketleri ve zincir üstü analiz platformları arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Bir kesim yeni rekorların kapıda olduğunu savunurken, diğerleri ayı piyasasının henüz bitmediği görüşünde. 2025 yılını düşüşle kapatan Bitcoin, klasik dört yıllık döngü anlatılarını da sorgulatmış durumda. Bu karmaşık tablo, yatırımcıların 2026 beklentilerini daha da hassas hale getiriyor.

Kurumsal İyimserlik: Yeni Zirveler Masada mı?

Boğa cephesinde VanEck, Bitwise, Grayscale, Bernstein ve Coinbase gibi güçlü isimler yer alıyor. Bu kurumlara göre Bitcoin, 2026 yılında güçlü bir toparlanma yaşayabilir ve 150 bin dolar seviyelerinde yeni bir tüm zamanların zirvesi görebilir. Bitwise ve VanEck’in dikkat çektiği nokta ise Bitcoin’in 2025’i kırmızı kapatmasına rağmen dört yıllık döngü teorisinin artık geçerliliğini yitirmiş olabileceği.

Bu görüşe göre Bitcoin, artık ABD hisse senedi piyasalarıyla daha senkronize hareket edecek. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanabilecek pozitif bir trend, BTC fiyatını da yukarı çekebilir. Böyle bir senaryoda klasik anlamda sert bir ayı piyasası yaşanmayabilir ya da etkisi sınırlı kalabilir. VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel, Göreceli Gerçekleşmemiş Kâr (RUP) göstergesinin hâlâ tehlikeli seviyelerde olmadığını ve piyasa döngüsünün zirve yapmadığını savunuyor.

Ayı Cephesi ve Zincir Üstü Uyarılar

Ancak herkes bu kadar iyimser değil. Fidelity’nin Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, ayı piyasalarının tamamen sona erdiği fikrine temkinli yaklaşıyor. Timmer’a göre Bitcoin için kritik eşik 65 bin dolar seviyesi ve bu seviyenin altında 45 bin dolara kadar geri çekilme riski bulunuyor. Ona göre Bitcoin, bir yıl boyunca yatay seyredebilir ve bu süreçte güç toplarsa yeniden yükseliş denemesi yapabilir.

Zincir üstü veriler de bu temkinli yaklaşımı destekliyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin, Kasım 2025’te bir yıllık hareketli ortalamanın altına inerek ayı piyasasına girdi. Şirketin kurucusu Ki Young Ju, Gerçekleşmiş Piyasa Değeri (Realized Cap) göstergesindeki yavaşlamanın önceki ayı dönemleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Bu durum, 2026 için yapılan iyimser tahminleri zayıflatabilecek bir risk unsuru olarak görülüyor.

Öte yandan, piyasadaki belirsizliği artıran bir başka gelişme de ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik fon girişlerinin yavaşlaması oldu. Son dönemde ETF’lerde net girişlerin azalması, kurumsal talebin kısa vadede temkinli kaldığını gösteriyor ve bu da fiyat üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in 2026 yolculuğu, klasik döngülerden çok makroekonomik koşullara ve kurumsal davranışlara bağlı görünüyor. Bir yanda yeni zirvelere inanan güçlü oyuncular, diğer yanda zincir üstü verilerin uyarıları var. Bu tablo, önümüzdeki dönemde yüksek volatilitenin kaçınılmaz olabileceğini ve yatırımcıların tek bir senaryoya bağlı kalmaması gerektiğini gösteriyor.