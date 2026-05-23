Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 60 bin dolar tabanı sorgulanıyor BTC 74.720 dolarda

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin kısa süreli düşüşle 74.720 dolara geriledi.
  • Fiyat, 6 Şubat'tan bu yana yüzde 25 yükselmişti.
  • "60.000 dolar seviyesi kesin dip olmayabilir" tartışması X’te gündem oldu.
  • 🔥 Ama asıl takip edilen destek, $BTC’de 71.400 dolarda şekilleniyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında uzun süredir eleştirel duruşuyla bilinen Peter Schiff, Bitcoin’in 60.000 dolar seviyesinin temel bir destek oluşturmadığını savundu. Sosyal medya platformu X’te yapılan tartışmada Schiff, 60.000 dolar seviyesinin “tuzak kapısı” olabileceğini belirtirken, fiyatın buradan aşağıya yeni bir düşüş ivmesi kazanma ihtimaline dikkat çekti.

İçindekiler
1 Fiyat hareketi ve destek seviyeleri
2 Piyasa konsolidasyonu ve önemli eşikler
3 Piyasa yorumları ve beklentiler

Fiyat hareketi ve destek seviyeleri

Bitcoin, 6 Şubat’ta 60.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. O tarihten bu yana değerini büyük ölçüde korudu. Piyasada kurumsal yatırımcı ilgisinin etkisiyle 60.000 doların “dip” olduğuna inananlar çoğalırken, fiyat bu bölgenin üzerinde kaldı. Fakat Schiff, bu görüşe karşı çıkarak, aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı.

Peter Schiff, Bitcoin’in yükselemeyip 60.000 doların altında yeni bir düşüş dalgasına girebileceğini öne sürdü ve “Aşağısı çok uzak” diyerek risklere dikkat çekti.

Son bir ayda yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 74.720 dolar seviyesine ulaşarak, 6 Şubat’taki düşük fiyatına kıyasla yüzde 25’lik bir artış sergiledi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC fiyatı son 24 saatte yüzde 3,29 düşüşle 74.720 dolara geriledi.

Piyasa konsolidasyonu ve önemli eşikler

Mayıs ayında birkaç kez 82.000 dolar seviyesinin deneyen BTC, bu bölgenin üzerine kalıcı olarak çıkmayı başaramadı. 78.300 dolar seviyesindeki “gerçek piyasa ortalaması” üzerinde kalmakta zorlandı. Analistler, mevcut fiyat hareketlerinin yeni bir boğa piyasası öncesinde haftalar veya aylar sürebilecek bir konsolidasyon evresine işaret ettiğini belirtiyor.

Mini sözlük: Gerçek piyasa ortalaması (True Market Mean), kripto paralarda piyasadaki işlem hacmi ve aktif adreslere göre hesaplanan, alım satım davranışlarının genel bir ortalamasını gösteren özel bir fiyat göstergesidir. Analistler, piyasadaki uzun vadeli destek ve dirençleri bu seviye üzerinden izler.

Şubat-Nisan arasındaki konsolidasyon döneminde BTC toplayan yatırımcıların, ortalama maliyetinin 71.400 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcı grubu, şimdi kısa vadeli destek hattı olarak görülüyor. 30 günlük ortalama maliyet olan 78.200 dolar ise daha önce destek görevi görürken, son hareketlerle birlikte direnç seviyesine dönüştü. 71.400 dolar seviyesi, mevcut düzeltmenin en yakın desteği olarak öne çıkıyor.

SeviyeÖzellik
82.000 $Kısa süreli test edilen tepe seviye
78.300 $Gerçek piyasa ortalaması (True Market Mean)
74.720 $Güncel BTC fiyatı
71.400 $Kısa vadeli destek ve yatırımcı maliyet tabanı
60.000 $Potansiyel riskli destek seviyesi

Piyasa yorumları ve beklentiler

Piyasanın önemli bir kısmı 60.000 doların güçlü bir taban oluşturduğunu düşünse de, arka arkaya gelen düzeltme hareketleri bu güvenin kırılgan olabileceğine işaret ediyor. Analistler, konsolidasyonun bir süre daha sürebileceğini değerlendirirken, kısa vadede 71.400 doların en kritik destek olduğu belirtiliyor.

Fiyattaki hareketlilik, kurumsal talep ve bireysel yatırımcı ilgisiyle desteklenmeye devam ediyor ancak dalgalanmaların sürmesi ihtimal dahilinde görülüyor. Özellikle Peter Schiff’in uyarıları, piyasanın tedirginliğini artırmış durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor

Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırken kritik destek testine hazırlanıyor

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 1 milyar doları aşan çıkışlar sonrası toparlanma sinyali

Bitcoin 80 bin dolar altında baskı altında Hyperliquid ve Zcash rallide Dogecoin ve Ethereum zayıf kaldı

Bitcoin kritik 80.500 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya

ABD’de Bitcoin için 20 yıl kilit önerisi: 1 milyon BTC hedefleniyor

BTC 77.000 doların altına geriledi altcoinlerde tablo karışık

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor
Bir Sonraki Yazı Sui ağında stablecoin işlemlerine gaz ücreti kalktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tokenized gerçek varlıkların değeri 2026’da 31,4 milyar dolara ulaştı beş kat büyüme kaydedildi
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Sui ağında stablecoin işlemlerine gaz ücreti kalktı
SUI
Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor
BITCOIN (BTC)
XRP balina işlemlerinde 9 günde %57,3 düşüş yaşandı fiyat 1,329 dolar seviyesinde destek bölgesi takipte
RIPPLE (XRP)
Solana 84 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor 125 dolar hedefi gündemde
Solana (SOL)
Lost your password?