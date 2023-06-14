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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davası uzun süredir devam eden Ripple’da (XRP) yatırımcıların beklentileri karşılanacak mı? Ayrıca SEC’in hacim bakımından en ön sırada yer alan kripto para borsası Binance’a davasıyla piyasalar düşüş eğilimde. Yaşanan düşüşlerin XRP’ye bir etkisi olacak mı? İşte Ripple’da öne çıkan hareketler!

Ripple’da Düşüş!

Ripple fiyatı daha önce kısa bir süre için 0,55 doların üzerine çıkmasına, piyasa değerine tek bir günde 2 milyar dolardan fazla eklemesine ve Ripple davasıyla ilgili tartışmalı dosyaların yayınlanmasına rağmen XRP yeniden düşüşe geçti. XRP fiyatının son dönemler yaşadığı düşüş hareketiyle birlikte piyasanın en çok kaybedenleri arasında yer alıyor.

Piyasa değerine göre 100 kripto para birimi arasında bulunan XRP token’ının fiyatı, 24 saatlik grafiğinde %4,52’lik bir kayıp kaydederek son yedi gündeki %4,07’lik bir düşüşün üzerine çıkıyor. Ayrıca Ripple fiyatı şu anda olduğu gibi geçen ayki %18,10’luk kazancını da tehdit ediyor. Hazırlanan raporlara göre 14 Haziran tarihi itibariyle Ripple fiyatı 0,5057 dolar seviyesinde.

XRP’de Kritik Seviye!

Bununla birlikte popüler altcoin XRP’nin, yatırımcı yönünden psikolojik açıdan önemli olan 0,55 dolar eşiğinin üzerine fırlayarak %8’lik kayda değer bir artış kaydederek ve hem piyasa katılımcılarının hem de kripto meraklılarının dikkatini çekerek bir yükseliş ivmesi üzerinde hareket etmişti.

Yanı sıra son zamanlardaki kayıpları, XRP token’ını son 24 saat içinde piyasa değerine göre en büyük 100 kripto varlık arasında en büyük ‘kaybedenler’ listesinin başına getirdi. Ayrıca WOO Network (WOO) ve Sui’de (SUI) bu sonuçlar arasında yer alan diğer altcoinler. Uzman analistlere göre kripto para biriminin SEC ile devam eden davasının önümüzdeki aylarda pozitif yönde gelişmesi ile token fiyatına ciddi anlamda etkileri olabileceği belirtiliyor.