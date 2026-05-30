BTC 80 bin dolar direncine yaklaşırken fiyatlarda hangi hamleler öne çıkıyor?

Bitcoin, son günlerde yaşanan beş dalgalı geri çekilmenin ardından kısa vadeli toparlanma işaretleri göstermeye çalışıyor. Analistler, fiyatın özellikle 74.250 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilmesi halinde bir sonraki direnç bölgelerine doğru hareketin başlayabileceğini değerlendiriyor.

Beş Dalgada Düşüş ve Kritik Direnç Seviyesi

Paylaşılan yeni grafiklerde, Bitcoin’in dört saatlik döneminde belirgin bir beş dalgalı düşüşün tamamlandığı görülüyor. Bu durum, kısa vadede aşağı yönlü baskının ön planda olduğunu gösterirken, analistler 77.486 ile 80.501 dolar aralığını fiyat için kritik direnç bölgesi olarak işaret ediyor.

Man of Bitcoin isimli analist, söz konusu direnç bandının bir düzeltme (wave 2) yaşanması durumunda öne çıkabileceğine dikkat çekti. Şu anda ise bu düzeltmenin başladığına dair net bir işaret bulunmuyor.

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 82.750 dolar seviyelerindeki tepe noktasından geri çekilerek yükselen fiyat yapısının altına indi. Bu hareket beş dalga formunu tamamlayarak, düşüş trendinin ilk sinyalini verdi.

Geri çekilmenin ardından fiyat, düşük 70 bin dolar seviyelerindeki destek kümesine yöneldi. Grafikte ayrıca 72.920, 71.579, 71.284 ve 69.906 dolar civarında birden fazla Fibonacci seviyesi yer alıyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyeleri, teknik analizde fiyat hareketlerinin olası duraklama veya tepki gösterebileceği matematiksel düzeylerdir. Kripto ve borsa piyasalarında destek ve direnç belirlemede sıkça kullanılır.

Şu anda fiyatın tekrar 77.486 ile 80.501 dolar arasına yükseldiği bir senaryoda, bunun doğrudan bir yükseliş anlamına gelmediği vurgulanıyor. Analistler bu hareketi, önceki düşüş sonrası kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendirme eğiliminde.

Bitcoin’in son hamlelerinin günlük ve dört saatlik grafikte kritik dirençlere işaret ettiğine dikkat çeken analist, “77 bin ile 80 bin dolar aralığının aşılması yeni bir yükseliş trendinin başladığını mutlaka göstermiyor; bu seviyeler, sadece kısa süreli bir toparlanmanın alanı olarak izleniyor.” şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, satıcıların baskısının devam etmesi halinde, fiyatın 64.974 ve 60.223 dolar gibi daha düşük seviyelere çekilebileceği de belirtiliyor. Henüz net bir ikinci dalga hareketinin görülmemesi ise, Bitcoin’in şu an için karar aşamasında olduğunu gösteriyor.

Kısa Vadeli Hedeflerde 74.250 Dolara Dikkat

Bir başka analizde, Bitcoin’in saatlik grafikte 74.250 dolar civarındaki kısa vadeli direnç bölgesini zorladığı görülüyor. ChiefraT lakaplı analist, bu seviyenin aşılması durumunda piyasa dinamiğinde değişim yaşanabileceğini belirtti.

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 72.750 dolar civarında taban oluşturduktan sonra yeniden toparlanarak 74.250 dolara kadar yükseldi. Bu bölge şu anda alıcı ve satıcı dengesinin kilitlendiği ‘gri bölge’ olarak aktarılıyor.

Şayet fiyat 74.250 doları net şekilde yukarı kırabilirse, sıradaki hedef 76.050 ile 76.150 dolar arasındaki direnç olacak. Ancak bu hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, fiyatın 74.250 dolar seviyesini yeni bir destek olarak korumasına bağlı.

Saatlik ve kısa vadeli grafiklere bakan analistler, “Bitcoin’de 74.250 doların üzerine çıkılması halinde piyasa kısa süreli bir rahatlama yaşayabilir. Ancak bu adım doğrulanmadan yükselişin sürdürülebilirliğinden söz etmek zor.” ifadesini kullandı.

Aksi bir durumda, yani 74.250 dolarlık direncin aşılamaması halinde fiyat tekrar 72.750 dolar altındaki desteklere geri çekilebilir. Bu da yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir eşik olarak öne çıkıyor.

Trend Dönümü Kritik Direnç Destek Seviyeleri Beş dalga düşüş sonrası 77.486–80.501 dolar 72.920 / 71.579 / 69.906 dolar Kısa vadeli toparlanma 74.250 / 76.050–76.150 dolar 72.750 dolar