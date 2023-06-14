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Kripto paralar ana akım medyada yaklaşık 10 yıldır ses getiriyor ve son 4-5 yıldır kurumsal yatırımcılar ciddi anlamda bu alanla ilgileniyor. Tüm bunlara rağmen devletler kapsamlı kripto düzenlemesi konusunda geç kaldı. Üstelik bu geç kalmışlıktan daha kötüsü katı kuralların getirilmek istenmesidir. Peki kripto şirketleri ne yapacak?

Ripple ve B Planı

Kripto para ödeme hizmeti sağlayıcısı Ripple yerel kripto para birimi XRP Coin konusunda ABD’de ciddi mücadele veriyor. Dava yakında sonuçlanacak ve şirketin CEO’suna göre bunu haftalar sonra göreceğiz. Daha da önemli davanın sonuçlanmasının ardından Ripple halka arz için gerekli süreci başlatacak. Kayıtsız menkul kıymet ihracı davası tam da şirket halka açılmak üzereyken gelmişti.

Ancak Ripple alternatifsiz değil. Şirketin blockchain tabanlı ödemeler konusunda uzun süredir ciddi tecrübe birikimi var. Üstelik hali hazırda birçok merkez bankasıyla CBDC konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Enteresan şekilde ABD’nin dijital para birimi konusunda da fikirleri alınıyor.

Alternatifsiz olmayan Ripple özellikle son yasanın ardından Avrupa’yı gözüne kestirmiş olabilir. Ripple’ın Avrupa ve Birleşik Krallık genel müdürü Sendi Young, Amsterdam’daki Money 20/20’de verdiği röportajda ABD’de devam eden düzenleyici incelemelere rağmen firmanın dünya çapında büyüyen faaliyet alanını açıkladı.

Kripto Paralara Yuva Aranıyor

ABD bu konuda pek istekli değil. En azından mevcut bürokratlar kripto paraların faydadan çok zarar getireceğini iddia ediyor. Bu arada Avrupa Birliği, uzun zamandır beklenen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatının 31 Mayıs’ta yasalaşmasının ardından kıta genelinde kripto para birimi endüstrisi için bir dizi gereklilik ve standart oluşturma yolunda ilerliyor.

Young son röportajında şunları söyledi;

“Bu dava ABD’deki düzenlemelere ya da bu düzenlemelerdeki netlik ve kesinlik eksikliğine çok bağlı. Neredeyse Avrupa ve Birleşik Krallık’ta sahip olduğumuz ortamı vurguluyor.”

Young, Ripple‘ın özel-kamu ortaklıklarını ve düzenleyiciler ve politika yapıcılarla açık diyaloğu teşvik etmeye devam ettiğini ve sektör geliştikçe her iki tarafın da birbirini eğittiğini sözlerine ekledi;

“Bu, işlerin büyümesini ve inovasyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Küresel olarak standartları belirleyen bu tür bir İngiltere, Avrupa ortamında çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim.”

Young, Avrupa bağlamında, MiCA düzenleyici çerçevesinin kripto para alanında sağlıklı rekabeti ve yeniliği teşvik eden “eşit bir oyun alanı” sağlayacağına ve aynı zamanda geleneksel finans oyuncuları arasında benimsenmeyi teşvik edeceğine inanıyor.

Bazı sorunları olsa da MiCA kötünün iyisi diyebileceğimiz bir adımdı ve ABD’nin de benzer adımlar atması