Brent petrol fiyatı dört yılın zirvesinde Bitcoin ve Ethereum geriledi

Orta Doğu’daki gerilimler kripto para piyasasını yeniden baskı altına alırken, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle Bitcoin ve diğer büyük dijital varlıklar değer kaybediyor. Özellikle ABD tarafından İran’a yönelik askeri seçeneklerin gündeme gelmesi, küresel piyasalarda risk iştahını azaltıyor.

Orta Doğu geriliminin piyasalara etkisi

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda İran’a karşı yeni askeri adımlar hakkında bilgilendirileceği bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı, bu kapsamda Orta Doğu’ya hipersonik füze konuşlandırılması yönünde taleplerde bulundu. Bu tür gelişmeler petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında oynaklığı artırırken, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

Şubat sonundan bu yana süren savaş, Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmış durumda ve bu da petrol, doğal gaz ve diğer enerji ürünlerinin küresel akışını kısıtladı. Haberde vurgulanan ‘savaş primi’, yani varlık fiyatlarının jeopolitik risklerle yükselmesi, yıl boyunca Brent petrolünde ağır şekilde hissediliyor. Brent, yalnızca dokuz günlük yükseliş serisiyle son dört yılın en yüksek içi fiyatına ulaşırken, yıl başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Diğer taraftan, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralar gerilim ortamının etkisiyle sert düşüşler yaşadı.

Kripto paralarda dikkat çeken fiyat hareketleri

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,1 değer kaybederek 75.633 dolara indi; haftalık toplam kaybı ise yüzde 3’e yaklaştı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in son durumu yatırımcılarda tedirginlik yaratıyor ve varlık 74.000 ile 78.000 dolar arasında yön arayışını sürdürürken, keskin düşüşlerin etkisiyle volatilite artıyor.

Ethereum yüzde 3,4 gerilemeyle 2.244 dolara, haftalık bazda ise yüzde 4,4 eksildi. XRP yüzde 2,1 azalarak 1,37 dolara çekildi, yedi günde toplamda yüzde 3,7 kaybetti. Solana ise yüzde 2,6’lık düşüşle 82,62 dolara indi. En büyük 10 kripto para arasında yalnızca dogecoin yükseldi; günlük yüzde 3,8 ve haftalık yüzde 10,1 artışla 0,10 dolara ulaştı.

Fernando Lillo, Zoomex borsasında direktörlük yapan isimlerden biri. Lillo, “Bitcoin’in 80.000 dolar üzerinde kalıcı bir çıkış yapabilmesi için savaş priminin çözülmesi ve Brent fiyatlarının varil başına 100 doların altına inmesi şart” değerlendirmesinde bulundu. ABD yönetiminin İran’a yönelik deniz ablukasını devam ettirmesinin süreci zorlaştırdığına dikkat çekti.

Küresel finans piyasalarındaki son tablo

Riskli varlıklarda genel bir düşüş yaşanırken, Nasdaq 100 vadeli kontratlarında Alphabet ve Amazon bilançolarıyla görülen yüzde 1,1’lik hızlı yükseliş de yerini düşüşe bıraktı. MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1,4, Avrupa borsaları ise açılışta yüzde 1 düşüşle zayıfladı.

Doların değer kazanması ve tahvil piyasasında satışların hızlanması, yatırımcıların korumalı enstrümanlara yönelmesine neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, Japonya 10 yıllık tahvilleri ise 1997’den beri en yüksek düzeye çıktı.

Bitcoin uzun süredir devam eden dirençli seyrini kaybetmek üzere. Savaşın ilk döneminde 74.000 ile 78.000 dolar aralığında kalan Bitcoin, Brent petrolün 98 dolardan 126 dolara yükseldiği dönemde dahi bu banttan çıkmadı. Ancak her yeni gelişmede daha sert düşüşlerin görülmesi, kripto piyasasında düşüş eğilimini kalıcı hale getiriyor.

Öyle ki BTC şu anda 2025 Ekim ayındaki 126.000 dolarlık rekorunun 50.000 dolar altında hareket ediyor. Uzmanlara göre Orta Doğu’daki kısıtlamaların hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gevşemesi halinde, Bitcoin için 80.000 doların aşılması ve hatta 85.000 dolar düzeyleri yeniden gündeme gelebilir.