Trump yönetiminde dikkat çeken atama! Bitcoin destekçisi isim için neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump yönetimi, FHFA Başkanı Bill Pulte’yi geçici ulusal istihbarat direktörü olarak görevlendirdi.
  • 📌 Pulte, 30 Haziran’da ayrılacak Tulsi Gabbard’ın yerini alırken FHFA ile Fannie Mae ve Freddie Mac’teki görevlerini de koruyacak.
  • ₿ Daha önce $BTC’de kurumsal ilginin arttığını savunan Pulte, 2020’de takipçilerine Bitcoin’i izleme çağrısı yapmıştı.
  • 🧭 Pulte’nin bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için kripto paraları öne çıkaran yaklaşımı yeniden gündeme geldi.
İlayda Peker

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı’nın başındaki Bill Pulte, geçici ulusal istihbarat direktörü olarak görevlendirildi. Açıklamaya göre Pulte, 30 Haziran’da görevden ayrılacak Tulsi Gabbard’ın yerine gelecek. Donald Trump ayrıca Pulte’nin aynı anda FHFA başkanlığı ile Fannie Mae ve Freddie Mac yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdüreceğini belirtti.

İçindekiler
1 Pulte’nin yeni görevi ve öne çıkan geçmişi
2 Trump yönetimindeki çıkışları
3 Bitcoin’e verdiği destek

Pulte’nin yeni görevi ve öne çıkan geçmişi

Bill Pulte, ABD’de konut finansmanı sistemini denetleyen FHFA’nın mevcut başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda ipotek piyasasında kritik role sahip Fannie Mae ve Freddie Mac’in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Gayrimenkul servetiyle tanınan Pulte, sosyal medyada yürüttüğü yardım kampanyalarıyla da daha önce kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Trump yönetimindeki görevi boyunca Pulte, sert ve siyasi yönü ağır basan adımlarıyla öne çıktı. New York Başsavcısı Letitia James ile Senatör Adam Schiff dahil bazı önde gelen Demokrat isimlere yönelik ipotek dolandırıcılığı suçlamalarının öncülüğünü yaptı, ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Pulte’nin, FHFA ve Fannie Mae ile Freddie Mac’teki liderlik rollerini koruyarak geçici ulusal istihbarat direktörlüğünü de üstleneceği bildirildi.

Trump yönetimindeki çıkışları

Pulte, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınması yönünde de kampanya yürüttü. Hatta Trump’a Powell için hazırlanmış temsili bir “aranıyor” afişi sunduğu belirtildi. Bunun yanında Fannie Mae ve Freddie Mac yönetim kurullarında hızlı değişikliklere giderek kendisini başkanlığa getirdi ve üst düzey bazı yöneticilerin görevine son verdi.

Detroit merkezli milyoner iş insanı, kripto paralara özellikle de Bitcoin’e verdiği açık destekle de biliniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda kurumsal kesimin dijital varlıklara yaklaşımında değişim gördüğünü söylemiş, Wall Street’in Bitcoin’in değer önerisini giderek daha fazla benimsediğini ifade etmişti.

Bitcoin’e verdiği destek

Pulte, 2020 yılında sosyal medya üzerinden kendisini takip eden yaklaşık 3 milyon kişiye Bitcoin’i yakından izlemeleri çağrısında bulunmuştu. Kripto paranın, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kesimlerin finansal sisteme katılımında önemli bir rol oynayabileceğine inandığını da dile getirmişti.

Daha önce CashApp kullanıcılarına fon dağıtımını içeren bir girişim başlatan Pulte, bu adımla kullanıcıları küçük miktarlarda Bitcoin biriktirmeye ve elde tutmaya teşvik etmişti. Bu yaklaşım, onun dijital varlıkları yalnızca yatırım aracı olarak değil, daha geniş finansal erişim açısından da değerlendirdiğine işaret ediyor.

Son atama, Pulte’nin hem Washington’daki etkisinin hem de kamuoyundaki görünürlüğünün daha da artabileceğine yönelik yorumları beraberinde getirdi. Özellikle Bitcoin’e dair olumlu geçmiş açıklamaları nedeniyle, kripto para piyasasında bu ismin yeni görevde nasıl bir profil çizeceği yakından izleniyor.

