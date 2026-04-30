ABD 30 yıl vadeli tahvil faizi %5’e ulaştı BTC’de satış ivmesi hızlandı

ABD’de 30 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi %5 seviyesine ulaşarak Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu seviye, son yirmi yılda sadece iki kez test edildi. Makroekonomik gözlemciler ile kripto para piyasası analistleri, faizlerdeki bu hızlı yükselişin kripto varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor.

Güçlü Tahvil Getirileri ve Bitcoin’e Etkisi

Uzun vadeli ABD tahvil faizleri, yatırımcıların ABD hükümetine neredeyse risksiz şekilde yıllık %5 getiri sağlayabilmesi anlamına geliyor. Böylece yatırımcıların Bitcoin gibi riskli ve faiz getirisi olmayan varlıklarda kalması için daha az sebebi oluyor. CryptoAppsy verilerine göre, BTC fiyatı son 24 saatte %2 düşüşle 75.670 dolara geriledi. Aynı dönemde Dolar Endeksi de 99’un üzerine çıktı ve geçtiğimiz günkü %0,5’lik kazancını sürdürdü. Bu tablo, sermaye tercihlerinin faiz ve güvenli limanlara yönelmesini hızlandırıyor.

sFOX’un üst düzey yöneticilerinden Diana Pires, dengede kalabilen ve cazip getiri sunan tahvil faizleri sürdükçe, riskli varlıkların talep görmesinin zorlaştığını ve bunun özellikle likidite ile momentuma bağlı piyasalar için olumsuz bir unsur olduğunu ifade etti. San Francisco merkezli sFOX, kurumsal yatırımcılar ve fonlara kripto alım satım hizmetleri sunan bir aracı kuruluştur.

FED Kararı, Piyasa Tepkileri ve Etkileyici Alıntılar

ABD Merkez Bankası (FED), beklendiği gibi politika faizini 3,5 ila 3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak oy kullanan 12 üyeden üç ismin faiz indirimi sinyali veren ifadeye itiraz etmesi piyasalar için sürpriz oldu. Bu durum, “şahin” olarak değerlendirildi ve piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini artırdı.

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar, geçmişte de kripto varlıkların değerlerinde baskı oluşturmuştu. Mali koşullar sıkılaştıkça bu durumun devam edebileceği vurgulanıyor.

India merkezli Giottus borsasının CEO’su Vikram Subburaj da, artan tahvil getirilerinin ve güçlü doların kripto paralar üzerinde değerleme baskısı yarattığına dikkat çekti. Ayrıca 10 yıl vadeli tahvil faizinin de ekonomi genelinde borçlanmanın referans noktası olduğu ve seviyesinin artmaya devam ettiği görüldü.

Diğer tarafta, analiz şirketi ING yetkilileri, FED’deki üç üyenin “şahin” tutumunu, kısa süre sonra göreve başlayacak yeni FED Başkanı Kevin Warsh’a bir mesaj olarak nitelendirdi ve ‘faiz indirimi kolay onaylanmayacak’ imasında bulundu. FED’in açıklamasında, olası gevşeme sinyali veya faiz değişikliği beklentisiyle ilgili net bir yönlendirme yer almadı.

Söz konusu gelişmeler yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Birleşik Krallık dahil olmak üzere küresel tahvil faizlerinde de artış sürerken, risk algısı yeniden şekilleniyor.

Emtia Fiyatları ve Enflasyon Görünümü

Tahvil faizlerinde yaşanan yükselişte yalnızca merkez bankası kararları etkili olmadı. Haftanın ilk saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 125 dolara ulaştı. Aynı zamanda ABD’de akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken artışlar gözlenirken, bu durum enflasyon beklentilerini yükseltti.

Birçok analist, FED’in, enflasyonun hedef seviyeye döndüğüne dair yeterli kanıt görmediğini düşünüyor. Faiz indirimi olasılığı net şekilde ortaya konmazken, mevcut şartlarda getiri sağlayan tahvil ve benzeri varlıklar ön plana çıkıyor. Bitcoin ve kripto piyasalarında ise mevcut makro tablo baskı yaratmaya devam ediyor.

Piyasa net faiz indirimi bekliyor olsa da FED şimdilik böyle bir mesaj vermiyor. Bu şartlarda getiri arayan yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, kripto varlıklar ise piyasadaki bu rüzgardan olumsuz etkileniyor.