BITCOIN (BTC)

Binance Tahtını Geri Aldı: Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME Şoku

Özet

  • Binance, Bitcoin vadeli işlemleri açık pozisyonunda CME’yi geçerek liderliğe yükseldi.
  • ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar kurumsal iştahın zayıfladığını gösteriyor.
  • Bitcoin'in fiyatı artan hacme rağmen daha düşük uzun vadeli bantlara yakın seyrediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında türev cephesindeki güç dengesi yeniden şekillendi. Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü açısından Binance, ABD merkezli CME’yi geride bırakarak zirveye yerleşti. Değişim ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden art arda gelen çıkışların kurumsal yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ettiği bir dönemde yaşandı. Bitcoin’in fiyatı ise artan oynaklık eşliğinde uzun vadeli fiyat modellerinde daha düşük bantlara yakın seyrediyor.

İçindekiler
1 Binance, Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME’yi Geride Bıraktı
2 Spot Bitcoin ETF’lerinden Çıkışlar Sürüyor

Binance, Bitcoin Vadeli İşlemlerinde CME’yi Geride Bıraktı

Küresel kripto para türev piyasasında liderlik el değiştirdi. CoinGlass verilerine göre Binance üzerindeki Bitcoin vadeli işlemleri açık pozisyonu 129.080 adet BTC’ye yükselerek yaklaşık 11.28 milyar dolarlık büyüklüğe çıktı ve CME Group’u geride bıraktı. CME tarafında açık pozisyon miktarı 112.340 adet BTC ile 9.81 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam 2024’ün başından bu yana ilk kez 10 milyar doların altına indi. Veriler piyasanın ağırlık merkezinin kurumsal odaklı ABD platformlarından daha fazla bireysel katılımın bulunduğu küresel borsalara kaydığını ortaya koyuyor.

CME’deki gerileme Ekim ayı başında kripto para piyasasında yaşanan sert düzeltme öncesinde başladı. Bitcoin’in fiyatı ile vadeli sözleşmeler arasındaki primden faydalanılan “basis trade” stratejisinin cazibesi hızla azaldı. Spot piyasadan BTC alıp vadeli işlemlerde satış yapan kurumsal yatırımcıların getiri oranı düşerken, açık pozisyonlarda çözülme hızlandı. Velo verileri yıllıklandırılmış basis oranının yüzde 15’ten yaklaşık yüzde 3’e gerilediğini gösteriyor.

Öte yandan Binance’teki açık pozisyonlar da Ekim ayından sonra düşse de Aralık ayında toparlanma sinyali verdi. Piyasa katılımcıları fiyattaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren bireysel yatırımcıların etkisinin arttığını belirtiyor. Bu eğilim kurumsal ve bireysel yatırımcı davranışları arasındaki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Spot Bitcoin ETF’lerinden Çıkışlar Sürüyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri tarafında satış baskısı sürüyor. Farside Investors verilerine göre ETF’ler haftanın ilk işlem gününde 19.3 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve böylece üst üste yedinci gün negatif akış günü görüldü. BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF’i IBIT’te 7.9 milyon dolarlık yatırımcı çıkışı olurken, Fidelity’nin FBTC ETF’i 5.7 milyon dolarlık girişle ayrıştı. ARK 21Shares ARKB ve Invesco Galaxy BTCO’da da kurumsal çözülmeler dikkat çekti.

ETF’lerdeki satışların arkasında uzmanların dile getirdiği daha temkinli fiyat beklentileri ve yıl sonuna yaklaşılırken uygulanan vergi zararı realizasyonu stratejileri bulunuyor. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltması vadeli işlemler tarafındaki CME ağırlığının azalmasıyla paralel ilerliyor.

Bitcoin Rainbow

Bitcoin’in fiyatı ise son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 87.200 dolar civarında dengelendi. Gün içi işlemlerde 86.717–90.299 dolar aralığı test edilirken, işlem hacminin yüzde 40 artması piyasanın hala canlı olduğunu gösteriyor. Analist Dan Crypto Trades, Bitcoin’in regresyon ve rainbow chart modellerinde daha düşük banda yaklaştığını, bu bölgenin tarihsel olarak 60.000–80.000 dolar aralığına karşılık geldiğini vurguladı. CoinGlass verileri ise türev piyasada kararsızlığa işaret ediyor. Son 24 saatte toplam vadeli işlemler açık pozisyonu yüzde 5’in üzerinde düşerken CME’de düşüş hızlandı, Binance’te ise kısa vadeli toparlanma izlendi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

Zeberg’in Bitcoin İçin Kıyamet Senaryosu

Ki Young Ju Kriptoda Yükselişin Başlayacağı Zamanı Açıkladı

Dr Andre Dragosch ve Henrik Zeberg’in Kripto Para Analizi

Metaplanet’in Bitcoin Bilançosu Ortaya Çıktı: Rakamlar Şaşırttı

Bitcoin’de Aylar Sonra Bir İlk: Uzun Vadeli Yatırımcılar Neyi Görüyor?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasası Bu Son Model Altcoin’i Konuşuyor: AirDrop Sonrası 3 Milyar Dolarlık Büyük Soru
Bir Sonraki Yazı Arthur Hayes: 2026 Yılının Yıldızı ZEC Coin Olacak ve Hedefime Gelecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı
BITCOIN (BTC)
Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede
ALTCOIN

Lost your password?