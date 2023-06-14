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Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 26.000 dolar üzerine çıkma gayreti gösterirken bu haftanın en çok konuşulan kripto paralarından birisi kesinlikle XRP oldu. XRP fiyatı ilk başlarda bütün piyasanın aksine yükseliş sergilerken şimdi bütün piyasa yatay seyrederken düşüşe geçti. Peki XRP fiyatı için son durum ne ve teknik veriler neye işaret ediyor?

XRP Fiyatında Düşüş Sinyali Artıyor

XRP, an itibarıyla top 10 içerisinde en sert düşen kripto para birimi konumunda. XRP’nin bu kapsamda SEC tarafından yakın zamanda dava edilen Binance ile bağlantılı BNB veya menkul kıymet ilan edilen diğer kripto paralardan daha sert düştüğü görülüyor. XRP fiyatı son 24 saat içerisinde %6,2 gerileyerek aslında daha önceki haftaların yükselişini iade ediyor gibi gözüküyor. Peki XRP fiyatının bu düşüşünün arkasında tam olarak ne var?

Aslında mevcut teknik verilere bakıldığında bunun bir süreden beri beklenen bir durum olduğu söylenebilir. XRP fiyatı geçtiğimiz haftalarda yakaladığı yükselişini şimdi teknik olarak aşamadığı noktalarla beraber düşüşe çevirdi. XRP ile ilgili teknik indikatörlere bakıldığında, genel durumun “güçlü satış” olarak ön plana çıktığı görülüyor.

XRP İçin Güçlü Satış

RSI 14, şu an satış pozisyonuna işaret ederken STOCH 9,6 da 27,919’luk değer ile satışa yoğunlaşıyor. Kritik indikatörlerden olan MACD ise -0,005 pozisyonu ile satış sinyali veriyor. CCI 14 verisi, bir varlığın aşırı alım mı yoksa aşırı satış mı durumunda olduğunu gösterir ve bu da -109’luk veri ile güçlü satışa işaret ediyor. Piyasa volatilitesini ölçmek için kullanılan ATR 14 ise volatilitenin azalacağına işaret ediyor ve bu durum bir süre yatay gidişat anlamına gelebilir.

Bull/Bear Power (13) indikatörü ise şu an satış pozisyonlarının ağırlıkta olduğuna işaret ediyor. Bütün bu verilerin ve daha fazlasının ışığında, neredeyse her teknik sinyalin satışa yöneldiği söylenebilir.

Tabii ki XRP için, SEC davasından gelecek kararlar da büyük önem taşıyor. Özellikle Hinman belgelerinin açıklanmasına yönelik oluşan fiyatlama, XRP’yi bir süre ayakta tutsa da piyasanın artık yeni kana yani yeni bir habere ihtiyacı var. XRP bu sürece kadar yatay seyredebilir.