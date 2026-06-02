XRP 1,21 dolar desteğini korurken, 1,28 dolar seviyesi kısa vadede kritik direnç olarak öne çıktı

XRP fiyatı, kısa vadeli yön açısından belirleyici görülen dar bir aralıkta hareket ediyor. Piyasada teknik sıkışma olarak tanımlanan bu görünümde 1,21 dolar seviyesi destek, 1,28 dolar ise direnç noktası olarak izleniyor. Analist EGRAG CRYPTO, daha önce destek olarak çalışan 1,28 dolar bölgesinin art arda gelen reddedilmelerin ardından günlük direnç alanına dönüştüğünü belirtti.

Destek ve direnç aralığı daraldı

Aşağı yönlü tabloda 1,21 dolar seviyesi ana yapı desteği olmayı sürdürüyor. Alıcıların bu bölgeyi şimdiye kadar koruduğu, bu sayede fiyat yapısının sert bir bozulmadan çok kontrollü bir yatay seyre işaret ettiği aktarılıyor. XRP, Ripple ile bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım senaryolarıyla bilinen bir kripto varlık olarak öne çıkıyor.

Analist EGRAG CRYPTO’ya göre 1,28 dolar seviyesinin yeniden aşılması ve bu bölgenin korunması, kısa vadeli momentumun yeniden alıcılar lehine dönmesi açısından ilk güçlü işaret olacak.

Buna karşılık 1,21 dolar desteğinin net biçimde kaybedilmesi halinde piyasa tonunun değişebileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda ilk önemli aşağı yönlü hedef 1,11 dolar olarak öne çıkıyor. Bunun altında ise geçmişte talebin daha zayıf kaldığı alanlarda fiyatın daha hızlı hareket etme riski bulunuyor.

CoinCodex verilerine göre XRP haberin hazırlandığı sırada 1,24 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu görünüm, fiyatın destek ile direnç arasında orta bölgede kaldığını ve oynaklığın henüz belirginleşmeden birikmeye devam ettiğini gösteriyor.

Seviye Anlamı 1,21 dolar Ana destek 1,24 dolar Güncel fiyat bölgesi 1,28 dolar Kısa vadeli direnç 1,35 dolar İlk ek teyit seviyesi 1,51 dolar Daha geniş yapısal dönüş sinyali 1,11 dolar Destek kırılırsa ilk aşağı hedef

Hacim zayıf, karar bölgesi korunuyor

İşlem hacmi de mevcut görünümü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Hacmin hareketli ortalamasının altında kalması, hem alıcılar hem de satıcılar tarafında güçlü bir kararlılık oluşmadığına işaret ediyor. Piyasada belirgin bir tasfiye dalgası ya da sert likidite temizliği görülmezken, fiyatın düşük enerjili bir denge içinde yön aradığı ifade ediliyor.

Mini sözlük: Teknik sıkışma, fiyatın destek ve direnç arasında dar bir aralıkta kaldığı, oynaklığın geçici olarak düştüğü dönemleri anlatır. Bu tür yapılarda hacimde artış ve belirgin kırılım, bir sonraki yön için daha güçlü sinyal kabul edilir.

Yukarı yönlü senaryoda ilk koşul, 1,28 dolar seviyesinin temiz bir kırılımla geri alınması olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1,35 dolar bir sonraki teyit alanı haline gelebilir. 1,51 doların aşılması ise daha geniş çaplı yapısal görünümde yeniden yükseliş eğilimine işaret edebilir.

Fon akışında XRP ayrıştı

Daha geniş piyasa anlatısında ise farklı bir görünüm dikkat çekiyor. Mühendis ve bankacılık sistemleri uzmanı CharuSan, XRP için uzun vadeli değerleme senaryolarının bireysel yatırımcı ilgisinden çok, düzenleyici netlik ve derin likidite eşliğinde küresel bankacılık altyapısına olası entegrasyona bağlı olduğunu savundu. Haberde yer alan 300 dolar gibi projeksiyonlar, mevcut fiyatlamadan çok uzun vadeli ve koşullu bir senaryo olarak sunuldu.

Akış verileri, Bitcoin ve Ethereum’da haftalık bazda toplam yaklaşık 1,5 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, XRP tarafında 20,3 milyon dolarlık giriş kaydedildiğini gösterdi.

Söz konusu veri, daha geniş piyasadaki zayıflığa rağmen XRP’nin görece daha dayanıklı kaldığı ve bazı yatırımcıların seçici alım yaptığına işaret ediyor. Yine de hacimde belirgin bir artış görülmediği sürece piyasanın bu sıkışık yapıyı koruması ve yön kararını daha sonraya bırakması bekleniyor.