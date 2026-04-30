Kayıt Banner
Kripto Para

World Liberty Financial’de 62 milyar WLFI token açılımı onaya çok yakın

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 62 milyar WLFI token açılması için yapılan oylama neredeyse tamamıyla kabul edildi.
  • Kurucu ve ekip cüzdanlarında 4,5 milyar WLFI yakılacak, kalanlar ise belirli takvimle açılacak.
  • Oylamada en büyük dört cüzdan toplam oy gücünün %40’ına sahip olarak sonucu etkiledi.
  • ⚡ Ancak asıl tartışma, $WLFI yönetişiminin büyük yatırımcılar arasında yoğunlaşması ve Justin Sun ile yaşanan hukuk sürecine odaklandı.
COINTURK

World Liberty Financial tarafından gündeme getirilen 62 milyar adet WLFI token’ın açılmasıyla ilgili oylama süreci, ilk saatlerden itibaren yüksek katılımla şekillendi. Oylamanın bitmesine süre olmasına rağmen, neredeyse oybirliğiyle kabul edilmiş görünüyor. WLFI, merkeziyetçi yapısıyla bilinen bir blok zinciri projesi olarak son dönemde kripto para piyasasında yakından takip ediliyor.

İçindekiler
62 milyar WLFI token için yeni yol haritası
Yönetim yapısı ve oylama gücü tartışma konusu oldu
Justin Sun ile yaşanan hukuki gerilim

62 milyar WLFI token için yeni yol haritası

Yeni plan kapsamında, kurucu ekip, takım üyeleri ve çeşitli iş ortakları öncelikle ellerindeki varlıkların %10’una denk gelen 4,5 milyar WLFI token’ı yakacak. Ardından kalan 40,7 milyar token ise önümüzdeki iki yıl boyunca piyasaya sürülmeden tutulacak ve bu sürenin ardından beş yılda kademe kademe kilidi açılarak dolaşıma girecek.

İlk iki yıl boyunca hiçbir token’ın piyasaya sürülmeyecek olması, özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından belirsizliği azaltıyor. Daha önce belirsiz bir takvime bağlı olan token kilitleri, bu yeni plana göre artık net bir yol haritasına kavuşacak ve yatırımcılar için çıkış stratejileri daha öngörülebilir hale gelecek.

Yönetim yapısı ve oylama gücü tartışma konusu oldu

Oylamada şu ana kadar kullanılan oyların %99,5’i teklif lehine verildi. Bu durum, projenin topluluk tarafında büyük bir uzlaşma sağlandığı izlenimini oluşturuyor.

Ancak yönetimin yapısı ve oylama gücünün dağılımı dikkat çekiyor. Şu ana kadar oy kullanan cüzdanların çoğunluğunun büyük yatırımcılar olduğu, en yüksek bakiyeye sahip cüzdanın tüm oyların yaklaşık %13’üne denk geldiği aktarıldı. İlk dört büyük cüzdan ise toplam oy gücünün kabaca %40’ını oluşturuyor. Böylece az sayıdaki büyük yatırımcının, öneri gibi kritik kararlarda belirleyici rol oynayabildiği ortaya çıkmış oldu.

Oylama gücünün büyük yatırımcılarda toplanması, geniş katılımlı bir yönetişim ortamı yaratmadığı yönünde tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, bu tür karar süreçlerinin daha adil ve dengeli hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Justin Sun ile yaşanan hukuki gerilim

Tüm bu gelişmelerin yanında WLFI, kripto sektörünün tanınmış isimlerinden Tron kurucusu Justin Sun’ın açtığı dava ile de gündeme geldi. Sun, projenin kendi token’larını dondurduğunu ve yönetimdeki oy hakkını elinden aldığını iddia ediyor. Buna karşılık şirket yönetimi, bu suçlamaları reddediyor.

Bu yasal süreç, projenin yönetim tarafında şeffaflık ve güven konularını tekrar gündeme taşırken, yatırımcıların da gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD 30 yıl vadeli tahvil faizi %5’e ulaştı BTC’de satış ivmesi hızlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD 30 yıl vadeli tahvil faizi %5’e ulaştı BTC’de satış ivmesi hızlandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
SUI fiyat tahminine göre 2026’da 3,77 dolar üstü hedeflendi
SUI
Brent petrol fiyatı dört yılın zirvesinde Bitcoin ve Ethereum geriledi
Kripto Para
Bitcoin 77.800 dolarda reddedildi, kurumsal trader’lar uzun-pozisyonlarını koruyor
BITCOIN (BTC)
Apecoin bir günde yüzde 100’ün üzerinde yükseldi, oyun tokenlarında güçlü sektör momentumu
ALTCOIN BITCOIN (BTC)
Lost your password?