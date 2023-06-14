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Kripto para sektörü, Binance ve Coinbase‘e SEC tarafından açılan menkul kıymet davaları ile hem sarsıldı hem de yatırımcılar benzer durumların yaşanabileceği korkusuna kapıldı. Özellikle Binance US’e yönelik bütün para çekme ve yatırma işlemlerinin durdurulması talepleri ve benzer korkular, yatırımcıları merkezi borsalara karşı önyargılı hale getirdi. Şimdi ise benzer bir haber Kore’den geldi!

Bu Altcoinler Sert Etkilenebilir

Güney Kore‘nin BlockFi benzeri hizmeti olarak bilinen ve ülkede çok popüler olan Delio, para yatırma işlemlerini bu sabah itibarıyla durdurduğu açıkladı. Delio’nun 1 milyar dolar değerinde BTC, 200 milyon dolar değerinde ETH ve 8,1 milyar dolar değerinde altcoin tuttuğu biliniyor.

Adam Cochran tarafından aktarılan bilgilere göre, tutulan altcoinler arasında DOT, ADA, SOL, XTZ, KSM, NEAR ve diğerleri yer alıyor. Delio, bölgede XRP kredisi veren nadir platformlardan birisiydi ve bu yönüyle de aslında XRP de büyük darbe alabilir.

XRP Lending Hizmeti Veriyordu

Aktarılan ekran görüntülerine ve bilgilere göre, platformun birçok altcoin bazında staking hizmeti verdiği ve aynı zamanda kredi sunduğu görülüyor. XRP için ise %4,5’luk yıllık getiri sunulduğu gözlerden kaçmıyor. Kore’de regülasyonlara tabi olan ve gerekli izinleri alan nadir kripto para tabanlı kredi platformu olan Delio, henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Delio’nun toplamda ise 33 altcoin desteklediği görülüyor ve tam liste şu şekilde sıralanabilir:

“DOT, BNB, LINK, ETH, KSM, SAND, MKR, XRP, XTZ, MANA, UNI, USDT, DAI, TON, AAVE, USDC, KLY, APE, AXS, SOL, DSP, AVAX, DOGE, ADA, BCH, TRX ve ALGO”

Delio’nun tam olarak neden para yatırma işlemlerini çektiği bilinmese de bunun son zamanlarda gelen staking odaklı baskıdan kaynaklandığı düşünülüyor. İlgili altcoinler arasında XRP sert bir düşüş yaşıyor olsa da diğer altcoinlerde benzer düşüşlerin olmaması, satış baskısı gibi bir durumun henüz yaşanmadığına işaret ediyor.

Buna rağmen ilerleyen saatler ve günlerde sözü edilen altcoinlerin sert düşüş yaşaması beklenebilir ve yatırımcılar bu duruma karşı temkinli olmalı.