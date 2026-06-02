Bitcoin’de kayıptaki arz %40’ı aştı! Tarihsel dip sinyali ne gösteriyor?

Bitcoin’de satış baskısı sürerken, zincir üstü veriler piyasada geçmiş döngülerde dip bölgeleriyle ilişkilendirilen bir eşiğe yeniden yaklaşıldığını ortaya koydu. Son verilere göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 40’tan fazlası zarar pozisyonunda bulunuyor. Bu oran, fiyatın alış maliyetinin altına düştüğü coin miktarını gösteriyor.

Bitcoin’de zarar yazan arz büyüdü

CryptoQuant tarafından paylaşılan verilere göre, Bitcoin arzında zararda tutulan bölüm yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı. CryptoQuant, zincir üstü verileri analiz eden bir piyasa araştırma platformu olarak biliniyor. Bu göstergedeki artış, çok sayıda yatırımcının elindeki Bitcoin’in artık alım maliyetinin altında işlem gördüğüne işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 40’tan fazlasının şu anda zarar pozisyonunda olduğunu ve bu tablonun, önceki döngülerde piyasanın dip oluşturduğu bölgelere doğru bir yakınsamaya işaret ettiğini gösterdi.

Söz konusu metrik, piyasadaki coinlerin ne kadarının satın alındığı seviyenin altında kaldığını ölçüyor. Oranın yükselmesi, yalnızca kısa vadeli yatırımcıların değil, daha büyük pozisyon taşıyan bazı cüzdanların da kağıt üzerindeki kazançlarını kaybettiğini gösteriyor.

70 bin doların altı dikkat çekti

Verilerdeki bu değişim, Bitcoin’in 70.000 dolar çevresindeki desteği kaybetmesinin ardından daha görünür hale geldi. Fiyatın bu seviyenin altında kalması, özellikle kısa vadeli ve daha spekülatif pozisyonların piyasadan temizlenmesini hızlandırmış görünüyor.

Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin 68.834 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu da son 24 saatte yüzde 4,15’lik düşüşe karşılık geliyor. Fiyattaki geri çekilme ile birlikte zarar yazan arz oranının yükselmesi, yatırımcı psikolojisi açısından da yakından izleniyor.

Tarihsel dip bölgeleriyle benzerlik kuruluyor

Analiste göre önceki piyasa döngülerinde Bitcoin dipleri, zarar pozisyonundaki arzın yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığı dönemlerde oluştu. Bu nedenle mevcut tablo, geçmişte görülen dip oluşumlarına benzer bir yapının gelişmekte olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Bununla birlikte mevcut döngüde aynı eşiğin birebir tekrar edilip edilmeyeceği net değil. Değerlendirmelerde, geçmişteki aşırı uç hareketlerin zamanla daha sınırlı hale geldiği ve bu nedenle piyasanın daha düşük oranlarda da denge bulabileceği ihtimali öne çıkarılıyor.

Yine de bu göstergenin olası bir dip bölgesine işaret etmesi, artan zarar oranına rağmen yatırımcılar açısından bir miktar rahatlama yarattı. Tarihsel veriler, bu tür dönemlerin çoğu zaman satışların zayıfladığı ve piyasanın yorulmaya yaklaştığı evrelerde ortaya çıktığını gösteriyor.