Sui ağında stablecoin işlemlerine gaz ücreti kalktı

Sui ağı, stablecoin transferlerinde kullanılan gaz ücretini kaldırdığını duyurdu. Artık kullanıcılar Sui ağında stablecoin göndermek için cüzdanlarında SUI bulundurmak zorunda kalmadan işlem yapabilecek. Bu adım özellikle kriptoya yeni adım atanlar için önemli bir engelin ortadan kalkmasını sağladı. Sui, günlük ödeme ve para transferlerinde kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Stablecoin transferlerinde sıfır ücret dönemi

Geçmişte Sui ağında, tıpkı diğer ağlarda olduğu gibi, herhangi bir token transferi için işlem ücreti ödemek gerekiyordu ve bu ücretler SUI tokeniyle karşılanıyordu. Gaz ücreti zorunluluğu, zincire yeni gelen birçok kullanıcının işlem yapmasını zorlaştırıyordu. Şimdi ise stablecoin transferlerinde gaz ücreti nedeniyle işlem yapılamaması sorunu ortadan kaldırıldı. Kullanıcılar cüzdanlarındaki stablecoin’leri doğrudan başkalarına iletebilecek.

Sui ekosisteminde gaz ücreti olmadan stablecoin transferi dönemi başlıyor. Bu kolaylık, sıradan kullanıcıların ve ödemelerde kripto kullanmak isteyenlerin Sui ağını tercih etmesinin önünü açıyor.

USDC, Agora AUSD ve BUCK gibi stablecoin projeleri, Sui ağında gazsız transfer özelliğinden doğrudan faydalanıyor. Özellikle USDC’nin blok zincirine doğrudan entegre olması, piyasadaki hareketliliğin artmasına katkı sağlıyor. Agora ve BUCK token’lerinin de artık transferleri daha erişilebilir hale geldi.

Mini sözlük: Gaz ücreti, bir blok zincirinde kullanıcıların işlem yaparken ödedikleri komisyon bedelini ifade eder. Bu ücret, zincirdeki madenci veya doğrulayıcıların işlemi işleme alması ve ağa katkıda bulunmaları için teşvik sağlar. Sui’nin gaz ücreti kaldırma hamlesi, ödeme işlemlerini daha ucuz ve erişilebilir hale getirir.

Sui ağı, teknik açıdan paralel yürütme ve nesne tabanlı mimari ile öne çıkıyor. Bu yapı hali hazırda ağda işlem hızını yükseltiyor. Stablecoin’lerde gaz ücreti alınmamasıyla birlikte Sui’nin farklı kullanım durumlarına merkezi rakiplerine kıyasla daha mantıklı bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Sui ekosisteminde DeFi ve oyun projeleri güçleniyor

Sui üzerindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli adımlar atılıyor. Cetus, Sui üzerinde en büyük merkeziyetsiz borsa olarak öne çıkarken, NAVI ve Scallop Lend gibi projeler borç verme fonksiyonlarıyla ekosisteme çeşitlilik katıyor. Haedal ise likit staking tarafında yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bunun dışında Sui, oyun alanında da kendine sağlam bir yer açmaya başladı. Abyss World, Panzerdogs ve E4C Final Salvation gibi farklı formatlarda oyunlar Sui blok zinciri üzerinde geliştiriliyor. Ağın geliştiricisi Mysten Labs ayrıca SuiPlay0X1 adında kripto tabanlı bir taşınabilir oyun konsolu piyasaya sürdü ve bu da oyun odaklı yatırımların arttığının göstergesi.

Altyapı tarafında da yenilikler devam ediyor. Walrus projesi merkeziyetsiz depolama seçeneği sunarken, Wormhole, LayerZero ve Axelar gibi köprü protokolleri ağı farklı blockchain’lerle entegre hale getiriyor. BlockVision ve Shinami, veri indeksleme ve node (düğüm) yönetimiyle arka planda süreci destekliyor.

Ekosistemin diğer önemli parçaları arasında NFT pazarları ve cüzdan çözümleri de bulunuyor. BlueMove, Sui üzerindeki NFT alım satımında liderliği elinde tutarken, Ethos ve Sui Wallet gibi cüzdanlar kullanıcıların ağa dahil olmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, memecoin trendinin de Sui’de hareketli olduğu görülüyor.

Protokol/Kategori Öne Çıkan Proje Özellik Stablecoin USDC, Agora AUSD, BUCK Gazsız transfer DEX (Merkeziyetsiz borsa) Cetus Konsantre likidite Borç Verme NAVI, Scallop Lend Kredi işlemleri Likit Staking Haedal Likit stake imkanı Oyun Abyss World, Panzerdogs Zincir üstü oyunlar NFT BlueMove NFT ticareti Köprüler Wormhole, LayerZero, Axelar Ağlar arası transferler

Genişleyen ekosisteme genel bakış

Sui ağı, ödeme ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımının yanında genişleyen bir ekosistemle destekleniyor. NFT pazarları, oyunlar, başka ağlarla kurulan köprüler ve yeni geliştirici araçları sayesinde Sui, yalnızca bir merkeziyetsiz finans platformu olmaktan çıkıyor. Bu yeni hamleyle beraber Sui’nin, blockchain teknolojisinin günlük yaşamdaki kullanımına katkı sunması bekleniyor.