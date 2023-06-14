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Kısa süre önce yaptığı çıkışla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Ripple‘ın XRP’si, önemli bir direnç seviyesine takılmadan önce son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 0,5658 dolara kadar çıktı. Popüler altcoin şu anda 0,5156 dolar civarında işlem görürken yakından takip edilen kripto para analisti EGRAG CRYPTO, XRP’nin akümülasyon aşamasına girdiğini vurgulayarak “Valhalla” olarak bilinen ve nihayetinde XRP’nin fiyatını 50 dolara çıkarabilecek bir bölgeye doğru önemli bir ralli potansiyelinin bulunduğunu öne sürdü.

XRP İçin Sıradaki Hedef 2 Dolar Olabilir

EGRAG CRYPTO’un iddialı XRP analizi, renk kodlarıyla temsil edilen ve çeşitli direnç seviyelerini gösteren haftalık fiyat grafiğine dayanıyor. Mevcut görünümde XRP’nin daha yüksek fiyat seviyelerine doğru hareket edebilmesi için 0,73 doların altında bulunan sarı bölgeyi geçmesi gerekiyor.

Analist, fiyatın “beyaz alan” olarak adlandırdığı ve 0,73 dolardan 2 dolara kadar uzanan bölgeye girmesinin önemine dikkat çekerek, bu bölgenin XRP’de potansiyel sert yükselişi tetiklemesini bekliyor. Bununla birlikte, XRP direnç seviyesini başarılı bir şekilde geçene kadar, 2024’ün ilk çeyreğine kadar devam eden bir düşüş trendinin baskısı altında kalabilir.

EGRAG CRYPTO, bu olumsuz duruma rağmen XRP’nin Valhalla bölgesinde 2,8 ila 4,6 dolar arasında değişen bir fiyat aralığına yükselme potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu yükseliş, makro grafiğinde Dalga 1’e karşılık geliyor ve Dalga 3’ü başlatması için önemli bir fiyat hareketi yapmadan önce potansiyel olarak 1 dolara kadar geri çekilebilir. Elliott Dalga Teorisi‘nde 3. Dalga tipik olarak 1. Dalga’nın 1,618 katı, hatta bazen 2,618 katı uzunluğundadır. Bu da analistin tezini doğruluyor. EGRAG CRYPTO, XRP’nin 3. Dalgası için 12 dolar ve hatta 50 doları hedefliyor.

XRP 50 Dolara Ulaşabilir mi?

XRP’nin öngörülen 50 dolar seviyesine ulaşması konusunda şu anda önemli bir engelle karşı karşıya, çünkü bunun için yaklaşık yüzde 9 bin 600’lük kayda değer bir ralli gerekiyor. Altcoin, 2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tüm yatırımcılar için ağır kayıplara neden olan bir sınıflandırma yaparak XRP’yi menkul kıymet olarak sınıflandırmış, kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığını iddia ederek Ripple’a ve iki üst düzey yöneticisine dava açmıştı.

SEC‘in Ripple’a açtığı davanın sonuna gelinirken merakla beklenen Hinman belgelerinin 13 Haziran’da yayımlanması, Ripple’ın avukatının bir süre önce belgelere erişimine izin verilmesinden dolayı devam eden davanın seyrini pek etkilemesi de yatırımcılar için pozitif oldu. Ripple CEO’su Brad Garglinghouse belgelerin yayımlanmasıyla ilgili bir tweet atarak SEC’e sert bir dille yüklendi ve izlediği düzenleyici politikaları eleştirdi.