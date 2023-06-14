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Binance ve Coinbase davalari, Fed’in faiz kararı, olası parasal sıkılaşmanın sonlandırılması ve bunun gibi birçok faktör, kripto para sektörünü sert bir şekilde etkiliyor. Bitcoin (BTC) bile yerinde durmakta zorlanırken Luna Coin ve AVAX Coin gibi altcoinler çok daha volatil olabiliyor. Peki Luna Coin yorumları ve AVAX Coin yorumları neye işaret ediyor?

LUNA Coin Yorum

Terra Luna Classic (LUNC), son dönemde aldığı haberlerden sonra nispeten durağan bir dönem yaşıyor. Son 14 gün içerisinde %17, son 1 yıl içerisinde ise %62 yükseliş kaydeden LUNC, tabii ki yaşanan yıkımın telafisi konusunda ciddi adımlar atamadı. 0,00009905 dolardan işlem gören LUNC, buna rağmen son haftalarda bütün sektör sert düşerken yükselişini devam ettirmeyi başardı.

LUNA Coin yorumlarına bakıldığında aslında herkesin SEC ile ilgili müdahalelere odaklandığı görülüyor. SEC’nin sektörde fırtınalar estirmesi ve birçok kripto parayı menkul kıymet ilan etmesi, genel olarak sektörü, özel olarak ise LUNA Coin’i etkileyebilir. LUNC için ufukta çok fazla gelişme bulunmuyor ve fiyat tamamen SEC davasının gidişatına ve BTC fiyatına göre hareket edebilir. Buna ek olarak Do Kwon’un devam eden davası da takip edilmeli.

AVAX Coin Kaç TL?

Türkiye’de ciddi bir yatırımcı kitlesi bulunan AVAX Coin, son dönemde ise ciddi kan kaybetti. AVAX, 30 gün de %22 düşüş yaşayarak 11 dolara kadar çekildi. AVAX Coin yorumları ise fiyat hareketinin aksine bir hayli olumlu. An itibarıyla 280 TL seviyesinden işlem gören AVAX Coin, Emin Gün Sirer’in adımları ile daha iyi yerlere gelebilir ve tanınırlığını artırabilir.

Sirer, ABD Temsilciler Meclisi kapsamında dün yaptığı konuşması ile aslında sektörde küresel anlamda tanınan ve saygı duyulan birisi olduğunu ortaya koydu. Sirer, Amerikan Senatosu üyelerine Web3 odaklı bir sunum yaptı ve bu kapsamda Avalanche’ın da ön plana çıkması beklenebilir. Avalanche’ın arkasındaki Ava Labs CEO’su Sirer’in özellikle son menkul kıymet davaları sonrasında ABD’li yetkililere sunum yapması, AVAX için güven tazeleyebilir ve bilinirlik açısından faydalı olabilir.