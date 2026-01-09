CryptoQuant CEO’sundan Net Mesaj: Bitcoin’de Büyük Çöküş Bekleyenler Yanılıyor

Bitcoin piyasasında yön arayışı sürerken, Ki Young Ju tarafından yapılan son değerlendirme 2026’ya girilirken beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu. CryptoQuant CEO’su Bitcoin’e yeni sermaye girişlerinin belirgin biçimde yavaşladığını ve sert bir düşüşten ziyade uzun sürebilecek durağan bir fiyat sürecinin öne çıktığını savundu. 2025’in dalgalı kapanışının ardından Bitcoin’in kritik toparlanma seviyelerinin hemen altında işlem görmesi bu yorumları piyasa açısından daha da anlamlı kılıyor. Ju’ya göre mevcut tablo ne ani bir çöküşe ne de hızlı bir yükselişe işaret ediyor.

Bitcoin’de Klasik Döngünün Zayıflaması

Ki Young Ju, X hesabından paylaştığı analizinde Bitcoin’e yönelik taze para akışının artık önceki döngülerdeki kadar güçlü olmadığını vurguladı. Sermayenin önemli bir kısmının hisse senetleri ve emtialara yöneldiğini belirten Ju, piyasa yapısındaki dönüşümün zamanlama odaklı stratejileri büyük ölçüde geçersiz kıldığını ifade etti. Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlar almasıyla birlikte, arz davranışının da köklü biçimde değiştiğine dikkat çekti.

Bu çerçevede Ju, büyük yatırımcıların ani satışlarla piyasayı sarsacağı yönündeki endişeleri de reddetti. Özellikle Strategy bünyesinde tutulan yaklaşık 673 bin BTC’lik varlığın kısa vadede piyasaya sürülmesinin gerçekçi olmadığını dile getirdi. Ona göre önceki ayı piyasalarında görülen derin geri çekilmelerin tekrarlanması zorlaşmış durumda.

Bu nedenle Bitcoin fiyatında sert bir zirve sonrası çöküş beklemediğini söyleyen Ju, önümüzdeki aylarda “sıkıcı” olarak tanımladığı yatay bir seyir öngörüyor. Kısa vadeli sert düşüş beklentisiyle pozisyon alan yatırımcılara yönelik uyarısı ise net: ani bir çöküşe oynayanların hayal kırıklığı yaşama ihtimali yüksek.

Blockchain İçi Veriler Yatay Senaryoyu Destekliyor

Ju’nun görüşleri Blockchain içi verilerle de örtüşüyor. Analist CryptoZeno’nun değerlendirmesine göre Bitcoin’in Net Unrealized Profit/Loss göstergesi 0,3 seviyesinde bulunuyor. Bu bölge, geçmişte toparlanma ile yeniden risk alma iştahı arasında bir denge alanı olarak öne çıkmıştı. Ortalama yatırımcının sınırlı kârda olduğunu gösteren veri aşırı coşkunun henüz oluşmadığına işaret ediyor.

Benzer bir tablo, Glassnode tarafından 7 Ocak’ta yayımlanan Week On-Chain raporunda da yer aldı. Raporda Bitcoin’in 2026’ya daha “temiz” bir piyasa yapısıyla girdiği, kâr satışlarının azaldığı ve türev pozisyonların büyük ölçüde tasfiye edildiği belirtildi. ABD’de spot ETF akışlarının yeniden pozitife dönmesi ise toparlanma sinyali olarak değerlendirildi, ancak bu girişlerin henüz istikrarlı olmadığı vurgulandı.

Öte yandan piyasa aktörleri arasında görüş birliği bulunmuyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan, Washington’daki düzenleyici belirsizliklerin azalması ve hisse piyasalarında sert bir düşüş yaşanmaması halinde Bitcoin’de toparlanmanın sürebileceğini düşünüyor. Daha temkinli yorumcular ise yılın ilerleyen dönemlerinde aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı görüşünde.