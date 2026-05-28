Sui ağında ana ağda yaşanan aksaklık işlemleri durdurdu SUI fiyatı 0,90 dolarda destek arıyor

Sui ağı 28 Mayıs’ta ana ağda meydana gelen ve işlemleri tamamen durduran bir aksaklık nedeniyle kullanıcıların ve geliştiricilerin işlemlerini askıya almak zorunda kaldı. Sorun sürerken SUI fiyatında da dikkat çekici hareketler yaşandı. Ağın yerel kripto parası USDT karşısında 0,93 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve 0,90 dolar bandındaki önemli desteği test etmeye başladı. Son yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcılar Sui Core ekibinden gelecek resmi açıklamaları beklemeye geçti.

İşlemlere Ağdaki Aksaklık Engel Oldu

Sui ana ağı üzerinde gerçekleşen bu teknik problem, hem bireysel kullanıcılarda hem de ekosistemde belirsizlik yarattı. Ekibin paylaştığı duyuruda, ağın an itibarıyla durakladığı ve yeni işlemlerin işlenemediği aktarıldı. Ekip, çözüm üzerinde çalıştıklarını ama sürecin ne kadar süreceğine dair henüz kesin bir süre paylaşmadıklarını bildirdi. Bu dönemde kullanıcılar ve blokzincir tabanlı uygulamalar, faaliyete geçmek için yeni güncellemeleri beklemek zorunda kaldı.

Sui Core ekibi, ana ağda beklenmedik bir duraksama yaşandığını ve işlemlerin şimdilik askıya alındığını duyurdu. Gelişmelerin kısa sürede paylaşılacağı belirtildi.

Böyle bir ağ kesintisi, özellikle merkeziyetsiz uygulamalarda ve blokzincire bağlı transfer işlemlerinde hem gecikmelere hem de kullanıcı tarafında güven kaybına neden olabilir. İşlemlerin devamı için ağdaki doğrulayıcıların tekrar senkronize olması gerekiyor. Ekip tarafından, yeni transferler ve uygulama hareketleri için gelişmelerin takip edilmesi önerildi.

Kapanan bir ağda işlemler doğrulayıcılar çalışmaya başlayana kadar beklemede kalıyor ve kimi borsalar ya da dijital cüzdanlar istem dışı gecikmelerle karşılaşabiliyor.

Mini sözlük: Sui Core ekibi, Sui blokzincirinin geliştirilmesinden, ağ güvenliğinin sağlanmasından ve olası teknik sorunların çözümünden sorumlu merkezi mühendis ekibinin adıdır.

SUI Fiyatı Kritik Destekte Tutunmaya Çalışıyor

SUI fiyatı son günlerde kaydedilen düşüş sonrası 0,90–0,92 dolar aralığındaki desteğini test etti. 1,10 dolar ve üzerindeki tepkisini sürdüremeyen token, kısa vadede yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Mayıs başından bu yana yaşanan toparlanma 1,30–1,65 dolar bandında sona erdi ve sonrasında fiyat daha düşük seviyelerde denge aramaya başladı.

Token fiyatı, 1,00 dolar üzerini yeniden kazanamadığından, mevcut görünüme göre aşağı yönlü baskı devam etti. Yatırımcıların kısa vadede özellikle 0,90 dolar altındaki olası kapanışları yakın takibe aldığı görüldü. Analizlerde bu bölgenin kırılması halinde fiyatın önce 0,85 dolara çekilebileceği işaret edildi. Ayrıca 0,98 ve 1,00 dolar seviyeleri kısa vadede güçlü direnç noktası olarak takip ediliyor.

SUI Fiyat Seviyeleri Durum 0,90–0,92 $ Destek bölgesi 0,98–1,00 $ Kısa vadeli direnç 1,05–1,10 $ Olası toparlanma hedefi 1,30–1,65 $ Orta vadeli direnç

Piyasa Göstergeleri ve Beklentiler

Teknik indikatörlerde de zayıf görünüm sürdü. Göreceli güç endeksi (RSI) günlük grafikte 39 seviyesindeydi ve ortalama değerinin altında kaldı. Bu da piyasada momentumun halen zayıf olduğunu ancak aşırı satım bölgesine girilmediğini gösterdi. Olası bir toparlanma için RSI’nin güç kazanması gerekiyor.

MACD göstergesi de satıcılı görünümü sürdürdü. Günlük grafikte MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altında kaldı ve negatif histogram barları, satıcıların piyasa kontrolünde olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar fiyatın tekrar 1 dolar bölgesini aşmasını güçlü bir toparlanmanın işareti olarak görüyor.

Yönetilen ağda yaşanan bu tür teknik aksaklıklarda likidite koşullarında değişiklik olabileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle, işlem yapmadan önce resmi ağ duyuruları ve borsa fiyatlarının birlikte değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Sui Core ekibinden gelecek bir sonraki resmi açıklamanın hem işlemlerin normale dönmesi hem de fiyat hareketinde yeni dengeler açısından önemli olacağı değerlendiriliyor. Şu an için kullanıcılar, hem ağ istikrarını hem de SUI fiyatında destek seviyelerinin korunup korunamayacağını yakından izliyor.