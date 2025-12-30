ALTCOIN

Kripto Para Piyasası Bu Son Model Altcoin’i Konuşuyor: AirDrop Sonrası 3 Milyar Dolarlık Büyük Soru

Özet

  • LIT coin açık piyasaya çıkmadan önce 2–3 milyar dolar aralığında FDV tartışması yarattı.
  • Ön piyasa fiyatları 3 milyar dolar üzerini işaret ederken tahmin piyasaları belirsizliğe dikkat çekiyor.
  • Lighter’ın yüksek işlem hacmi değerleme beklentilerinin temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Lighter’ın henüz serbest işlemlere açılmayan altcoin‘i LIT coin daha ilk gününde kripto para piyasasında sert bir değerleme tartışmasının merkezine yerleşti. Salı günü gerçekleşen AirDrop sonrasında oluşan ön piyasa fiyatlamaları altcoin‘in tam seyreltilmiş değerlemesinin 2 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında mı kalacağı, yoksa bu eşiği aşacağı sorusunu gündeme taşıdı. Yatırımcılar, özellikle düşük dolaşımlı coin lansmanlarında FDV’nin gerçek talebi ne ölçüde yansıttığını sorgularken, tahmin piyasalarındaki veriler belirsizliğin hala yüksek olduğuna işaret ediyor. Tartışmalar Ethereum tabanlı Layer-2 borsalarına yönelik artan ilgiyi de yeniden görünür kıldı.

İçindekiler
1 LIT Coin’i Çevreleyen Değerleme Tartışması
2 Tahmin Piyasaları ve Hacim Verileri Ne Söylüyor?

LIT Coin’i Çevreleyen Değerleme Tartışması

Lighter tarafından geliştirilen ve yönetişim işlevi taşıyan LIT coin henüz açık piyasada işlem görmeden önce bile yüksek bir beklentiyle fiyatlanmaya başladı. Ön piyasa işlemlerinde altcoin’in yaklaşık 3,20 dolar seviyesinden el değiştirdiği görülürken, bu rakam maksimum arz üzerinden hesaplandığında 3 milyar doların üzerinde bir tam seyreltilmiş değerlemeye işaret ediyor. Bu yaklaşım, özellikle dolaşımdaki coin miktarının sınırlı olduğu erken aşamalarda teorik piyasa değerinin gerçeği ne kadar temsil ettiği sorusunu beraberinde getirdi.

FDV hesaplaması tüm coin’lerin piyasaya sürüldüğü varsayımına dayanıyor. Ancak son dönemde görülen birçok lansmanda, arzın büyük kısmı kilitli durumda kalırken küçük bir serbest dolaşım miktarı fiyatı yukarı çekerek başlık seviyesinde milyar dolarlık değerlemeler yaratabiliyor. Daha önce Monad, EigenLayer ve Movement gibi projelerde görülen tablo LIT için yapılan yorumların neden temkinli olduğunu açıklıyor.

Tahmin Piyasaları ve Hacim Verileri Ne Söylüyor?

Değerleme konusundaki görüş ayrılıkları yalnızca ön piyasa fiyatlarıyla sınırlı değil. Tahmin piyasası platformu Polymarket verilerine göre yatırımcılar LIT’in lansmandan sonraki ilk gününde 3 milyar dolarlık FDV eşiğini aşması ihtimalini neredeyse yazı tura seviyesinde değerlendiriyor. Buna karşılık 4 milyar ve 6 milyar dolar gibi daha iddialı senaryoların olasılığı Ekim ayında yaşanan sert piyasa dalgalanmasının ardından belirgin şekilde gerilemiş durumda.

Karşılaştırma açısından bakıldığında rakip platformlardan Hyperliquid’in HYPE coin’i geçen yılın Kasım ayında yaklaşık 4.2 milyar dolarlık bir FDV ile piyasaya sürülmüştü. Lighter’ın operasyonel verileri ise güçlü bir kullanım tablosuna işaret ediyor. Analiz platformu Dune verileri platformda son bir haftada günlük ortalama 2.7 milyar dolarlık sürekli vadeli işlem hacmi oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye Lighter’ı yalnızca Hyperliquid ve Aster’in gerisinde konumlanmasını sağlıyor.




