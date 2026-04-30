SUI fiyat tahminine göre 2026’da 3,77 dolar üstü hedeflendi

Sui coin, 2023’te piyasaya çıkmasından itibaren önemli dalgalanmalar yaşadı ve yatırımcıların dikkatini çeken bir blokzincir projesi olarak öne çıktı. Sui, ölçeklenebilirlik ve hız odaklı bir akıllı sözleşme platformu sunuyor. Bu proje, özellikle yeni kullanıcı kazancı ve aktif cüzdan sayısı gibi metriklerle son dönemde ön plana çıkarken, fiyatlamada ise beklenen yükselişi yansıtamadı.

SUI mevcut durumu ve fiyat analizi

CryptoAppsy verilerine göre SUI’nin güncel fiyatı 0,9039 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa değeri 3,57 milyar dolar, 24 saatteki işlem hacmi ise 332,86 milyon dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte %3,21’lik bir değer kaybı yaşayan SUI, son 30 gündeyse yaklaşık %4,16 yükseliş gösterdi. Teknik göstergeler, coin’in şu an tüm önemli hareketli ortalamaların altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. 30 günlük volatilite oranı %3,98 ve korku endeksi ise 26 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, yatırımcı duygusunun temkinli olduğunu gösteriyor.

Son aylarda 1,95 dolar direncinden dönüş yapan SUI, ocak ayında 1,5 doların ve ardından 1 doların altına gerileyerek düşüş trendine girdi. Son düzeltme sonrası fiyat bir süre yatay seyretti. 4 saatlik grafikte ise volatilitenin azaldığı ve fiyatın 0,87 dolar desteğine yakın seviyelerde işlem gördüğü belirtiliyor.

Orta ve uzun vadeli SUI fiyat tahminleri

Yapılan uzun vadeli analizlere göre SUI fiyatının 2026 yılı sonunda en yüksek 3,77 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. 2028 yılı için fiyat aralığı tahmini 10,47 ile 12,10 dolar arasında; ortalama fiyat beklentisi ise 10,83 dolar civarında. 2031 tahminlerinde ise SUI’nin 33,01 ila 40,39 dolar aralığında, ortalama olarak da 34,20 dolarda işlem görmesi bekleniyor. Tablolara göre SUI, 2027’de 8,16 doları, 2028’de ise 12,10 doları test edebilir.

Fiyat tahminleri raporunda, “2026 yılı sonunda SUI’de 3,77 dolar, 2028’de ortalama 10,83 dolar, 2031’de ise 34,20 dolarlık ortalama değer öngörülüyor; 2032’ye kadar 50 dolar seviyelerine yaklaşabileceği belirtiliyor.” ifadesine yer veriliyor.

Diğer yandan 2026 için Gate.com ve Coincodex gibi platformların raporlarında ise daha temkinli rakamlar yer aldı; 2026 fiyati için sırasıyla 0,88 ve 0,70 dolar öngörülüyor. SUI, tüm önemli hareketli ortalamalarda “sat” sinyali verse de, piyasadaki genel eğilim kripto sektörünün risk iştahına bağlı kalmaya devam ediyor.

Kullanıcı ilgisi ve ağ gelişmeleri

Fiyat baskısına rağmen Sui ağındaki kullanıcı etkinliği hızla artmakta. Son haftalarda günlük aktif cüzdan sayısı ve yeni kullanıcı sayısı keskin biçimde yükseldi; yeni açılan kullanıcı sayısı zaman zaman 800 bin seviyesini gördü. Ancak bu yoğun ilgiyi şu anda fiyatlara yansıtmak mümkün olmadı. Ayrıca, SUI fiyat hareketinin Bitcoin ve genel piyasa trendine benzer bir şekilde ilerlemesi, yukarı ya da aşağı yönlü kitlesel hareketlerin proje odaklı gelişmelerden daha çok piyasa genelinde yaşanan dalgalanmalara bağlı olduğunu gösteriyor.

SUI’nin geçmiş fiyat seyrine bakıldığında proje ilk olarak 2023’te 2,10 dolardan işlem görerek halka arz fiyatının oldukça üzerine çıktı. En düşük seviyesini Ekim 2023’te 0,3643 dolardan gören SUI, ardından yükselişe geçti, 2024 başında ise 5,35 dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Fakat bu seviyeden sonra hızlı bir şekilde 2 dolar altına indi ve bugünlerde 0,90 dolara kadar gerilemiş durumda.

SUI yatırımı yapmayı düşünenler için belirsizlik devam etmekte. Uzmanlar, fiyatın bir süre yatayda kalabileceğine, ancak piyasa duyarlılığında değişim olması halinde yeniden eski zirveleri test etme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiyor. Uzun vadede ise SUI fiyatlarında küresel blokzinciri uygulamalarına olan ilginin artması ile güçlü bir yükseliş potansiyeli olduğu dile getiriliyor.