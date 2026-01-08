ALTCOIN

Dev Altcoin’de Deprem: Tüm Geliştirici Ekip Aynı Gün İstifa Etti

Özet

  • Altcoin Zcash'de ECC ekibi yönetişim anlaşmazlığı sonrası toplu şekilde görev bıraktı.
  • Zcash protokolünün teknik sürekliliğinin korunacağı ifade edildi.
  • Ayrılan geliştiriciler yeni bir şirket altında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin Zcash ekosisteminde kritik bir kırılma yaşandı ve gizlilik odaklı Blockchain ağının geliştirici ekibi tek seferde görevi bıraktı. Electric Coin Company (ECC) çalışanlarının tamamı yönetim yapısına ilişkin yaşanan anlaşmazlık sonrası çarşamba günü istifa etti. CEO Josh Swihart, kararın ECC’yi yöneten kar amacı gütmeyen vakıfla yaşanan yönetişim çatışmasından kaynaklandığını açıkladı. Swihart protokolün teknik işleyişinin personel değişiminden etkilenmediğini vurguladı.

İçindekiler
1 Zcash’i Vuran Yönetim Krizi ve Toplu Ayrılık
2 Yeni Yapılanmaya Gidilecek

Zcash’i Vuran Yönetim Krizi ve Toplu Ayrılık

ECC’nin üstlendiği geliştirici rol Zcash ekosisteminde uzun süredir merkezi bir konumda bulunuyordu. Ancak Swihart’ın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre ECC’yi denetleyen Bootstrap adlı 501(c)(3) statüsündeki vakfın yönetim kurulu ile temel vizyon konusunda uzlaşma sağlanamadı. Swihart, kurul üyeleri Zaki Manian, Christina Garman, Alan Fairless ve Michelle Lai’nin Zcash’in misyonu ile örtüşmeyen bir çizgi izlediğini dile getirdi.

Açıklamada çalışanların “yapıcı şekilde işten çıkarılmaya zorlandığı” ifadesi dikkat çekti. ABD Çalışma Bakanlığı tanımına göre bu kavram çalışma koşullarının ağır biçimde değiştirilmesi nedeniyle istifanın fiilen zorunlu hale gelmesini kapsıyor. Swihart, görev tanımlarının ve yetkilerin anlamlı biçimde daraltıldığını, ekip olarak sorumluluklarını etik ve etkin biçimde yerine getirmenin imkânsız hale geldiğini belirtti.

Toplu ayrılık ECC’nin yalnızca bir organizasyonel karar değil, daha geniş bir yönetişim çatlağının sonucu olarak değerlendiriliyor. Geliştirici kadronun tamamının aynı gün ayrılması Zcash tarihinde nadir görülen bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.

Yeni Yapılanmaya Gidilecek

Yaşanan gelişme Zcash çevresinde son yıllarda art arda gelen üst düzey ayrılıkların devamı niteliğinde. Swihart, Aralık 2023’te sekiz yıl boyunca projeye liderlik eden Zooko Wilcox’un görevi bırakmasının ardından CEO koltuğuna geçmişti. Ocak 2025’te ise Zcash Vakfı yönetiminde yer alan Peter Van Valkenburgh görevinden ayrılmıştı.

Toplu istifadan haftalar önce ECC, 1 Aralık’ta iç yeniden yapılanma planını duyurmuştu. Çekirdek protokol ve mobil geliştirme ekipleri tek liderlik altında birleştirilmiş, pazarlama ve iletişim fonksiyonları merkezileştirilmişti. Hedef, Zashi cüzdanı etrafında kullanıcı deneyimini geliştirmek ve operasyonel sürtünmeyi azaltmaktı.

Piyasa tarafında ZEC, Kasım ayında 10 milyar dolarlık piyasa değerini aşarak ilk 20 kripto varlık arasına geri dönmüştü. Yatırımcı Arthur Hayes, ZEC’in portföyünde bitcoin’in ardından ikinci en büyük likit varlık haline geldiğini açıklamıştı. Son fiyat geri çekilmesine rağmen, ayrılan geliştiricilerin “dur durak bilmeyen özel para” vizyonuyla yeni bir şirket kurma hazırlığı, Zcash etrafındaki tartışmanın yalnızca teknik değil ideolojik boyut taşıdığını gösteriyor.

