BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Soğuk Duş: 3 Günde Tüm Kazançlar Silindi

Özet

  • Bitcoin ETF’leri yılın başındaki güçlü girişlerin ardından üç günlük çıkış serisiyle dengelendi.
  • Kurumsal yatırımcıların kısa vadeli rotasyonları fiyat üzerindeki yukarı yönlü beklentileri sınırladı.
  • Gözler ABD istihdam verilerinin piyasanın yönü üzerindeki etkisine çevrildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

2026 yılına güçlü bir giriş yapan Bitcoin ETF’leri ilk günlerdeki iyimser tabloyu kısa sürede kaybetti. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste üç gün yaşanan çıkışlar ayın başındaki kazanımları neredeyse tamamen sildi. Kurumsal yatırımcıların yönü konusunda oluşan soru işaretleri Bitcoin fiyatı üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasa açıklanacak makro veriler öncesinde daha temkinli bir zemine kaydı.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde Girişten Çıkışa Hızlı Dönüş
2 Makro Baskı ve Bitcoin Fiyatına Yansımaları

Bitcoin ETF’lerinde Girişten Çıkışa Hızlı Dönüş

2026’nın ilk iki işlem gününde ABD’de listelenen 11 spot Bitcoin ETF’i toplamda 1 milyar doların üzerinde net giriş oldu. Bu hareket risk iştahının yeniden canlandığı yönünde yorumlandı ve kurumsal talebin güçlendiği algısını besledi. Ancak bu tablo uzun sürmedi. Takip eden üç işlem gününde ETF’lerden toplam 1.128 milyar dolarlık net çıkış oldu.

Veri sağlayıcısı Farside Investors’a göre üç günlük çıkış serisi yılın başındaki 1.16 milyar dolarlık net girişi neredeyse sıfırladı. Böylece Bitcoin ETF’lerinde yıl başından bu yana oluşan tablo güçlü bir yükselişten çok yatay bir dengeye işaret eder hale geldi. Piyasa profesyonelleri bu görünümün uzun vadeli pozisyon almaktan ziyade kısa vadeli portföy rotasyonuna işaret ettiğini vurguluyor.

Hindistan merkezli Giottus borsasının CEO’su Vikram Subburaj, ETF akışlarının taktiksel bir resim sunduğunu belirterek girişlerin ardından gelen sınırlı çıkışların güçlü bir inanç alımından çok geçici yön değişimlerini yansıttığını ifade etti. Kurumsal cephede temkinli duruşun belirginleşmesi Bitcoin için erken dönemde oluşan yükseliş beklentilerini zayıflattı.

Makro Baskı ve Bitcoin Fiyatına Yansımaları

ETF çıkışlarının etkisiyle kripto para piyasasında riskten kaçınma eğilimi öne çıktı. Bitcoin fiyatı haftanın başında 94.600 doların üzerini test ettikten sonra 90.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içi işlemlerde 89.300 doların altı da görüldü. Aynı dönemde memecoin ve DeFi odaklı endeksler de haftalık zirvelerinden geri çekildi.

Piyasalardaki dalgalanmanın ABD’de açıklanacak aylık istihdam verileri ve Yüksek Mahkeme’nin tarifelere ilişkin kararının ardından artabileceği değerlendiriliyor. Aralık ayına ait tarım dışı istihdam verisinin, ABD ekonomisinde 55.000 yeni istihdam yaratıldığını göstermesi bekleniyor. Bu rakam 2025’in Kasım ayındaki 64.000’lik istihdam artışının ve 12 aylık ortalamanın altında kalıyor. İşsizlik oranının yüzde 4,5’e gerilemesi, ortalama saatlik kazançların ise yıllık bazda yüzde 3,6 artması öngörülüyor.

Nexo Dispatch analisti Iliya Kalchev’e göre istihdam cephesinde daha yumuşak bir tablo riskli varlıkları destekleyebilirken, güçlü veriler kripto para piyasasını haftanın kapanışına kadar dar bir bantta tutabilir. Dijital altın söylemine rağmen Bitcoin’in tarihsel olarak Nasdaq ile yüksek korelasyon göstermesi makro verilerin etkisini daha da önemli kılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Güney Kore’den Kripto Paralarda Büyük Açılım: Bitcoin ETF’leri Geliyor

BNB Delaware Kaydı Tamam Sırada Onay Var

HYPE Coin Kırılması ve Fiyat Hedefi, 3 Farklı BTC Analizi

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Cuma’ya Yol Yapıyor, Kripto Paraları İlgilendiriyor

8 Önemli Gelişme ve Kripto Para Kahininin 8 Ocak Tahminleri

Bitcoin Düşüşe Geçti, Zcash Çöktü: Kripto Para Piyasası Kırmızıya Büründü

Kripto Para Piyasasında 2025 Kırılımı: Piyasa Artık Eski Kurallarla İşlemiyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Donald Trump’tan Şok Açıklama: Bankman-Fried İçin Af Defteri Kapandı
Bir Sonraki Yazı Güney Kore’den Kripto Paralarda Büyük Açılım: Bitcoin ETF’leri Geliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güney Kore’den Kripto Paralarda Büyük Açılım: Bitcoin ETF’leri Geliyor
Kripto Para
Donald Trump’tan Şok Açıklama: Bankman-Fried İçin Af Defteri Kapandı
KRİPTO PARA BORSALARI

Lost your password?