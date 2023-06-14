Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Şok Gelişme: Bir Kripto Para Şirketi Daha Para Yatırma İşlemlerini Durdurdu: Milyarlarca Dolarlık Bitcoin (BTC) ve Altcoin Tutuyorlar!

Şok Gelişme: Bir Kripto Para Şirketi Daha Para Yatırma İşlemlerini Durdurdu: Milyarlarca Dolarlık Bitcoin (BTC) ve Altcoin Tutuyorlar!

Özet

  • Bir kripto para şirketi daha sorunlarla gündemde.
  • Kore'nin BlockFi'ı olarak bilinen Delio, para yatırma işlemlerini durdurdu.
  • Platformda milyarlarca dolarlık kripto para bulunuyor.
17:10
14 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü, Binance ve Coinbase‘e SEC tarafından açılan menkul kıymet davaları ile hem sarsıldı hem de yatırımcılar benzer durumların yaşanabileceği korkusuna kapıldı. Özellikle Binance US’e yönelik bütün para çekme ve yatırma işlemlerinin durdurulması talepleri ve benzer korkular, yatırımcıları merkezi borsalara karşı önyargılı hale getirdi. Şimdi ise benzer bir haber Kore’den geldi!

Bu Altcoinler Sert Etkilenebilir

Güney Kore‘nin BlockFi benzeri hizmeti olarak bilinen ve ülkede çok popüler olan Delio, para yatırma işlemlerini bu sabah itibarıyla durdurduğu açıkladı. Delio’nun 1 milyar dolar değerinde BTC, 200 milyon dolar değerinde ETH ve 8,1 milyar dolar değerinde altcoin tuttuğu biliniyor.

Adam Cochran tarafından aktarılan bilgilere göre, tutulan altcoinler arasında DOT, ADA, SOL, XTZ, KSM, NEAR ve diğerleri yer alıyor. Delio, bölgede XRP kredisi veren nadir platformlardan birisiydi ve bu yönüyle de aslında XRP de büyük darbe alabilir.

XRP Lending Hizmeti Veriyordu

Aktarılan ekran görüntülerine ve bilgilere göre, platformun birçok altcoin bazında staking hizmeti verdiği ve aynı zamanda kredi sunduğu görülüyor. XRP için ise %4,5’luk yıllık getiri sunulduğu gözlerden kaçmıyor. Kore’de regülasyonlara tabi olan ve gerekli izinleri alan nadir kripto para tabanlı kredi platformu olan Delio, henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Delio’nun toplamda ise 33 altcoin desteklediği görülüyor ve tam liste şu şekilde sıralanabilir:

“DOT, BNB, LINK, ETH, KSM, SAND, MKR, XRP, XTZ, MANA, UNI, USDT, DAI, TON, AAVE, USDC, KLY, APE, AXS, SOL, DSP, AVAX, DOGE, ADA, BCH, TRX ve ALGO”

Delio’nun tam olarak neden para yatırma işlemlerini çektiği bilinmese de bunun son zamanlarda gelen staking odaklı baskıdan kaynaklandığı düşünülüyor. İlgili altcoinler arasında XRP sert bir düşüş yaşıyor olsa da diğer altcoinlerde benzer düşüşlerin olmaması, satış baskısı gibi bir durumun henüz yaşanmadığına işaret ediyor.

Buna rağmen ilerleyen saatler ve günlerde sözü edilen altcoinlerin sert düşüş yaşaması beklenebilir ve yatırımcılar bu duruma karşı temkinli olmalı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Memecoin Nedir?
Memecoin Nedir?
Token Nedir?
Token Nedir?
NFT Nedir?
NFT Nedir?
Launchpad Nedir?
Launchpad Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
Soğuk Cüzdan Nedir?
İlgili Yazılar
Spot Bitcoin ETF Onaylanırsa Kriptoda Ne Olur? İşte Altın Örneği!
Spot Bitcoin ETF Onaylanırsa Kriptoda Ne Olur? İşte Altın Örneği!
48 Yıllık Dünyaca Ünlü Trader: Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
48 Yıllık Dünyaca Ünlü Trader: Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Dünyaca Ünlü Analist: 9 Yıldır Bu Sinyal Kriptoda Hep Kazandırdı!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
Mayıs Tahminleri Yüzde 98’le Doğru Çıkmıştı! Ünlü Ekip Ethereum İçin Haziran Sonu Tahminini Yaptı!
Durum İyi! Kripto Boğalarını Sevindiren Verilerde Bugün!
Durum İyi! Kripto Boğalarını Sevindiren Verilerde Bugün!
Kripto Devi Boğa Şartlarını Açıkladı! Ne Zaman, Nasıl? Bitcoin Halving Abartılıyor Mu?
Kripto Devi Boğa Şartlarını Açıkladı! Ne Zaman, Nasıl? Bitcoin Halving Abartılıyor Mu?
Celsius’tan Kritik Hamle! Ellerinde Bulunan Tüm Altcoin’leri Satıyorlar! Hedef Bitcoin ve Ethereum!
Celsius’tan Kritik Hamle! Ellerinde Bulunan Tüm Altcoin’leri Satıyorlar! Hedef Bitcoin ve Ethereum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023