Binance Tahtını Geri Aldı: Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME Şoku

Kripto para piyasasında türev cephesindeki güç dengesi yeniden şekillendi. Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü açısından Binance, ABD merkezli CME’yi geride bırakarak zirveye yerleşti. Değişim ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden art arda gelen çıkışların kurumsal yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ettiği bir dönemde yaşandı. Bitcoin’in fiyatı ise artan oynaklık eşliğinde uzun vadeli fiyat modellerinde daha düşük bantlara yakın seyrediyor.

Binance, Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME’yi Geride Bıraktı

Küresel kripto para türev piyasasında liderlik el değiştirdi. CoinGlass verilerine göre Binance üzerindeki Bitcoin vadeli işlemleri açık pozisyonu 129.080 adet BTC’ye yükselerek yaklaşık 11.28 milyar dolarlık büyüklüğe çıktı ve CME Group’u geride bıraktı. CME tarafında açık pozisyon miktarı 112.340 adet BTC ile 9.81 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam 2024’ün başından bu yana ilk kez 10 milyar doların altına indi. Veriler piyasanın ağırlık merkezinin kurumsal odaklı ABD platformlarından daha fazla bireysel katılımın bulunduğu küresel borsalara kaydığını ortaya koyuyor.

CME’deki gerileme Ekim ayı başında kripto para piyasasında yaşanan sert düzeltme öncesinde başladı. Bitcoin’in fiyatı ile vadeli sözleşmeler arasındaki primden faydalanılan “basis trade” stratejisinin cazibesi hızla azaldı. Spot piyasadan BTC alıp vadeli işlemlerde satış yapan kurumsal yatırımcıların getiri oranı düşerken, açık pozisyonlarda çözülme hızlandı. Velo verileri yıllıklandırılmış basis oranının yüzde 15’ten yaklaşık yüzde 3’e gerilediğini gösteriyor.

Öte yandan Binance’teki açık pozisyonlar da Ekim ayından sonra düşse de Aralık ayında toparlanma sinyali verdi. Piyasa katılımcıları fiyattaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren bireysel yatırımcıların etkisinin arttığını belirtiyor. Bu eğilim kurumsal ve bireysel yatırımcı davranışları arasındaki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Spot Bitcoin ETF’lerinden Çıkışlar Sürüyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri tarafında satış baskısı sürüyor. Farside Investors verilerine göre ETF’ler haftanın ilk işlem gününde 19.3 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve böylece üst üste yedinci gün negatif akış günü görüldü. BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF’i IBIT’te 7.9 milyon dolarlık yatırımcı çıkışı olurken, Fidelity’nin FBTC ETF’i 5.7 milyon dolarlık girişle ayrıştı. ARK 21Shares ARKB ve Invesco Galaxy BTCO’da da kurumsal çözülmeler dikkat çekti.

ETF’lerdeki satışların arkasında uzmanların dile getirdiği daha temkinli fiyat beklentileri ve yıl sonuna yaklaşılırken uygulanan vergi zararı realizasyonu stratejileri bulunuyor. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltması vadeli işlemler tarafındaki CME ağırlığının azalmasıyla paralel ilerliyor.

Bitcoin’in fiyatı ise son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 87.200 dolar civarında dengelendi. Gün içi işlemlerde 86.717–90.299 dolar aralığı test edilirken, işlem hacminin yüzde 40 artması piyasanın hala canlı olduğunu gösteriyor. Analist Dan Crypto Trades, Bitcoin’in regresyon ve rainbow chart modellerinde daha düşük banda yaklaştığını, bu bölgenin tarihsel olarak 60.000–80.000 dolar aralığına karşılık geldiğini vurguladı. CoinGlass verileri ise türev piyasada kararsızlığa işaret ediyor. Son 24 saatte toplam vadeli işlemler açık pozisyonu yüzde 5’in üzerinde düşerken CME’de düşüş hızlandı, Binance’te ise kısa vadeli toparlanma izlendi.