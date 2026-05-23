Bitcoin’de 60 bin dolar tabanı sorgulanıyor BTC 74.720 dolarda

Kripto para piyasasında uzun süredir eleştirel duruşuyla bilinen Peter Schiff, Bitcoin’in 60.000 dolar seviyesinin temel bir destek oluşturmadığını savundu. Sosyal medya platformu X’te yapılan tartışmada Schiff, 60.000 dolar seviyesinin “tuzak kapısı” olabileceğini belirtirken, fiyatın buradan aşağıya yeni bir düşüş ivmesi kazanma ihtimaline dikkat çekti.

Fiyat hareketi ve destek seviyeleri

Bitcoin, 6 Şubat’ta 60.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. O tarihten bu yana değerini büyük ölçüde korudu. Piyasada kurumsal yatırımcı ilgisinin etkisiyle 60.000 doların “dip” olduğuna inananlar çoğalırken, fiyat bu bölgenin üzerinde kaldı. Fakat Schiff, bu görüşe karşı çıkarak, aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı.

Peter Schiff, Bitcoin’in yükselemeyip 60.000 doların altında yeni bir düşüş dalgasına girebileceğini öne sürdü ve “Aşağısı çok uzak” diyerek risklere dikkat çekti.

Son bir ayda yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 74.720 dolar seviyesine ulaşarak, 6 Şubat’taki düşük fiyatına kıyasla yüzde 25’lik bir artış sergiledi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC fiyatı son 24 saatte yüzde 3,29 düşüşle 74.720 dolara geriledi.

Piyasa konsolidasyonu ve önemli eşikler

Mayıs ayında birkaç kez 82.000 dolar seviyesinin deneyen BTC, bu bölgenin üzerine kalıcı olarak çıkmayı başaramadı. 78.300 dolar seviyesindeki “gerçek piyasa ortalaması” üzerinde kalmakta zorlandı. Analistler, mevcut fiyat hareketlerinin yeni bir boğa piyasası öncesinde haftalar veya aylar sürebilecek bir konsolidasyon evresine işaret ettiğini belirtiyor.

Mini sözlük: Gerçek piyasa ortalaması (True Market Mean), kripto paralarda piyasadaki işlem hacmi ve aktif adreslere göre hesaplanan, alım satım davranışlarının genel bir ortalamasını gösteren özel bir fiyat göstergesidir. Analistler, piyasadaki uzun vadeli destek ve dirençleri bu seviye üzerinden izler.

Şubat-Nisan arasındaki konsolidasyon döneminde BTC toplayan yatırımcıların, ortalama maliyetinin 71.400 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcı grubu, şimdi kısa vadeli destek hattı olarak görülüyor. 30 günlük ortalama maliyet olan 78.200 dolar ise daha önce destek görevi görürken, son hareketlerle birlikte direnç seviyesine dönüştü. 71.400 dolar seviyesi, mevcut düzeltmenin en yakın desteği olarak öne çıkıyor.

Seviye Özellik 82.000 $ Kısa süreli test edilen tepe seviye 78.300 $ Gerçek piyasa ortalaması (True Market Mean) 74.720 $ Güncel BTC fiyatı 71.400 $ Kısa vadeli destek ve yatırımcı maliyet tabanı 60.000 $ Potansiyel riskli destek seviyesi

Piyasa yorumları ve beklentiler

Piyasanın önemli bir kısmı 60.000 doların güçlü bir taban oluşturduğunu düşünse de, arka arkaya gelen düzeltme hareketleri bu güvenin kırılgan olabileceğine işaret ediyor. Analistler, konsolidasyonun bir süre daha sürebileceğini değerlendirirken, kısa vadede 71.400 doların en kritik destek olduğu belirtiliyor.

Fiyattaki hareketlilik, kurumsal talep ve bireysel yatırımcı ilgisiyle desteklenmeye devam ediyor ancak dalgalanmaların sürmesi ihtimal dahilinde görülüyor. Özellikle Peter Schiff’in uyarıları, piyasanın tedirginliğini artırmış durumda.