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Altcoin piyasasındaki son çöküşün ardından birkaç kripto para büyük ölçüde indirimli fiyatlardan işlem görmeye başladı ve ilgilenen yatırımcılar için potansiyel olarak büyük kazanç fırsatı sunuyorlar. Sizin için teknik analiz ışığında önemli destek seviyelerine ulaşan ve güçlü yükseliş potansiyeli bulunan 3 altcoin‘i derledik.

Zilliqa (ZIL) Fiyat Analizi: Dip Balıkçılığı Yapmak İsteyenleri Bekliyor

Kripto para piyasasında artan satış baskısının ortasında Zilliqa fiyatı aylık zaman diliminde 0,0155 dolara kadar düştü. Günlük grafikte gözlemlenen uzun fiyat reddi mum fitili, alıcıların bu destek seviyesinde birikmeye başladığını ve düşüşün tersine dönerek yükselişe dönme potansiyeline işaret ediyor. Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimi hafif yükselişle alıcılara ek güven vererek altta yatan yükseliş momentumuna işaret ediyor olsa da teknik grafik alıcıların son 10 aydır kontrolü ele almalarının önüne geçen düşen trend direnç çizgisini öne çıkarıyor.

Tüm bunlar ışığında altcoin‘de daha güvenli bir alım seviyesi arayan yatırımcılar, düşen trend direnç çizgisinin üzerinde kırılma olmasını bekleyebilir. Kırılma sonrası başlayacak bir ralli ile ZIL fiyatı 0,05 dolardaki psikolojik seviyeye yükselebilir.

Stacks (STX) Fiyat Analizi: Önemli Destek Noktasında Duruyor

Stacks fiyatı, 10 Haziran’da yükselen trend destek çizgisinin ve 0,467 dolardaki birleşik desteğinde uzun bir fitilli ret mumuyla dikkat çekici bir tepki alarak yükseldi. Bu mum, alıcıların günün kayıplarının çoğunu telafi edebildiğini ve söz konusu destek seviyesini güçlü bir şekilde savunduğunu gösteriyor.

Gün içi yüzde 1,68’lik düşüşle işlem gören STX fiyatının trend destek çizgisinin üzerinde sürdürülebilirliğinin teyit edilmesi için genel trend desteğini yeniden test etmesi beklenebilir. Bu destek seviyesinden olabilecek geri dönüş fiyatın düşen trend direnç çizgisini kırıp geçmeleri için güçlendirebilir.

Düşen trend direnç çizgisinin üzerinde olacak bir kırılma, düşüş trendinin tersine dönerek yükseliş trendine dönmesinin erken ve öncü bir işareti olarak hizmet edecek ve Stacks fiyatı 1 dolar seviyesine doğru hareket edebilir.

MultiversX (EGLD) Fiyat Analizi: Boğa Formasyonu Oluşumu

MultiversX fiyatı, günlük grafikte sanki bir ders kitabının herhangi bir sayfasında yer alıyormuşçasına net ve temiz bir düşen kama formasyonunu örneğini ortaya koyuyor. Teoride bu formasyon, genel trend çizgisinin üzerine çıkıldığında yatırımcılar için alım fırsatı sunan, iyi bilinen bir yükselişin devamı formasyonudur.

EGLD fiyatı, son dönemde piyasa genelinde görülen satış baskısından dolayı formasyonun alt trend çizgisine düştü. Bu destek seviyesindeki fiyat reddini yansıtan mum fitili, momentum göstergesinden gelen aşırı satım sinyaliyle birleştiğinde, düşüşün tersine dönerek yükseliş olmasına işaret ediyor. Böyle bir geri dönüş, formasyon içinde boğa döngüsünü başlatabilir ve MultiversX’i 40 dolardaki ilk hedefe iterek genel trend çizgisini kırması için harekete geçirebilir.