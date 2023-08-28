Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ile başlayan sert düzeltme artık yerini konsolidasyona bıraktı ve yatay seyrini devam ettiriyor. BTC fiyatı şu an için 24 saat içerisinde %0,4 düşüş yaşadı ve aslında günlerdir durduğu seviyesini korudu.

BTC ve ETH Fiyatı Son Durum

BTC fiyatının bu yatay seyrini toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) takip ediyor. ETH de BTC ile birebir aynı 24 saatlik veriye sahip olması ile dikkat çekiyor. ETH de 24 saat içerisinde sadece %0,4 düşüş yaşadı.

Ethereum, 1.641 dolar seviyesinden işlemgörüyor ve son 7 günde en çok düşüş yaşayanlar arasında yer alıyor. Ancak ETH fiyat grafiğine bakıldığında durumun pek de iç açıcı olmadığı görülüyor. Şu an için mevcut grafikte 1.640 dolar altının büyük bir düşüş sinyali verdiği görülüyor. Buradan sonraki destek noktası 1.580 dolar seviyesinde ve bunun devamında 1.500 dolar dikkat çekebilir. Kısa vadede en olası destek ise 1.440 dolar seviyesi gibi gözüküyor.

Saatlik MACD, şu an boğa bölgesindeki etkisini kaybediyor. Saatlik RSI’a bakıldığında ise 50 seviyesinin altına inildiği ve bunun da ayı sinyali verdiği görülüyor. Önemli destek noktası 1.620 dolar iken en önemli direnç de 1.750 dolar olarak görülüyor.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin için en önemli şey teknikten ziyade temel gibi gözüküyor. Ünlü kripto para analisti Ali Charts da konu hakkında yaptığı açıklamada 29.500 dolar altında kalınan her günün ciddi düşüş ile sonuçlanacağını ifade etti.

BTC Fiyatı Hareketlenebilir

Analist, BTC için 24.000 dolara düşüş beklediğini belirtti. Özellikle Grayscale’in ETF için attığı son adım, SEC’den olumsuz yanıt alır veya bunun önü kesilirse kesinlikle fiyatın bundan etkilendiğine şahitlik edebiliriz.

Lider kripto para birimi uzunca bir süreden beri 26.000 dolar seviyesinde sıkışıp kaldı ve hacim olmasa da yakında bir kırılım bekleyebiliriz. BTC için bu kırılım ya 29.000 dolar direncine ya da 24.000 dolar desteğine yol olarak biliniyor.