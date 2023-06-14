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Cardano (ADA), altcoin piyasasındaki son çöküşün ortasında korkunç bir serbest düşüşle karşı karşıya kaldı. Popüler altcoin’in fiyatı 0,379 dolar zirvesinden yüzde 41,6’lık bir düşüşle aylık bazda en düşük seviye olan 0,22 dolara kadar çekildi. Bu çekilmenin ardından alıcılar hızlı bir şekilde alıma geçerek ADA‘yı 0,266 dolardaki desteğin üzerine çıkardılar. Peki ADA fiyatı yeni bir toparlanma için hazır mı, gelin daha yakından bakalım.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano fiyatı, 10 Haziran’da 0,24 dolardaki desteğini aşağı yönde kırarak dikkat çekici bir geri çekilme yapsa da alıcılar hızla harekete geçerek düşüşü satın alarak fiyatı 0,266 doların üzerine çıkardılar. Altcoin’in fiyatı son üç gündür 0,3 dolar ila 0,266 dolar aralığında yatay şekilde hareket ediyor. Bu aralıkta görülen kararsız mumlar, piyasa katılımcıları arasında belirsizliğin hakim olduğunu gösteriyor.

Agresif düşüşün ardından ADA fiyatının son derece indirimli değeri üzerinde işlem görmesiyle oluşan satın alım baskısının bir sonucu olarak geçici bir toparlanma görülmesi beklenebilir. Bu nedenle altcoin’in fiyatında 0,3 dolar veya 0,324 dolar seviyelerine varan küçük çaplı bir rahatlama rallisi olabilir.

ADA 0,3 Dolar Seviyesini Aşabilir mi?

Kripto para piyasasının geneli hala satış baskısı altında kalmaya devam ettiği için Cardano fiyatının 0,3 doların üzerinde bir toparlanma yapma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bununla birlikte ADA fiyatının son düşüşten sonra önündeki dirençlerin gücünü kontrol etmek için 0,3 dolar ve 0,324 dolar seviyeleri arasında geçici bir sıçrama yapması beklenebilir.

Aşırı satım bölgesinde hareket eden Göreceli Güç Endeksi (RSI), bu eğilimi tersine çevirecek şekilde bir miktar satın alım baskısı ile aşırım satım bölgesinden çıkabileceğini gösteriyor. Bu bakımdan RSI, ADA’nın bir miktar toparlanabileceğini gösteriyor. 0,324 dolar seviyesinde bulunan 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ise bu seviyenin altcoin‘in önündeki güçlü bir direnç olduğunu teyit ediyor.