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Önde gelen zincir üzeri analitik platformu Santiment, fiyatların sert bir düşüşle son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından derin cepli yatırımcıların milyonlarca Chainlink (LINK) topladığını bildirdi. Analitik platformu ayrıca Cardano’nun (ADA) dipten alım fırsatı sunduğunu ve altcoin piyasasının denge bulma sürecine girdiğini belirtti.

Orta Büyüklükteki Cüzdan Adresleri LINK Zulalıyor

Santiment, bin ila 100 bin arasında LINK tutan cüzdan adreslerinin geçen hafta boyunca yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 3.9 milyon LINK biriktirdiğini belirtti. Analitik platformuna göre büyük balinaların aktivitesi 2023 için rekor bir seviyeye ulaşmış durumda:

Chainlink balina işlemlerinin miktarı, fiyatların bu hafta sonu son üç yılın en düşük seviyesi olan 5 dolara düşmesiyle 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştı. Orta büyüklükteki (bin ila 100 bin LINK tutan) cüzdan adresleri özellikle büyük miktarlarda birikim yapıyorlar ve geçtiğimiz hafta 3.9 milyon LINK (20 milyon dolar değerinde) biriktirdiler.

Merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’in yerel varlığı LINK, bu yazının hazırlandığı sırada son 7 gün içinde yüzde 13,44 düşüşle 5,37 dolardan işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 90’ın üzerinde altında fiyatlanıyor.

Cardano “Dipten Alım” Fırsatı Sunuyor

Santiment ayrıca Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen Cardano‘da (ADA) yaşanan son çöküşün ardından popüler altcoin’in dipten alım seviyesine ulaşmış olabileceğini bildirdi. Analitik platformu 0,25 dolar seviyesine düşmesinin ardından ADA için işlem hacminin ve sosyal baskınlığın 2023’ün en yüksek seviyelerinde olduğunu belirterek “Cardano kapitülasyonu, 9 Haziran’daki çöküş sırasında diğer altcoin’lerden daha belirgin bir şekilde gerçekleşti. Fiyatlar 5-9 Haziran arasında yüzde 35 düştükten sonra ADA hacmi, cüzdan adresi aktivitesi ve sosyal baskınlık 10 Haziran’da 2023’ün en yüksek seviyelerine ulaştığında düşüşü satın alma fırsatı ortaya çıktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Cardano bu yazının yazıldığı sırada 0,2747 dolardan işlem görürken son 7 günde yüzde 20,90 düştü ve güncel fiyatlarla tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 91 altında fiyatlanıyor.

Genel olarak altcoin piyasasını da ele alan Santiment, hafta sonu yaşanan düşüşün ardından piyasanın bu hafta denge bulma sürecinde olduğunu belirterek şu notu düştü: