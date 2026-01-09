Güney Kore’den Kripto Paralarda Büyük Açılım: Bitcoin ETF’leri Geliyor

Güney Kore hükümeti 2026 Ekonomik Büyüme Stratejisi kapsamında kripto paralara ilişkin kapsamlı bir düzenleme sürecini bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyor. Strateji belgesi hem spot kripto para ETF’lerinin önünün açılmasını hem de stablecoin odaklı ikinci aşama yasal çerçevenin oluşturulmasını içeriyor. Finansal otorite küresel piyasalardaki uygulamaları referans alarak kripto paraların geleneksel finans sistemiyle entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor. Açıklanan plan Güney Kore’nin kripto paralara yönelik uzun süredir temkinli duran yaklaşımında belirgin bir yön değişimine işaret ediyor.

Spot Kripto Para ETF’lerine Yeşil Işık

Hükümetin yayımladığı büyüme stratejisine göre kripto paraların spot ETF’lere konu edilmesine bu yıl içinde izin verilmesi planlanıyor. Sorumlu kurum olan Finansal Hizmetler Komisyonu ABD ve Hong Kong gibi piyasalarda aktif biçimde işlem gören spot Bitcoin ETF’lerini düzenleme sürecinde temel referans noktası olarak değerlendirdi. Bu yaklaşım küresel finans piyasalarında oluşan talep ve likidite dinamiklerinin yakından izlendiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar Güney Kore’de Bitcoin ve benzeri kripto paralar ETF’ler için uygun bir temel varlık olarak kabul edilmediğinden spot ETF işlemleri mümkün değildi. Yeni planla birlikte bu kısıtlamanın kaldırılması hedefleniyor. Böylece bireysel ve kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş sermaye piyasası araçları üzerinden kripto paralara erişimi sağlanmış olacak.

Yetkililer ETF adımının finansal istikrarı gözeten bir çerçeve içinde uygulanacağını vurguluyor. Düzenleme süreci piyasaların şeffaflığı ve yatırımcı koruması ilkeleri temelinde ilerleyecek. Hükümet bu alandaki kararlarını yalnızca piyasa talebine değil, uluslararası uygulamalarda oluşan standartlara da dayandırıyor.

Stablecoin Düzenlemeleri ve Dijital Para Dönüşümü

Strateji belgesinin ikinci ana ayağını stablecoin odaklı ikinci aşama kripto para mevzuatı oluşturuyor. Finansal Hizmetler Komisyonu, stablecoin ihraççıları için lisanslama sistemi getirmeyi planlıyor. Taslak düzenlemede asgari sermaye şartları ihraç edilen tutarın tamamını karşılayacak rezerv varlık yükümlülüğü ve kullanıcıların geri ödeme talep hakkı gibi unsurlar yer alıyor.

Bu yasal çerçeveyle bağlantılı olarak sınır ötesi stablecoin transferleri ve işlemleri için de ayrı bir düzenleme mekanizması kurulması öngörülüyor. Finansal Hizmetler Komisyonu ve Maliye Bakanlığı uluslararası para akışlarının kontrolü ve finansal güvenliğin sağlanması amacıyla ortak bir yetki paylaşımı modeli üzerinde çalışacak.

Stablecoin düzenlemelerinden bağımsız olarak hükümet kamu maliyesinde dijital dönüşümü hızlandırmayı da hedefliyor. 2030 yılına kadar devlet hazinesinin dörtte birinin “mevduat token’i” olarak adlandırılan dijital para biçiminde kullanılmasına yönelik bir plan devreye alınacak. Pilot uygulamaların ardından ilgili yasaların güncellenmesi ve Blockchain tabanlı ödeme altyapısı için hukuki zemin oluşturulması amaçlanıyor. Kamu harcamalarının belirli kalemlerinde dijital cüzdanlar aracılığıyla ödeme yapılması da bu dönüşümün parçası olacak.