Bitcoin 77.800 dolarda reddedildi, kurumsal trader’lar uzun-pozisyonlarını koruyor

Bitcoin, çarşamba günü 77.800 dolar seviyesinde dirençle karşılaşırken, ardından 76.000 dolara kadar geriledi. Bu hareket, S&P 500 endeksinde görülen düzeltme ve İran’daki savaşın 60. gününe girmesiyle birlikte, petrol fiyatlarının 118 dolara yükselmesi sonrası geldi. Piyasalarda kaldıraçlı kısa Bitcoin vadeli işlem pozisyonlarına olan talep artarken, büyük borsalardaki profesyonel yatırımcılar, uzun-kısa pozisyon oranlarını sabit tutmaya devam etti.

Fonlama oranları negatifte kaldı

Bitcoin’in 78.000 doların üzerine tutunamaması, S&P 500’ün ise 7.200 puan yakınındaki tutunamama çabasıyla benzerlik gösterdi. Yatırımcıların temkinli davranmasında yüksek enerji fiyatlarının yarattığı enflasyona dair kaygılar, bunun tüketici harcamalarını ve şirketlerin karlılığını sınırlandırması önemli rol oynadı. Ek olarak, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının karlılığı da tartışma konusu haline geldi.

Bu atmosferde Bitcoin’in sürekli vadeli işlem fonlama oranı çarşamba günü negatife döndü. Bir gün önce ise fonlama oranı nötrden hafifçe olumluya dönmüş, kısa bir süre olumlu tarafta kalmıştı. Normalde, bu oran piyasada denge sağlamak için alıcıların pozisyonlarını sürdürmek için bir ücret ödemesiyle yüzde 6 ila 12 arasında kalıyor. Oran negatife geçtiğinde ise satış yönlü pozisyonların baskın olduğu anlamı çıkıyor.

Bitcoin’in sürekli vadeli işlem fonlama oranı son iki haftadır ağırlıklı olarak negatif seyrediyor; bu da kaldıraçlı kısa pozisyonlara yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Ancak, bu veriler alıcıların tamamen umudunu kaybettiği anlamına gelmiyor; profesyonel trader’ların uzun-kısa oranı daha geniş bir resim sunuyor.

Kurumsal trader’ların pozisyonu neyi gösteriyor?

Büyük borsalarda profesyonel trader’ların uzun-kısa pozisyon oranı da dikkatle takip ediliyor. Binance tarafında bu oran çarşamba günü 0,80’e çıktı ve bu, salı günkü 0,75 seviyesine göre küçük bir artışa işaret etti. Yine de, oran 1’in altında kaldığı için piyasa hâlâ hafifçe satış yönlü görünüyor. OKX borsasında ise son birkaç günde zaman zaman iyimserlik işaretleri gözlense de, bu hareketlerin sürekli olmadığı ve kısa sürdüğü belirtildi.

Özetle, büyük yatırımcıların son bir haftadaki pozisyonlarında ciddi bir değişim yok ve pozisyonların dengeli seyretmesi, “balinalar” arasında daha fazla olumsuzluğun yayılmadığına işaret ediyor.

Makroekonomik etkenler ve alımlar

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) çarşamba günü yaptığı toplantının ardından paylaşılan açıklamada, “enflasyonun yüksek olduğu ve bunda son dönem küresel enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğu” ifade edildi. Faiz oranları ise 2025 sonlarındaki seviyede sabit tutuldu. Bu toplantıda dört üyenin faiz indirimi yönünde görüş bildirdiği, bunun da son 30 yılı aşkın sürede ilk kez bu kadar çok görüş ayrılığı yaratmış olduğu kaydedildi.

Yatırımcıların olumsuzluğu ise, kurumsal alımlar nedeniyle genel tabloya tam olarak yansımadı. BTC alımlarını sürdüren önemli piyasa oyuncularından olan Strategy, son dört haftada 56.235 BTC daha ekledi. Şirket böylece toplam BTC varlıklarını 818.334’e çıkarmış oldu. Bu sayı, spot Bitcoin ETF’i IBIT’in portföyündeki miktarı geride bıraktı.

Çarşamba günü Bitcoin’in 75.000 dolara kadar geri çekilmesine rağmen, profesyonel yatırımcıların genel pozisyonlarında ciddi bir değişiklik olmadı. Büyük borsalardaki uzun-kısa oranları, yatırımcıların fiyat hareketine karşı nötr kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, vadeli işlemlerdeki negatif fonlama oranları ise temkinli piyasa havasının korunduğuna işaret ediyor.