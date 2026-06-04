ABD’de CLARITY Act takvime girdi! Ripple ve $XRP için hangi kapılar açılabilir?

SBI Holdings Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao, ABD’de kripto varlıklara ilişkin daha net kuralların yalnızca Ripple’a değil, daha geniş dijital varlık piyasasına da olumlu yansıyabileceğini belirtti. Kitao’nun değerlendirmesi, özellikle kurumsal yatırımcılar arasında giderek güçlenen, düzenlemelerin artık piyasa için engel olmaktan çıkıp destekleyici bir unsur haline gelebileceği yönündeki görüşle örtüşüyor.

CLARITY Act sürecinde yeni aşama

ABD’de CLARITY Act tasarısının Senato Yasama Takvimi’ne alınması, sürecin komite aşamasının ötesine geçtiğine işaret etti. Bu adım, tasarının doğrudan yasalaşacağı anlamına gelmese de, artık resmi müzakere zemini için daha görünür bir noktaya taşındığını gösteriyor.

Yoshitaka Kitao, CLARITY Act’in ABD’de yasalaşması halinde bunun Ripple da dahil olmak üzere kripto para piyasasında olumlu etki yaratacağına inandığını söyledi.

Bununla birlikte yasal yol haritası halen tamamlanmış değil. Tasarının Senato’da ilerlemesi durumunda, Temsilciler Meclisi ile Senato metinleri arasında uzlaşma sağlanması gerekecek. Ardından metnin ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulması beklenecek. Bu nedenle mevcut gelişme, önemli ama erken aşamadaki bir ilerleme olarak görülüyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto varlıkların hangi kurumun denetim alanına girdiğini ve piyasa yapısına ilişkin temel kuralları daha açık hale getirmeyi amaçlayan bir yasa çerçevesi olarak öne çıkıyor. Tasarının ana önemi, sektör için belirsizliği azaltma potansiyelinde yatıyor.

XRP için kurumsal beklenti neden öne çıkıyor?

Piyasa cephesinde bu gelişme, ABD’deki düzenleyici belirsizliğin yavaş da olsa azaldığına yönelik bir işaret olarak okunuyor. Özellikle sınır ötesi ödeme ve finansal altyapı kullanım alanlarıyla ilişkilendirilen XRP gibi varlıklar açısından, daha açık kuralların kurumsal erişim üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Kitao’nun sözleri ayrıca SBI Holdings ile Ripple arasındaki uzun süreli stratejik yakınlık nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans grubu olarak uzun süredir Ripple’ın blokzincir tabanlı ödeme ve likidite girişimlerinde öne çıkan kurumsal ortaklardan biri olarak biliniyor.

Daha net kurallar piyasayı nasıl etkileyebilir?

Sektörde öne çıkan görüşe göre daha açık tanımlar ve düzenleyici çerçeve, uyum risklerini azaltabilir, borsalardaki erişimi kolaylaştırabilir ve XRP’ye yönelik kurumsal katılımın derinleşmesi için daha elverişli bir zemin oluşturabilir. Böyle bir tabloda piyasa ilgisinin kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok altyapı geliştirme ve gerçek kullanım alanlarına kayması beklenebilir.

Ancak takvimin hızlanacağına dair net bir işaret bulunmuyor. ABD Senatörü Cynthia Lummis, CLARITY Act çerçevesini de kapsayan kripto piyasa yapısı düzenlemelerinin Senato’daki nihai onay sürecinin beklenenden uzun sürebileceğini ifade etti. Bunun nedeni olarak da yasa koyucuların bazı temel maddeler üzerinde çalışmayı sürdürmesi gösteriliyor.

Yine de piyasadaki genel hava temkinli biçimde olumlu kalmayı sürdürüyor. CLARITY Act sürecinde atılan her yeni adım, dijital varlıkların düzenlenmiş küresel finans sistemine nasıl entegre edileceğini şekillendirebilecek daha geniş yapısal dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor.