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  •   XRP, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor? Kripto Analiz Platformu Kritik Verileri Paylaştı!

XRP, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor? Kripto Analiz Platformu Kritik Verileri Paylaştı!

Özet

  • Hafta başında yükselişleri ile piyasa damga vuran XRP, son 24 saatte %4'ün üzerinde bir değer kaybı ile 0,5 dolar seviyesine geriledi.
  • Santiment, piyasadaki bu düşüş devam ederken sosyal metrikleri paylaştı ve Bitcoin'in sosyal hacimlerindeki düşüşe dikkat çekti.
  • Öte yandan Santiment verilerine göre ETH, BNB ve XRP'nin sosyal hacimleri ise son dönemlerde yeniden yükselişe geçti.
17:30
14 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’in güne düşüş ile başlaması ve 26.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte düşüşe geçti. Hafta başında kaydettiği yükselişler ile piyasaya damgasını vuran XRP de piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer kaybı kaydetti. Ancak Santiment verilerine göre XRP artan sosyal hacmi ve popülaritesi son dönemlerde de artış göstermeye devam etti.

Bitcoin 26.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, lider kripto para birimi BTC’deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1740 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle yönünü yeniden aşağı çeviren XRP de gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve 0,5 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

XRP’nin Popülaritesi Yükselişte

Hinman belgelerinin açıklanmasıyla birlikte hafta başında yüksek oranlarda değer artışları kaydederek 0,56 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen XRP, kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesi ve Bitcoin’in 26.000 doların altına gerilemesinin ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi ve keskin bir düşüş yaşadı. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 0,5 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ancak XRP fiyatındaki bu düşüşe karşın kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kritik metriklere işaret ederek XRP’nin artan popülaritesine dikkat çekti. Santiment, Bitcoin’in Mart ayındaki yükselişlerinin ardından sosyal hacimlerinin düşüşte olduğunu ve ETH, BNB ve XRP başta olmak üzere altcoin’lerin sosyal metriklerinin yeniden yükselişe geçtiğini ve toparlanmaya başladığını bildirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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