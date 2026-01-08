Altcoin SEI’den Uyarı Geldi: Bu Coin’in Sahipleri İçin Zaman Daralıyor

Altcoin projesi Sei Network, ağ üzerinde dolaşımda bulunan USDC.n sahiplerini Mart ayında planlanan büyük protokol güncellemesi öncesinde “native USDC”ye geçmeleri konusunda uyardı. Uyarı, Sei’nin mimarisini köklü biçimde değiştirecek SIP-3 yükseltmesine hazırlanırken geldi ve özellikle eski sürüm stablecoin kullanan yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor. Ağ verilerine göre Sei üzerindeki USDC via Noble bakiyesi hızla azalırken, proje ekibi olası erişim ve değer kaybı risklerine dikkat çekti. Açıklama, stablecoin altyapısında yaşanan dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda kullanıcı fonlarını ilgilendiren kritik sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

Sei Network’te USDC.n Dönemi Sona Yaklaşıyor

Sei Network tarafından yapılan açıklamada, USDC.n olarak bilinen ve Noble üzerinden Sei ağına köprülenen stablecoinin, yaklaşan SIP-3 yükseltmesi sonrasında işlevini kaybedebileceği belirtildi. USDC.n, Circle tarafından Noble blokzinciri üzerinde ihraç edilen ve Sei’ye taşınan eski sürüm USDC olarak tanımlanıyor. Circle’ın daha sonra Sei üzerinde yerel USDC ihraç etmesiyle birlikte, USDC.n ağ içindeki ana stablecoin olma özelliğini yitirdi.

Proje ekibine göre Sei üzerindeki USDC via Noble bakiyesi yaklaşık 1,4 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Önceki aylarda birkaç milyon doları aşan bakiyenin düşmesi, kullanıcıların giderek Sei’nin “canonical” yani yerel USDC sürümüne yöneldiğini gösteriyor. Yetkililer, SIP-3 yükseltmesi sonrasında USDC.n varlıklarının erişilemez hale gelme veya değer kaybetme riski taşıdığını açık şekilde vurguladı.

Sei, dönüşüm sürecinde küçük tutarlı işlemler için DragonSwap ve Symphony platformlarını önerirken, yüksek hacimli kullanıcılar için daha karmaşık bir çözüm sunuyor. Bu yöntemde Noble’dan Polygon’a toplu transfer yapılması ve ardından Circle’ın CCTP altyapısı üzerinden yeniden Sei ağına dönüş sağlanması öngörülüyor.

SIP-3 Yükseltmesi ve Stablecoin Ekosistemine Etkisi

Mart ayında devreye alınması planlanan SIP-3 yükseltmesi, Sei Network’in yalnızca EVM uyumlu bir zincire dönüşmesini hedefliyor. Güncelleme kapsamında CosmWasm ve Cosmos tabanlı yerel varlıklar aşamalı olarak devre dışı bırakılacak. Bu stratejik değişim, ağın teknik mimarisini sadeleştirirken, Cosmos ekosistemiyle ilişkili bazı varlıklar için uyum sürecini zorunlu hale getiriyor.

USDC.n’in kökeninde yer alan Noble, Cosmos/IBC ekosistemi için özel olarak tasarlanmış bir varlık ihraç zinciri olarak faaliyet gösteriyor. Noble, Circle başta olmak üzere Hashnote Labs, Monerium ve Ondo Finance gibi ihraççılar için Cosmos tabanlı ağlara geçiş köprüsü işlevi görüyor. Circle Ventures’ın 2023 sonunda Sei’ye yaptığı yatırım ve Noble ile kurulan ortaklık, USDC’nin Cosmos evrenindeki ana dağıtım hattını şekillendirmişti.

Bu bağlamda Sei’nin EVM odaklı yeni yapısı, Circle tarafından doğrudan ihraç edilen native USDC’yi öne çıkarırken, Noble üzerinden gelen USDC.n’i ikincil konuma itiyor. Projenin uyarısı, teknik yükseltmelerin stablecoin kullanıcıları açısından zamanlama ve uyum risklerini ne kadar kritik hale getirebildiğini açık biçimde ortaya koyuyor.