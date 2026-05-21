SUI fiyatı 1.09 dolar seviyesinde, hedef 1.20 dolar

SUI son günlerde 1.09 dolar civarında işlem görürken, yatırımcılar kısa vadede 1.20 dolar direncinin test edilip edilemeyeceğini takip ediyor. Son dönemde fiyat toparlanma eğilimi gösterse de SUI hâlâ geçmişteki zirvesi olan 4.50-5.00 dolar aralığının oldukça uzağında bulunuyor.

Destek seviyelerinde hareket sürüyor

Token, yakın geçmişte 0.90 dolar civarındaki dip seviyelerden toparladı. Günlük grafikler, özellikle 0.90 ile 1.00 dolar bölgesinde alıcıların önemli bir savunma hattı oluşturduğunu gösteriyor.

CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre SUI, şu an 1.09 dolar bandında işlem görüyor. Günlük kapanışların 1.10 dolar üstüne çıkması durumunda fiyatın 1.20 ve ardından 1.25 dolara hareket etme ihtimali gündemde. Ancak bu seviyelerde satıcıların yeniden etkin olabileceği belirtiliyor.

Eğer alımlar güçlenirse, 1.40 ve 1.50 dolar seviyeleri potansiyel yeni hedefler olarak öne çıkabilir. Aksi yönde, 1.00 doların altına inilmesi halinde fiyatın önce 0.90, olası daha derin bir düşüşte ise 0.75-0.80 dolar bölgesine kadar gerileyebileceği aktarılıyor.

Stabilcoin hacmi ve ağ geliri dikkat çekiyor

On-chain veriler incelendiğinde, ağdaki toplam kilitli değer (TVL) önceki 2 milyar dolar seviyesinden 500 milyon dolara kadar düşmüş durumda. Buna karşın, ağdaki stabilcoin varlıkları ve elde edilen toplam gelir istikrarını korudu.

Analist Michaël van de Poppe, SUI ağındaki toplam stabilcoin bakiyesinin 500 milyon dolar civarında olmasının piyasa için olumlu bir gösterge olduğunu söyledi. Cumulative stablecoin transferlerinin mart ayında 1 trilyon doları geçmesi, yeni kullanıcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor. Ayrıca ağın lansmanından bu yana gelir üretimi de kesintiye uğramadan sürdü.

SUI ağında TVL bir miktar gerilemiş olsa da, stabilcoin tabanı ve ağ gelirleri güçlü şekilde kalmaya devam etti. Ağdan dışarı para çıkışı yaşanmazken, son düşüş daha çok varlık fiyatlamasıyla ilgili görünüyor.

Mini sözlük: TVL (Total Value Locked), bir blokzincir ağında veya protokolünde kullanıcılar tarafından kilitlenmiş toplam varlık miktarını ifade eder. Yüksek TVL, genellikle platforma olan güvenin ve kullanıcı ilgisinin göstergesi kabul edilir.

Bazı piyasa gözlemcileri, fiyat düşüşünün çıkışlardan ziyade değerleme ile ilgili olduğunu düşünüyor. Aktivite seviyelerindeki düşüşün daha çok genel piyasa zayıflığından kaynaklandığı değerlendirilmekte.

Parametre Önceki Güncel Fiyat (USD) 4.50-5.00 1.09 TVL (USD) 2 milyar 500 milyon Stabilcoin Tutarı (USD) – 500 milyon

Kurumların ilgisi sürüyor, teknik veriler iyileşiyor

Kurumsal tarafta ise, şubat 2026’da SUI temelli spot ETP ürününün piyasaya sürülmesiyle dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ayrıca, CME’de SUI vadeli işlemleri başladı ve bu borsa, Bitcoin, Ethereum, Solana’dan sonraki dördüncü büyük L1 blokzinciri olarak SUI’yi ekledi.

ABD’li bazı yatırım firmalarının Grayscale, Canary Capital ve 21Shares bazlı SUI stake ETF dosyaları da gündemde. Ağda SUIG hazinesinden 108.7 milyon token stake edilirken, Stripe üzerinden USDsui isimli yeni bir ödeme aracı tanıtıldı. Ayrıca Hashi adlı platformun çoklu kurumla native Bitcoin teminatı sağladığı ve Mysticeti güncellemesiyle saniyelik kontrol noktalarının dört katına çıktığı aktarıldı.

Teknik analizde MACD göstergesi ilk pozitif sinyalleri verirken, RSI değeri 54 seviyesinde ve ortalaması 62 olarak ölçülüyor. Bu göstergeler kısa vadede alıcıların tekrar güç kazanmaya başladığı olarak niteleniyor; ancak yükselişin kalıcı olması için hacimlerin artması gerektiği ifade ediliyor.