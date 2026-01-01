Blockchain İçi Veriler Konuşuyor: TRON’un Kurucusu Justin Sun Bu Altcoin’e 38 Milyon Dolar Yatırdı

Kripto para piyasasında yılın ilk gününde büyük ölçekli bir alımın yarattığı hareketlilik gündemde. Altcoin TRON’un kurucusu Justin Sun, Aralık sonu ile Ocak başı arasında attığı adımlarla LIT coin‘in arzının anlamlı bir bölümünü portföyüne ekledi. Blockchain içi veri sağlayıcısı MLM‘nin derlediği Blockchain içi veriler işlemlerin kademeli ve planlı biçimde ilerlediğini ortaya koyuyor. Ortaya çıkan tablo hem zamanlama hem de büyüklük açısından piyasada yakından izlenen bir pozisyon değişimine işaret ediyor.

Justin Sun’ın LIT Coin Alımlarının Detayları

MLM’nin bildirdiği verilere göre Aralık 2025 boyunca Lighter LLP platformuna yaklaşık 200 milyon dolarlık fon yatıran Sun, söz konusu bakiyeyi tek seferde kullanmak yerine aşamalı biçimde yönetti. Blockchain içi verilere göre Sun 30 Aralık 2025 tarihinde yatırdığı tutarın küçük bir kısmı çekti ve yaklaşık 1.66 milyon adet LIT alımında kullandı. O tarihte spot hesapta 1.2 milyon dolar civarında USDC bakiyesi kaldı.

1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenen veriler sürecin hızlandığını gösterdi. Sun’ın platformdan çektiği toplam tutar yaklaşık 38 milyon dolara ulaştı ve bunun 33 milyon dolarlık bölümüyle 13.25 milyon adet LIT coin satın alındı. Aynı anda spot hesapta yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bakiye korunmaya devam etti. Tüm bu işlemler kısa zaman aralığında gerçekleşen yüksek hacimli alımların bilinçli bir stratejiyle yürütüldüğünü ortaya koydu.

Arz Dağılımı ve Piyasa Yansımaları

Gerçekleşen alımların ardından Sun’ın portföyündeki LIT coin miktarı altcoin‘in toplam arzının yaklaşık yüzde 1,33’üne karşılık gelir hale geldi. Dolaşımdaki arz özelinde bakıldığında oran yüzde 5,32 seviyesine yükseldi. Bu büyüklük altcoin’in ekonomisi içinde dikkate değer bir pay anlamına geliyor ve bu durum arz yoğunlaşması tartışmalarını beraberinde getirdi.

Zamanlama unsuru da ayrı bir önem taşıyor. Alımların yıl sonu ile yılın ilk günü arasında yoğunlaşması likiditenin görece hassas olduğu bir dönemde yapıldı. Bu tercih piyasa derinliği ve fiyat oluşumu üzerinde etkili olabilecek bir stratejik yaklaşım olarak yorumlanıyor.

Veriler fonların tamamının tek seferde kullanılmadığını, aksine kontrollü çekişler ve kademeli alımlar yoluyla pozisyon inşa edildiğini gösteriyor. Spot hesapta bakiye tutulması ise sürecin henüz tamamlanmadığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.