Bitcoin’de Soğuk Duş: 3 Günde Tüm Kazançlar Silindi

2026 yılına güçlü bir giriş yapan Bitcoin ETF’leri ilk günlerdeki iyimser tabloyu kısa sürede kaybetti. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste üç gün yaşanan çıkışlar ayın başındaki kazanımları neredeyse tamamen sildi. Kurumsal yatırımcıların yönü konusunda oluşan soru işaretleri Bitcoin fiyatı üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasa açıklanacak makro veriler öncesinde daha temkinli bir zemine kaydı.

Bitcoin ETF’lerinde Girişten Çıkışa Hızlı Dönüş

2026’nın ilk iki işlem gününde ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’i toplamda 1 milyar doların üzerinde net giriş oldu. Bu hareket risk iştahının yeniden canlandığı yönünde yorumlandı ve kurumsal talebin güçlendiği algısını besledi. Ancak bu tablo uzun sürmedi. Takip eden üç işlem gününde ETF’lerden toplam 1.128 milyar dolarlık net çıkış oldu.

Veri sağlayıcısı Farside Investors’a göre üç günlük çıkış serisi yılın başındaki 1.16 milyar dolarlık net girişi neredeyse sıfırladı. Böylece Bitcoin ETF’lerinde yıl başından bu yana oluşan tablo güçlü bir yükselişten çok yatay bir dengeye işaret eder hale geldi. Piyasa profesyonelleri bu görünümün uzun vadeli pozisyon almaktan ziyade kısa vadeli portföy rotasyonuna işaret ettiğini vurguluyor.

Hindistan merkezli Giottus borsasının CEO’su Vikram Subburaj, ETF akışlarının taktiksel bir resim sunduğunu belirterek girişlerin ardından gelen sınırlı çıkışların güçlü bir inanç alımından çok geçici yön değişimlerini yansıttığını ifade etti. Kurumsal cephede temkinli duruşun belirginleşmesi Bitcoin için erken dönemde oluşan yükseliş beklentilerini zayıflattı.

Makro Baskı ve Bitcoin Fiyatına Yansımaları

ETF çıkışlarının etkisiyle kripto para piyasasında riskten kaçınma eğilimi öne çıktı. Bitcoin fiyatı haftanın başında 94.600 doların üzerini test ettikten sonra 90.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içi işlemlerde 89.300 doların altı da görüldü. Aynı dönemde memecoin ve DeFi odaklı endeksler de haftalık zirvelerinden geri çekildi.

Piyasalardaki dalgalanmanın ABD’de açıklanacak aylık istihdam verileri ve Yüksek Mahkeme’nin tarifelere ilişkin kararının ardından artabileceği değerlendiriliyor. Aralık ayına ait tarım dışı istihdam verisinin, ABD ekonomisinde 55.000 yeni istihdam yaratıldığını göstermesi bekleniyor. Bu rakam 2025’in Kasım ayındaki 64.000’lik istihdam artışının ve 12 aylık ortalamanın altında kalıyor. İşsizlik oranının yüzde 4,5’e gerilemesi, ortalama saatlik kazançların ise yıllık bazda yüzde 3,6 artması öngörülüyor.

Nexo Dispatch analisti Iliya Kalchev’e göre istihdam cephesinde daha yumuşak bir tablo riskli varlıkları destekleyebilirken, güçlü veriler kripto para piyasasını haftanın kapanışına kadar dar bir bantta tutabilir. Dijital altın söylemine rağmen Bitcoin’in tarihsel olarak Nasdaq ile yüksek korelasyon göstermesi makro verilerin etkisini daha da önemli kılıyor.