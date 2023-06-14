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2023’ün Yıldız Kriptosu! Balinalar SEC’i Umursamıyor! Altcoinin Fiyatı Yükseldi!

Özet

  • SEC, MATIC Coin'i menkul kıymet olarak etiketledi.
  • Balinalar SEC'in kararına rağmen faaliyetlerini artırdı ve bu olumlu.
  • Polygon 2.0 vizyonu popüler altcoinin 0,75 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:37
14 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yılın özellikle ilk çeyreğinde kripto para piyasalarındaki en favori altcoinlerden biri konumundaydı. Fakat SEC onu sallamayı başardı. ZK ağı nedeniyle favori listesine giren altcoin bu alandaki geliştirmelere odaklandı ve geleceği inşa etmeye devam ediyor. Peki güncel fiyat günümü bize ne anlatıyor? Kritik eşik yeniden aşılabilecek mi?

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı bu hafta son düşüşün ardından %14 oranında toparlandı. On-chain veriler MATIC balina yatırımcılarının piyasayı çevreleyen olumsuz havayı büyük ölçüde nasıl görmezden geldiğini ortaya koyuyor. Eğer balinalardaki toparlanma beklentisi yükselişte kalırsa zarardaki yatırımcılar rahat nefes alabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet olduğu iddia edilen MATIC en büyük kripto paralar arasında yer alıyor. Ekip bu iddiayı reddetti ve kapsamlı bir savunma yayınladı. Ancak sorun şu ki Howey testi esnek biçimde uygulandığında MATIC dahil altcoinlerin çoğunun menkul kıymet olduğu sabit. Fakat test katı biçimde tüm şartların sağlanması koşuluyla uygulanırsa istisnalar olabilir.

MATIC Coin Yorum

Polygon ekibi internet için bir ‘Değer Katmanı’ oluşturmak üzere Polygon 2.0 ürününü bu hafta duyurdu. Bu SEC hamlesinin getirdiği olumsuz duyarlılığı kırmak için önemli bir adım. Daha da önemlisi ZK ağıyla yakalayamadığı coşkuyu köklü iyileştirmelerle MATIC ekibi yakalayabilir. Güçlü pazarlama ekibi sayesinde MATIC gelecek vadediyor. Ufak bir parantez açalım X altcoinin pazarlama ekibinin olması da onun menkul kıymet olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

İlginçtir ki, MATIC balina segmenti yatırımcıları geçen hafta SEC soruşturması başladığından bu yana geri çekilmek yerine alım satım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Aşağıdaki grafik, MATIC’i içeren Büyük İşlemlerin 4 Haziran’daki 37 işlemden 10 Haziran’daki 289 işlemle 2 ayın zirvesine nasıl %680 arttığını göstermektedir. Ve 13 Haziran kapanışında Polygon ağı 118 işlem daha kaydetti.

Genel olarak bu veri balinaların oyuna dahil olmaya başladığını gösterir ve yükseliş için öncü sinyal kabul edilir.

Eğer ekibin 2.0 duyurusu yatırımcıların güvenini yeniden canlandırırsa, MATIC fiyatı muhtemelen 0,75 dolara yükselecektir. Ancak, boğaların kendinden emin olabilmesi için MATIC’in ilk direnci 0,68 dolardan temizlemesi gerekiyor. Ancak 0,6 dolar desteğinin kaybedilmesi 0,55 dolara kadar yeni bir satış dalgası getirebilir.

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