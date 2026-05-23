Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor

Bitcoin son işlemlerde 75.318 dolar seviyesinde hareket ediyor. Kripto para kısa süre önce iki yıllık hareketli ortalamasının altına geriledi. Teknik analistler, 86.000 dolar seviyesinde bulunan bu ortalamanın, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir referans noktası olarak görüldüğünü belirtiyor.

İki Yıllık Ortalamanın Altında Ne Anlama Geliyor?

Piyasada yaygın olarak kullanılan “2 Year MA Multiplier” (iki yıllık hareketli ortalama çarpanı) indikatörü, Bitcoin’in fiyat döngülerini analiz etmeye yardımcı oluyor. Bu gösterge, fiyat hareketinin uzun vadeli eğilimden sapmasını görmeyi amaçlıyor. Özellikle fiyatın iki yıllık ortalamanın altına düşmesi, geçmişte bazı yatırım stratejileri için “birikim bölgesi” anlamına geldi.

Mini sözlük: 2 Year MA Multiplier, Bitcoin’in fiyatı ile iki yıllık hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren ve uzun vadeli piyasa döngülerinde “birikim” ve “satış” bölgelerini belirlemeye yarayan bir indikatördür.

Modelin üst bandı yaklaşık 430.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu bant satış bölgesi olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar, 2015, 2019 ve 2023 yıllarında da benzer sinyallerin görüldüğünü aktarıyor. Ancak analistler, tüm bu teknik göstergelerin mutlak sonuç garantisi vermediğini hatırlatıyor.

“2 yıllık ortalama çarpanı, 2015, 2019 ve 2023’te yatırımcılara ‘birikim’ fırsatı yaratmıştı, ancak çoğu kişi bu işareti görmezden geliyor. Şu anda Bitcoin kritik olan 86.000 dolar seviyesinin altında hareket ediyor.”

Yatırımcılar Yeni Birikim Bölgesini İzliyor

Bitcoin’in 86.000 doların altına düşmesiyle birlikte, piyasada yeni bir birikim aşamasına girilmiş olabileceği konuşuluyor. Birçok yatırımcı, bu teknik sinyalin uzun vadeli alım fırsatına işaret ettiğini değerlendiriyor. Dağıtılmış alım yöntemi, yani peyderpey alım yapmak, ani fiyat değişimlerine karşı daha sağlam bir strateji olarak öne çıkıyor.

Fiyatta 72.000 – 75.000 dolar aralığında bir konsolidasyon görülüyor. Daha sert bir düşüş yaşanırsa, 60.000 – 65.000 dolar aralığının talep bölgesi olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor. Satıcıların ise 78.000 – 82.000 dolar bandında etkin olabileceği belirtiliyor.

Bölge Destek Seviyesi Direnç Seviyesi Kısa vadeli destek 72.000 – 75.000 $ 78.000 – 82.000 $ Orta vadeli destek 60.000 – 65.000 $ 88.000 – 92.000 $

Fiyatın bugünkü konumu, yatırımcıların bu destek ve direnç bölgelerini yakından izlediği bir evreyi gösteriyor.

Momentum Göstergelerinde Zayıflık Dikkat Çekiyor

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin günlük grafikte yükselen Fibonacci fan çizgilerinin altında kaldı. Bu, kısa vadeli yükseliş eğiliminin zayıfladığına işaret ediyor. Ayrıca, MACD göstergesi sıfır çizgisinin altında ve negatif histogram ile birlikte düşüş eğilimini destekliyor.

RSI (göreli güç endeksi) ise 40 civarında bulunuyor. Bu seviye, piyasanın güç kaybı yaşadığını ancak “aşırı satım” bölgesine henüz ulaşmadığını gösteriyor. Analistler, günlük kapanışlarda 80.000 dolar üzerinde gerçekleşecek fiyat hareketlerinin kısa vadeli iyimserliği artırabileceğini, ancak mevcut görünümün karmaşık olduğunu belirtiyor.

Bitcoin’in iki yıllık ortalamasının altında kalmaya devam etmesi, piyasanın yeni bir denge kurma sürecine girdiği şeklinde yorumlanıyor. Yakın vadede 72.000 dolar altına inilirse, 60.000 dolar seviyelerine doğru daha büyük bir düzeltme yaşanabileceği dile getiriliyor.

Uzmanlar, Bitcoin için “birikim bölgesi” sinyalinin tartışmaları yeniden alevlendirdiğini, ancak piyasadaki dalgalanmanın sürdüğünü vurguluyor.